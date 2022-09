L’église de l’Épiphanie à Ochevensk, un chef-d'œuvre dans le Nord russe

L'historien de l'architecture et photographe William Brumfield s'émerveille devant une magnifique église en bois vieille de 235 ans, conservée dans la région d'Arkhangelsk, et s'interroge sur la manière dont elle perpétue l'art russe au XXIe siècle.

Au début du XXe siècle, le chimiste et photographe russe Sergueï Prokoudine-Gorski a mis au point un procédé complexe permettant de réaliser des photographies aux couleurs vives et détaillées. Désireux d'utiliser cette nouvelle méthode pour rendre compte de la diversité de l'Empire russe, il a photographié de nombreux sites historiques au cours de la décennie qui a précédé l'abdication du tsar Nicolas II en 1917.

La dernière expédition de Prokoudine-Gorski s'est déroulée le long du chemin de fer en construction sur la côte ouest de la mer Blanche pendant l'été 1916, alors que la Grande Guerre faisait rage en Europe. La plupart des sites qu'il a visités cet été-là appartiennent à une région connue sous le nom de Carélie. Avec ses vastes forêts, cette dernière est riche en monuments d'architecture traditionnelle en bois, notamment des églises.

L'église perdue de Saint-Nicolas

Ensemble d'églises en bois de Chouïeretskoïé. De gauche à droite: église de Saint-Clément, église de Sainte-Parascève, église Saint-Nicolas. Photo: Sergueï Prokoudine-Gorski. Été 1916 Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Le voyage de Prokoudine-Gorski a inclus le village côtier de Chouïeretskoïé (également connu sous le nom de Chouïa), situé près de l'embouchure de la rivière Chouïa dans la mer Blanche, à environ 30 km au sud de la ville ancienne de Kem. La photographie évocatrice de Prokoudine-Gorski, prise de l'autre côté de la rivière, montre un ensemble de trois églises en bois, dont l'une avait un clocher.

L'élément dominant de l'ensemble de Chouïa photographié par Prokoudine-Gorski est l'église Saint-Nicolas, coiffée de sa haute tour septentrionale caractéristique, appelée chatior (c’est-à-dire en forme de « chapiteau »). Provisoirement datée du début du XVIIe siècle, l'église Saint-Nicolas a été revêtue d'un bardage en planches à la fin du XIXe siècle, tout comme les églises adjacentes.

Aucun de ces monuments n'a survécu. Fermées et vandalisées au début de la période soviétique, les églises étaient connues pour être dans un état déplorable après la guerre. Toutes trois ont été détruites, apparemment par un incendie déclenché par la foudre en 1947. Heureusement, il existe des structures de chatiors similaires encore debout dans le nord de la Russie, où j'ai beaucoup photographié au cours des trois dernières décennies.

L'église de l'Épiphanie

Ochevensk (Pogost). Clocher et église de l'Épiphanie. Vue sud-ouest. Photographie: William Brumfield. 14 août 2014 William Brumfield William Brumfield

L'un des exemples les plus intrigants est l'église de l'Épiphanie dans le village d'Ochevensk, dans le district de Kargopol, dans la région d'Arkhangelsk. Ochevensk est, en fait, un regroupement de communes, dont trois hameaux pittoresques situés le long de la rivière Tchouriega. L'église de l'Épiphanie est située dans le premier hameau, Pogost, un nom dérivé d'un terme désignant un terrain sacré qui contenait généralement un cimetière et une église.

Ochevensk (Pogost). Vue du pont sur la rivière Tchouriega. Photographie: William Brumfield. 18 juin 1998 William Brumfield William Brumfield

Construite en 1787 avec de solides rondins de pin, l'église de l'Épiphanie est un exemple de la combinaison de la structure et de l'art dans le nord de la Russie (l'église est également appelée localement église du Baptême, car l'Épiphanie et le Baptême du Christ sont la même fête orthodoxe). De forme octogonale, la structure principale de l'église est couronnée d'une haute tour en chatior. Le clocher de l'église se dresse séparément au nord-ouest avec sa propre calotte verticale. Les deux se complètent avec une sereine harmonie.

