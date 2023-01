Veliki Novgorod, Rostov Veliki... Combien y a-t-il de «grandes» villes en Russie?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Veliki Novgorod

Aujourd’hui, Veliki Novgorod (ou Novgorod la Grande) est une ville de taille plutôt modeste située sur la rive de la rivière Volkhov, à 552 km au nord-ouest de Moscou. Elle compte un peu plus de 224 000 habitants. Mais autrefois, c’était la capitale de la puissante république de Novgorod, qui, à son apogée, s’étendait de la mer Baltique aux montagnes de l’Oural.

Fondée en 930, Novgorod est l’une des plus anciennes villes de Russie. La plus ancienne église orthodoxe du pays, la cathédrale Sainte-Sophie (construite avant 1050) s’y trouve.

Pendant des siècles, Veliki Novgorod a été le plus grand centre commercial de la Russie ancienne, entretenant des liens économiques étroits avec les pays d’Europe occidentale et septentrionale. En 1478, la république a été engloutie par la principauté de Moscou alors en expansion, marquant la fin de sa période de gloire.

Novgorod a perdu la désignation « Grande » dans son nom, qui ne lui a été officiellement restituée qu’en 1999. Aujourd’hui, ce préfixe permet de distinguer la ville de son homonyme – Nijni (« Bas ») Novgorod, située sur la Volga.

Rostov Veliki

Comme Novgorod, Rostov a depuis longtemps perdu son importance politique. Située à 186 km au nord-est de Moscou, sur les rives du lac Nero, la ville ne compte que 30 000 habitants.

Au Moyen Âge, Rostov était la capitale de la principauté du même nom et un important centre religieux de l’ancienne Russie. Le clergé de Rostov est resté l’un des plus riches et des plus influents de l’État même après l’annexion de la principauté par Moscou en 1474.

Le nom officiel de la ville est Rostov, mais les gens l’appellent par son nom historique Veliki, pour la distinguer de l’immense mégapole d’un million d’habitants qu’est Rostov-sur-le-Don, officieusement connue comme la « capitale du Sud » de la Russie.

Veliki Oustioug

Comme Rostov Veliki, Veliki Oustioug (930 km au nord-est de Moscou) compte aujourd’hui un peu plus de 30 000 habitants. Bien que la ville ait été pendant un temps la capitale d’une petite principauté, elle n’a jamais joué de rôle politique majeur dans l’histoire de la Russie.

Au XVIe siècle, dans le cadre de l’État de Moscou, Oustioug est devenu un centre commercial majeur. En raison des revenus considérables que la ville commençait à apporter au trésor public, le tsar Ivan IV le Terrible ordonna d’ajouter « Veliki » à son nom.

Aujourd’hui, chaque enfant vivant en Russie connaît cette ville. Depuis 1999, Veliki Oustioug est officiellement considérée comme la maison de Ded Moroz - la version russe du Père Noël.

Velikié Louki

Les chercheurs débattent depuis longtemps sur le nom particulier de cette petite ville de la région de Pskov, à la frontière avec la Biélorussie. Selon l’une des versions les plus fiables, Velikié Louki est appelée ainsi en raison des vastes méandres de la rivière Lovat, sur les rives de laquelle elle est lovée.

Contrairement à d’autres « grandes » villes de Russie, Velikié Louki n’a jamais été la capitale d’une principauté (ou d’une république). Sa tâche était de protéger les terres de Novgorod face aux invasions des Lituaniens et des croisés allemands de la Baltique.

La ville a continué à remplir son rôle défensif pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant plus d’un mois à l’été 1941, elle a résisté avec succès à l’assaut des troupes allemandes. En 2008, Velikié Louki a reçu le titre honorifique de « Ville de la gloire militaire » pour le courage, la résilience et l’héroïsme de ses défenseurs.

