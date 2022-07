Le monastère Loujetski de Mojaïsk, un refuge pittoresque à l'ombre de Moscou

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Au début du XXe siècle, le chimiste et photographe russe Sergueï Prokoudine-Gorski a mis au point un procédé complexe permettant d'obtenir une photographie aux couleurs vives et détaillée. Sa vision de la photographie en tant que forme d'éducation et d'illumination s’est illustrée avec une clarté particulière dans ses photographies de monuments architecturaux réalisées sur des sites historiques du cœur de la Russie.

Monastère Saint Ferapont-Nativité-de-la-Vierge-de-Loujetski. De gauche à droite : clocher, cathédrale de la Nativité, église Saint-Ferapont (démolie), porte est Sergueï Prokoudine-Gorski. Été 1911 Sergueï Prokoudine-Gorski. Été 1911

L'une de ces municipalités est la petite ville de Mojaïsk, que Prokoudine-Gorski a visitée à l'été 1911 dans le cadre d'un projet de photographie de sites liés au centenaire de l'invasion napoléonienne de la Russie. Mes visites à Mojaïsk ont ​​eu lieu entre 1992 et 2015.

Des siècles de troubles

Située à environ 130 km à l'ouest de Moscou, Mojaïsk a été mentionnée pour la première fois dans les chroniques médiévales en 1231, lorsqu'elle a été attaquée par la puissance commerciale du nord-ouest, Novgorod la Grande, ainsi que par le prince Iaroslav, venu du centre de pouvoir oriental qu’était la ville de Vladimir. L'invasion mongole, survenue plus tard dans la même décennie (1237-1238), a cependant causé des destructions qui dépassaient de loin tout ce que l'on avait vu dans la Russie médiévale.

Monastère Loujetski. De gauche à droite : église de la Transfiguration-sur-les-Saintes-Portes, tour d'angle sud-est, clocher, cathédrale de la Nativité, église Saint-Ferapont (démolie), porte est, tour d'angle nord-est William Brumfield William Brumfield

Tout au long du XIIIe siècle, Mojaïsk était liée à la puissante principauté de Smolensk à l'ouest. Mais en 1303, la ville est prise par le prince Iouri III de Moscou, qui l’a utilisée comme forteresse et rempart aux frontières occidentales de Moscou. Cette stratégie s'est avérée payante en 1341 et 1368, lorsque Mojaïsk a résisté aux attaques du prince Olgierd de Lituanie dans le cadre de campagnes plus vastes contre Moscou.

Vue du monastère Loujetski en direction des prairies sur la rivière Moskova Sergueï Prokoudine-Gorski. Été 1911 Sergueï Prokoudine-Gorski. Été 1911

Mojaïsk a de nouveau été dévastée par le khan Tokhtamych en 1382 lors d'une invasion visant réaffirmer l'autorité de la Horde sur le grand-prince Dmitri Ier (Donskoï) de Moscou, qui avait vaincu l'armée tatare du khan Mamaï près du fleuve Don en 1380. Cette succession de dévastations reflétait l'histoire violente de toute la Moscovie médiévale.

Un monastère aux origines nobles

Prokoudine-Gorski a accordé une attention particulière au monastère de la Nativité de la Vierge Loujetski, situé à la périphérie nord-ouest de la ville dans une zone connue sous le nom de Loujki (« prés ») surplombant la rivière Moskova. Son fondateur, saint Ferapont de Belozersk (1330-1426, canonisé en 1549), était un moine d'origine noble et disciple de saint Serge de Radonège, le père fondateur du monachisme moscovite.

Vue du monastère Loujetski en direction des prairies sur la rivière Moskova William Brumfield. 5 juillet 2015 William Brumfield. 5 juillet 2015

Saint Ferapont est étroitement associé au monastère de la Nativité-de-la-Vierge-Ferapontov, qu'il a fondé dans le nord du territoire de Vologda en 1398. Bien que de petite taille, le monastère est connu pour ses sublimes fresques, créées en 1502 par le peintre moscovite Dyonisius et ses fils.

Il était sans doute inévitable que Ferapont soit rappelé du nord vers la région de Moscou. Il possédait des liens étroits avec la cour de Moscou et sa renommée avait attiré l'attention du prince André de Mojaïsk, fils du grand-prince de Moscou Dmitri Donskoï et détenteur du titre de seigneur des terres septentrionales situées autour du lac Blanc (Beloozero).

Monastère Loujetski. De gauche à droite : église de la Présentation avec réfectoire, mur nord, porte nord, tour d'angle nord-est. Premier plan à droite : fondation de l'église originale de Saint-Jean-Climaque sur la tombe de Saint-Férapont William Brumfield. 5 juillet 2015 William Brumfield. 5 juillet 2015

À la demande insistante d'Andreï, Ferapont arriva à Mojaïsk en 1408 pour établir un autre monastère dédié à la Nativité de la Vierge, une fête qui avait une importance particulière pour Andreï et son père. Le prince André a soutenu le monastère en construisant une petite église en calcaire, dont les fondations sont encore visibles. Des fouilles sur le site en 1997 ont mis au jour ce que l'on pense être les vestiges de saint Ferapont.

Monastère Loujetski. Cathédrale de la Nativité-de-la-Vierge William Brumfield. 5 juillet 2015 William Brumfield. 5 juillet 2015

Une importante campagne de construction a commencé au monastère sous la direction de Macaire, qui a servi comme abbé du monastère en 1523-26 et a continué à le soutenir après être devenu métropolite, ou chef spirituel, de l'Église russe en 1542. Macaire a joué un rôle important dans les affaires de l'Église et de l'État au début du règne d'Ivan le Terrible (1530-1584). Sous sa direction, une nouvelle cathédrale en maçonnerie de la Nativité-de-la-Vierge a été entamée dans les années 1520 et consacrée en 1547.