Un destin iconique

Ochevensk. Clocher et église de l'Épiphanie. Vue nord. Photographie: William Brumfield. 14 août 2014 William Brumfield William Brumfield

Pourtant, le miracle de cette église réside dans son intérieur, qui comprend l'un des plus grands espaces de ce type parmi les églises en rondins du nord. Son iconostase est immense, mais peu d'icônes subsistent.

Ochevensk. Clocher, église de l'Épiphanie. Vue sud-ouest. Photographie: William Brumfield. 14 août 2014 William Brumfield William Brumfield

L'église a été fermée dans les années 1930, ouverte pendant la guerre et fermée à nouveau en 1960, pendant la campagne « finale » de Nikita Khrouchtchev contre la religion. Elle a finalement été rouverte pour la prière et des services occasionnels à la fin des années 1990.

Ochevensk. Clocher et église de l'Épiphanie. Vue sud-ouest. Photographie: William Brumfield. 14 août 2014 William Brumfield William Brumfield

Pendant cette longue période, la plupart des icônes de l'iconostase principale ont été retirées de l'église. Seule la rangée la plus haute, dédiée aux prophètes, avait encore des icônes, visibles sur mes photos précédentes. Cependant, en octobre 2014, l'église a été cambriolée et ces icônes restantes volées. Seule la magnifique iconostase sculptée est restée. Bien que la plupart des icônes aient maintenant été récupérées, il reste beaucoup de travail pour les remettre à leur place initiale.

Ochevensk. Clocher et église de l'Épiphanie. Vue nord-est. Photographi : William Brumfield. 27 novembre 1999 William Brumfield William Brumfield

Un ciel défiant

Ochevensk. Eglise de l'Epiphanie, intérieur. Vue vers l'est en direction de l’iconostase. Inclinaison notable du sol due à des problèmes de rondins de base. Photographie: William Brumfield. 14 août 2014. William Brumfield William Brumfield

L'œuvre d'art la plus impressionnante de l'intérieur est le plafond suspendu et peint, aussi appelé « ciel » (nebo), dont les panneaux sont toujours en place, bien que la surface peinte soit sporadiquement endommagée. La forme de base du « ciel » est un polygone segmenté par des poutres plates s'étendant du haut des murs jusqu'à un anneau au centre.

Ochevensk. Église de l'Épiphanie, intérieur. Vue vers l'est, vers l’iconostase et le plafond segmenté peint (ciel) avec l'image de la Crucifixion au centre. La rangée supérieure d'icônes est toujours en place. Photographie: William Brumfield. 14 août 2014. William Brumfield William Brumfield

Les poutres du plafond sont légèrement inclinées et créent ainsi un cadre autoportant entre les murs et l'anneau. Les panneaux peints ont la forme de triangles allongés et sont posés sur le cadre sans attaches. La conception fait ainsi un usage ingénieux de la tension et de la gravité.

Ochevensk. Église de l'Épiphanie. Vue complète du plafond peint (partie orientale en bas). Photographie: William Brumfield. 27 décembre 2014 William Brumfield William Brumfield

Ces « cieux » sont un trait distinctif du Nord traditionnel, une combinaison de peinture et de structure. Les peintures de l'église de l'Épiphanie ont été attribuées à la famille Bogdanov-Karbatovski, l'une des dynasties de peintres d'icônes actives sur le territoire d'Arkhangelsk dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ils ont également participé à la peinture des icônes de l’iconostase monumentale de la cathédrale de la Nativité à Kargopol, reconstruite après un incendie majeur en 1765. Ces artistes ont apporté une nouvelle expressivité à un art traditionnel en transition entre les couleurs à la détrempe et les peintures à l'huile.

