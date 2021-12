Une employée de l'Ermitage trouve un bonbon centenaire dans la robe d’une Romanov  

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En 1903, les Romanov ont célébré le 290e anniversaire de leur dynastie. Un grand bal masqué a été organisé au Palais d'Hiver pour l'occasion. Les participants se sont déguisés en tsars et nobles russes du XVIIe siècle. Voici les photos prises lors de cette somptueuse fête. Finalement, leurs magnifiques tenues sont devenues une source d'inspiration pour des cartes à jouer dans le style russe.

Ces robes vintage sont maintenant conservées au musée de l'Ermitage et, récemment, des employés du Laboratoire de restauration scientifique des tissus ont commencé à restaurer l'un des costumes. Et ils ont fait une découverte inattendue.

La robe de la sœur de Nicolas II, Xénia, était en très bon état, quelques points devant néanmoins être reprisés.

« Nous avons l'habitude de regarder à travers chaque languette, pli et pièce suspendue de la robe, car ils accumulent généralement de la poussière ou du tissu effiloché », a déclaré Galina Fedorova, employée de l'Ermitage, dans une vidéo que le musée a publiée sur son compte Instagram.

Une des manches était cousue pour une raison inconnue, mais le point était assez léger et la restauratrice a décidé de retirer le fil… Quelque chose de rose est tombé sur sa main, ressemblant à une petite pierre.

« Pour une raison quelconque - probablement le déclenchement d’instincts primitifs - j'ai léché cet objet et il était sucré », a déclaré l'employée du musée.

Il s'agissait d'un bonbon du début du XXe siècle, mordillé par la Grande-duchesse. Très probablement, elle ne savait tout simplement pas où mettre le bonbon et l’a simplement caché dans la manche de sa robe.

Le bonbon était en fait fabriqué à partir de pâte à sucre. Pouvez-vous imaginer la qualité des bonbons (et des vêtements) des tsars pour qu'ils aient survécu plus de cent ans ? Il n'a même pas été affecté par des bactéries ou des moisissures. La grande trouvaille sera désormais préservée et exposée avec la robe - et ne sera plus léchée !

