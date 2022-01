Ces stars du monde entier éprises de littérature russe

Acteurs hollywoodiens, écrivains et réalisateurs occidentaux célèbres… tous adorent lire Tolstoï, Dostoïevski, et plus encore.

Orlando Bloom et Fiodor Dostoïevski

Livre de Poche/Getty Images Livre de Poche/Getty Images

L'exemple le plus célèbre, devenu un « mème » populaire, est Orlando Bloom lisant Les Frères Karamazov de Dostoïevski dans un parc. Sur Internet, les photos de l'acteur sont devenues virales – les utilisateurs ont noté que Bloom connaissait tous les mystères de l'âme russe. Il avait un regard tellement… perplexe.

orlando bloom reading the brothers karamazov is me reading the brothers karamazov (thank u @DOST0EVSKI, it needed to be seen by everyone) pic.twitter.com/u8ZjRWSzTe — ❄️ 梅疏影、winter goat ❄️ (@karamazovas) May 30, 2019

Nicolas Cage et Fiodor Dostoïevski

Babel/Getty Images Babel/Getty Images

Un autre fan des Frères Karamazov est Nicolas Cage. Lors d'une conférence de presse à Moscou en 2016, l'acteur oscarisé a avoué qu'il rêvait de le lire en version originale. « J'aime Dostoïevski, en particulier Les Frères Karamazov, mais je comprends que je lis une traduction. J'aimerais bien savoir ce que Dostoïevski avait en tête, m'imprégner de la poésie de ses mots. »

Tout Hollywood et Crime et châtiment de Fiodor Dostoïevski

GF/Getty Images GF/Getty Images

Presque tout Hollywood a lu le roman le plus célèbre de l'écrivain : Jim Carrey, Daniel Radcliffe, Gwyneth Paltrow... Cette dernière a déclaré qu'elle était horrifiée par le fait qu'elle s'identifiait à Raskolnikov : « Je ne pouvais pas l’identifier comme un tueur, mais je pouvais comprendre ce que cela signifie de savoir que quelque chose ne va pas et de le faire quand même. J'avais 17 ans quand je l'ai lu, et le sentiment d'avoir trahi son sens du bien et du mal – et de vivre avec les conséquences – était quelque chose auquel je pouvais complètement m'identifier ».

Crime et châtiment a inspiré le scénario oscarisé de Match Point, du réalisateur Woody Allen. Soit dit en passant, le personnage principal, Chris (Jonathan Rhys Meyers), aime aussi Dostoïevski dans le film. Et il trouve lui aussi une excuse à son crime. Dans l’ensemble, Dostoïevski a eu une influence majeure sur Woody Allen – le réalisateur l'apprécie (ainsi que d'autres romanciers russes) incroyablement. « Il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse explorer plus profondément des thèmes qu’on qualifie d’existentiels et spirituels », a déclaré le réalisateur.

Daniel Radcliffe et Mikhaïl Boulgakov

Pavillons Poche/Getty Images Pavillons Poche/Getty Images

L'acteur d'Harry Potter est un lecteur passionné. Parmi ses auteurs préférés, il cite notamment Mikhaïl Boulgakov. Il a même inclus le roman Le Maître et Marguerite dans ses recommandations de livres.

« C'est actuellement mon roman préféré - c'est juste la plus grande explosion d'imagination, de folie, de satire, d'humour et de sentiments », a déclaré Radcliffe dans une interview. De plus, Radcliffe a brillamment incarné un rôle dans la série Carnets d'un jeune médecin, basée sur le livre du même nom de Boulgakov.

Johnny Depp et Vladimir Maïakovski

Gallimard/Getty Images Gallimard/Getty Images

Le plus célèbre pirate d'Hollywood est fou de la poésie de Vladimir Maïakovski. En 2018, Depp est venu à Moscou pour se produire en concert dans le cadre du groupe de rock Hollywood Vampires. Avant le concert, il a visité le mausolée de Lénine, le Kremlin et... le musée Maïakovski. Lors de cette visite privée, l'acteur a avoué qu'il rêvait depuis longtemps de s’y rendre, et qu'il lisait le poète depuis l'adolescence. Il a expliqué être depuis longtemps amoureux de « sa passion, son drame, son dynamisme et sa force incroyable ».