Les archanges, les évangélistes et le Tout puissant

Église de l'Épiphanie. Partie ouest du plafond peint (ciel). De gauche à droite: saint Matthieu, les archanges Raphaël, Jéhudiel, saint Luc, Michel, Selaphiel, Barachiel, saint Marc, Selaphiel, Uriel, saint Jean. Photographie: William Brumfield. 14 août 2014

Le « ciel » de l'église de l'Épiphanie est d'une taille unique, avec 18 segments de panneaux qui comprennent huit archanges, les quatre évangélistes, la Crucifixion et des formes célestes, comme les séraphins. L'anneau central est occupé par une image du Christ pantocrator (tout puissant).

Ochevensk. Église de l'Épiphanie. Image du Christ pantocrator au centre du plafond. Photographie: William Brumfield. 14 août 2014 William Brumfield William Brumfield

Le panneau au centre représente le Christ sur la croix. Le panneau à droite du Christ (à la gauche du spectateur) contient Marie, Mère de Dieu (Théotokos). Le panneau à gauche du Christ représente quant à lui saint Jean l'Évangéliste, auteur de l'un des Évangiles canoniques et, par conséquent, témoin divinement inspiré de la Crucifixion. Chaque panneau de l'ensemble du plafond porte un nom peint en caractères noirs gras.

À côté de Marie Théotokos se trouve Marie-Madeleine. Proche de Jésus, elle est mentionnée à plusieurs reprises dans les Évangiles et s'est tenue au pied de la croix. Elle apparaît également dans les quatre évangiles comme un personnage central du récit de la résurrection. Bien que les deux personnages soient représentés dans des robes bleues symbolisant la pureté, Marie-Madeleine est également vêtue d'un manteau cramoisi.

Ochevensk. Église de l'Épiphanie. Segment de plafond peint: Login le Centurion. Photographie: William Brumfield. 14 août 2014

Saint Jean le Divin est flanqué de Longin le Centurion, nom donné dans les sources chrétiennes médiévales au soldat romain qui a percé le côté du Christ avec sa lance. Longin a été canonisé par les églises occidentale et orientale pour son témoignage et sa proclamation de la divinité du Christ. La cape rouge vif qu'il porte par-dessus son armure crée une symétrie avec la cape de Marie-Madeleine.

Église de l'Épiphanie. Segment de plafond peint: les archanges Uriel et Michel avec saint Jean (au centre). Photographie: William Brumfield. 14 août 2014 William Brumfield William Brumfield

Cette disposition de cinq figures centrales, typique des représentations orthodoxes de la Crucifixion, est flanquée de panneaux contenant les deux principaux archanges, Michel (dans le panneau à côté de Marie-Madeleine) et Gabriel. En tant qu'archange suprême, Michel dirige les armées du Seigneur contre les troupes de Satan dans le Livre de l'Apocalypse. Comme symbole de sa puissance, il est représenté en armure avec un manteau rouge. Sa main droite tient une lance, qui prend ici la forme atypique d'un trident. Gabriel, représenté plus modestement, est le principal messager de Dieu, notamment dans l'Annonciation.

Les moitiés orientale et occidentale

Église de l'Épiphanie, intérieur. Vue vers l'est, vers l’iconostase et le plafond segmenté peint (ciel) avec l'image de la Crucifixion au centre. La rangée supérieure d'icônes est manquante. Photographie: William Brumfield. 27 décembre 2014 William Brumfield William Brumfield

La moitié orientale du plafond se termine par les représentations des évangélistes Matthieu (dans le panneau à côté de l'archange Gabriel) et Jean le Divin. Il s'agit de la deuxième représentation de saint Jean : d'abord comme témoin de la crucifixion, puis comme l'un des quatre évangélistes.