Datant également du début du XVIe siècle, l'église de la Présentation-de-la-Vierge, avec un réfectoire attenant ou salle à manger. Elle a été considérablement reconstruite au milieu du XVIIIe siècle mais a conservé une grande partie de sa forme archaïque. Au tournant du XVIIe siècle, une église en briques à coupole a été érigée au-dessus de la porte principale et dédiée à la Transfiguration du Sauveur.

Monastère Loujetski. Cathédrale de la Nativité-de-la-Vierge. Intérieur, vue vers l’iconostase et le dôme principal William Brumfield. 5 juillet 2015 William Brumfield. 5 juillet 2015

Bien que Mojaïsk ait perdu son ancienne influence lors des turbulences dynastiques du début du XVIIe siècle, la ville a progressivement repris vie à l'ombre de Moscou. Dans les années 1680, les cloîtres sont reconstruits en briques, tout comme les murs du monastère avec de grandes tours d'angle. Au cours de la même période, un clocher massif a été érigé et a servi de mausolée à la noble famille Saviolev.

Site d'importance historique

La position stratégique de la ville sur une route menant vers l'ouest créa un nouveau danger lors de l'invasion napoléonienne de 1812. Mojaïsk fut prise dans les turbulences militaires alors que d’importantes forces armées convergeaient vers le village voisin de Borodino. Suite au choc titanesque entre les deux armées le 26 août (7 septembre selon le calendrier occidental), Mojaïsk était remplie de blessés russes.

Monastère Loujetski. De gauche à droite : clocher, cloître, cathédrale de la Nativité William Brumfield. 14 octobre 1992 William Brumfield. 14 octobre 1992

Alors que la force principale dirigée par le général Kouznetsov se retirait vers Moscou, les Français occupaient le monastère Loujetski et Mojaïsk. Lorsque les Français ont abandonné la région lors de la retraite de Napoléon à la mi-octobre, la ville et le monastère Loujetski présentaient des scènes de dévastation.

Le monastère a été fermé en 1922, après l'arrivée au pouvoir des Soviétiques, bien que sa cathédrale ait servi d'église paroissiale jusqu'à sa fermeture en 1929. Par la suite, les bâtiments du monastère ont été saccagés et transformés en divers ateliers.

Monastère Loujetski. Vue de la rive de la rivière Moskova. De gauche à droite : mur et porte nord, cathédrale de la Nativité, église de la Présentation avec réfectoire Sergueï Prokoudine-Gorski. Été 1911 Sergueï Prokoudine-Gorski. Été 1911

Néanmoins, l'importance historique du monastère a été reconnue et des travaux de restauration limités ont commencé sur la cathédrale de la Nativité au début des années 1960. Mes photographies de 1992 montrent la beauté du monastère, bien qu'il fût encore en piètre état.

En 1994, le monastère Loujetski a finalement été restituée à l'Église orthodoxe et les offices y ont repris. Cinq ans plus tard, les reliques de saint Ferapont ont été rendues au monastère et inhumées dans la cathédrale de la Nativité.

Monastère Loujetski. Église de la Présentation avec réfectoire William Brumfield. 5 juillet 2015 William Brumfield. 5 juillet 2015

La mémoire de saint Ferapont est toujours vénérée à Mojaïsk. Dans le village voisin d'Issavitsy, une chapelle en rondins a été érigée à sa mémoire en 2008, à l'occasion du 600e anniversaire de la fondation du monastère Loujetski. Au centre du site mémorial se trouve une source sacrée qu’on dit avoir été découverte par Ferapont lui-même. Les visiteurs peuvent librement puiser l'eau de la source.

Vue du monastère Loujetski vers Ilinskaïa Sloboda sur la rivière Moskova Sergueï Prokoudine-Gorski. Été 1911 Sergueï Prokoudine-Gorski. Été 1911

Prokoudine-Gorski a également photographié les environs bucoliques du monastère, avec des vues sur les prairies de l'autre côté de la rivière Moskova. Mes photographies réalisées plus d'un siècle plus tard montrent à peu près le même paysage.

Vue du monastère Loujetski vers Ilinskaia Sloboda sur la rivière Moskova. Croix votive William Brumfield. 5 juillet 2015 William Brumfield. 5 juillet 2015

Au début du XXe siècle, le photographe russe Sergueï Prokoudine-Gorski a inventé un procédé complexe de photographie en couleur. Entre 1903 et 1916, il a voyagé à travers l'Empire et pris plus de 2 000 photographies avec ce nouveau procédé, qui implique trois expositions sur une plaque de verre. En août 1918, il a quitté la Russie avec une grande partie de sa collection de négatifs sur verre et s'est finalement installé en France. Après sa mort à Paris en 1944, ses héritiers ont vendu sa collection à la Bibliothèque du Congrès américain, qui, au début du XXIe siècle, a numérisé la collection de Prokoudine-Gorski et l'a mise gratuitement à la disposition du public mondial. Un certain nombre de sites web russes en proposent désormais des versions. En 1986, l'historien de l'architecture et photographe William Brumfield a organisé la première exposition de photographies de Prokoudine-Gorski à la Bibliothèque du Congrès. Au cours d'une période de travail en Russie débutant en 1970, Brumfield a photographié la plupart des sites visités par Prokoudine-Gorski. Cette série d'articles juxtapose les vues de Prokoudine-Gorski sur les monuments architecturaux avec les clichés pris par Brumfield des décennies plus tard.

