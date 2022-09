Dans le brouillard: paysages brumeux des quatre coins de Russie

Russia Beyond

Le brouillard transforme les endroits en espaces merveilleux et, le 27 septembre, les Moscovites en ont été témoins – au petit matin, ils ont surpris leur ville enveloppée d’une dense couche de brume. Quel photographe raterait une telle chance? Tour d’horizon des clichés pris par des journées brumeuses en Russie.

Une différence de température en journée et de nuit a récemment enveloppé Moscou et sa région dans une dense couche de brouillard. Au petit matin, la visibilité a été réduite et ne s’est améliorée que vers l’après-midi.

Sergueï Karpoukhine/TASS Sergueï Karpoukhine/TASS

À Novossibirsk, en Sibérie, le brouillard en ce mois de septembre était si épais que les habitants des étages supérieurs des immeubles ne pouvaient voir rien d’autre que les nuages. Sur la photo : vue sur des maisons particulières

Alexandre Kriajev/Sputnik Alexandre Kriajev/Sputnik

Trouver la bonne piste lors d’une randonnée dans les montagnes devient parfois un défi et le brouillard ne facilite point l’affaire. Sur la photo : région de Sotchi, territoire de Krasnodar

Sabine Kriesch/EyeEm/Getty Images Sabine Kriesch/EyeEm/Getty Images

Téléphérique à Estosadork, territoire de Krasnodar

Cavan Images/Getty Images Cavan Images/Getty Images

Brouillard dans les montagnes du Daghestan, Caucase du Nord

Cavan Images/Getty Images Cavan Images/Getty Images

Paysages montagneux dans la république d’Adyguée

Elena Lebedeva/500px/Getty Images Elena Lebedeva/500px/Getty Images

Transportons-nous dans l’Extrême-Orient russe, plus précisément à Vladivostok. Sans brouillard, l’on aurait pu voir le pont de la baie de la Corne d’Or. Mais seules les cimes des pylônes en « V » peuvent être distinguées au-dessus de la couche brumeuse.

Legion Media Legion Media

Le brouillard a doté d’aspects mystérieux l’île d’Askold et son ancien phare.

Legion Media Legion Media

Blagovechtchensk, dans la région de l’Amour. Par des journées moins brumeuses, depuis ces lieux s’offre une vue sur la ville chinoise de Heihe, située sur l’autre berge.

Legion Media Legion Media

Mettons le cap sur le nord. La Carélie attire les touristes par ses innombrables lacs et forêts et prend cet aspect une fois enveloppée de brouillard.

Legion Media Legion Media

Un village de la région de Vologda

Legion Media Legion Media

Lakhta Center, l’un des édifices modernes les plus reconnaissables de Saint-Pétersbourg, par une journée brumeuse

Legion Media Legion Media

Une zone rurale de la région de Vladimir

Kirill Kalinnikov/Sputnik Kirill Kalinnikov/Sputnik

Paysage brumeux à Souzdal, l’une des villes de l’Anneau d’Or

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