La moitié occidentale du « nebo » continue avec les autres archanges de la tradition orthodoxe orientale, comme Selaphiel, qui est souvent considéré comme un intercesseur entre Dieu et l'adorateur. À côté de lui se trouve l'archange Uriel, traditionnellement associé à diverses entreprises humaines, comme les arts. Ici, il est représenté accompagnant le garçon Tobias, fils de Tobit, dans le Livre de Tobit. Le garçon tient un poisson qu'il a pêché et qui jouera ensuite un rôle dans le récit de cette légende complexe. Habituellement, c'est l'archange Raphaël (le guérisseur) qui accompagne Tobias, mais les lettres du panneau indiquent clairement « Uriel ».

Église de l'Épiphanie. Segment de plafond peint: archanges Selaphiel et Uriel avec le garçon Tobias. Photographie: William Brumfield. 18 juin 1998 William Brumfield William Brumfield

Parmi les panneaux occidentaux figurent également les évangélistes Marc et Luc, ainsi que l'archange Jéhudiel. La partie centrale de la moitié occidentale du ciel se compose de trois panneaux avec les archanges Barachiel, Selaphiel et Michel. Il s'agit de la deuxième représentation des archanges Selaphiel et Michel, une répétition rendue nécessaire par le nombre inhabituellement élevé de panneaux du plafond de l'église de l'Épiphanie.

Ochevensk. Église de l'Épiphanie. Segment de plafond peint: l'archange Barachiel (à gauche) et saint Marc. Photographie: William Brumfield. 14 août 2014 William Brumfield William Brumfield

Outre le principal, situé derrière l’iconostase, l'église de l'Épiphanie possède deux autres autels dédiés à saint Jean le Divin et au martyr saint Blaise et qui possèdent des versions miniatures des plafonds peints du « ciel ». Pour le culte hivernal chauffé dans ce climat rigoureux, un réfectoire avec l'autel de Saint Jean le Divin s'étend à l'ouest de la structure principale.

Église de l'Épiphanie, intérieur du réfectoire (vestibule). Vue sud-est vers la chapelle de saint Blaise Photographie : William Brumfield. 14 août 2014 William Brumfield William Brumfield

Importance future

Église de l'Épiphanie, vue nord-ouest. Premier plan: réfectoire (vestibule). Photographie: William Brumfield. 14 août 2014 William Brumfield William Brumfield

Malgré leur éloignement, les peintures miraculeuses de l'église de l'Épiphanie d'Ochevensk doivent être soigneusement entretenues. Précieuses en elles-mêmes, elles suggèrent également une continuité dans l'art russe qui s'étend jusqu'à l'artiste majeure du XXe siècle Natalia Gontcharova – par exemple, son œuvre intitulée Les quatre évangélistes. Chaque forme d'art présente une clarté et une profondeur d'expression, une fluidité du trait, des ombres délicates et une expressivité rayonnante.

Au début du XXe siècle, le photographe russe Sergueï Prokoudine-Gorski a mis au point un processus complexe pour la photographie en couleur. Entre 1903 et 1916, il a voyagé à travers l'Empire russe et a pris plus de 2 000 photographies avec ce procédé, qui impliquait trois expositions sur une plaque de verre. En août 1918, il a quitté la Russie et s'est finalement installé en France où il a retrouvé une grande partie de sa collection de négatifs sur verre, ainsi que 13 albums de tirages par contact. Après sa mort à Paris en 1944, ses héritiers ont vendu la collection à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis. Au début du XXIe siècle, cette dernière a numérisé la collection de Prokoudine-Gorski et l'a mise gratuitement à la disposition du public mondial. Quelques sites web russes en proposent désormais des versions. En 1986, l'historien de l'architecture et photographe William Brumfield a organisé la première exposition de photographies de Prokoudine-Gorski à la Bibliothèque du Congrès. Au cours d'une période de travail en Russie débutant en 1970, Brumfield a photographié la plupart des sites visités par Prokoudine-Gorski. Cette série d'articles juxtapose les vues des monuments architecturaux de Prokoudine-Gorski avec les photographies prises par Brumfield des décennies plus tard.