Tout a commencé quand l'acteur a acheté un livre de poèmes de Maïakovski, admirant le portrait sur la couverture : « Quand j'ai vu cette tête rasée et son visage méchant, j'ai pensé – oh, je prends à coup sûr celui-ci ! ».

Quentin Tarantino et Boris Pasternak

La République des Lettres/Getty Images La République des Lettres/Getty Images

Un autre « mème » est né d'une photo de Tarantino pensivement accroupi sur la tombe de Pasternak. Etonnant, mais vrai – lorsque le réalisateur s’est rendu en visite à Moscou en 2004, il est immédiatement allé au cimetière où repose l'auteur du célèbre roman Docteur Jivago. Tarantino a passé environ une demi-heure sur la pierre tombale et a admis plus tard qu'il avait réussi à établir un contact spirituel avec le brillant écrivain.

Yiyun Li et Léon Tolstoï

POINTS/Getty Images POINTS/Getty Images

En mars 2020, au tout début de la pandémie et du confinement, l'écrivain américaine Yiyun Li décide de lancer une action : la lecture et la discussion en commun du roman Guerre et Paix. Yiyun Li et ses abonnés du monde entier ne se sont pas séparés de Tolstoï pendant 85 jours (ils ont laissé leurs impressions sur les réseaux sociaux sous le hashtag #TolstoyTogether).

Pour beaucoup, c'était l'occasion de lire pour la première fois le roman mythique, mais il s'avère que Yiyun Li le relit chaque année ! « J'ai découvert que plus la vie est incertaine, écrit Yiyun Li, plus Guerre et Paix apporte de la solidité et de la structure »)

En septembre 2021, elle a renouvelé son action.

Orhan Pamuk et Léon Tolstoï

Hugo Poche/Getty Images Hugo Poche/Getty Images

Un autre écrivain sur lequel Tolstoï a eu une grande influence est Orhan Pamuk, classique vivant turc. Lors de la remise du prix Iasnaïa Poliana à Moscou, il a déclaré que quand il commençait tout juste sa carrière d'écrivain, il avait découpé et accroché au mur une reproduction d'un portrait de Léon Tolstoï par Ilya Repine. Le grand barbu l'observait du mur tandis qu'il écrivait ses premiers ouvrages.

« Je pense qu'Anna Karénine est le meilleur roman jamais écrit » : Orhan Pamuk connaît le texte presque par cœur et l'enseigne actuellement aux étudiants de l'Université de Columbia.

Gérard Depardieu et les poètes russes

Gallimard/Getty Images Gallimard/Getty Images

Comme un vrai Russe (l'acteur français a obtenu la nationalité russe en 2013), Depardieu aime la poésie russe, et lit même un peu en russe. En 2018, il a participé à un concert dédié au 80e anniversaire du grand chanteur Vladimir Vyssotski et a admis sur scène qu'il aimait trois poètes russes : Pouchkine, Lermontov (il a même lu une ligne du poème Borodino en russe) et Vyssotski. À la fin des années 1970, Depardieu était même censé jouer dans un film basé sur la nouvelle Vacances viennoises de Vladimir Vyssotski et Edouard Volodarski, mais le projet n'a alors pas abouti.

Emir Kusturica et Fiodor Dostoïevski (et pas seulement)

ACTES SUD/Getty Images ACTES SUD/Getty Images

En 2019, le réalisateur serbe se disait « fortement attaché aux classiques de la littérature et du cinéma russes ». Et son principal repère spirituel est Fiodor Dostoïevski. « Dostoïevski est toujours à mon agenda. Il n'y a pas un jour où je ne penserais pas à lui et à ses œuvres. » De plus, Kusturica a annoncé qu'il écrivait un livre basé sur Crime et châtiment et envisageait ensuite de réaliser un film basé sur celui-ci, peut-être même en russe !

Par ailleurs, Kusturica envisage de mettre à l’écran le récit de Tchinguiz Aïtmatov Le petit nuage de Gengis Khan, et de transposer Un héros de notre temps de Mikhaïl Lermontov à l’époque moderne. Le réalisateur a admis qu'il connaissait le travail de l'auteur contemporain Zakhar Prilepine, et que son roman L’Archipel des Solovki était l'un des meilleurs livres que Kusturica ait lus au cours des dix dernières années.

