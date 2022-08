Tout savoir sur les 33 îles sur lesquelles se dresse Saint-Pétersbourg

Saint-Pétersbourg est souvent comparée à Venise : on trouve 33 îles dans la ville - et il y en avait autrefois plus d'une centaine!

Les trois siècles d’histoire de Saint-Pétersbourg sont, en un sens, un duel entre l’homme et l’eau. La ville a été construite sur des terres marécageuses, mais sa position géographique unique lui a permis de contrôler les rives du golfe de Finlande et du delta de la Neva, ainsi que ses embranchements et canaux. Parfois, le fleuve se vengeait et la ville subissait de terribles inondations. Afin de détourner les eaux fluviales et d'assécher des territoires au XVIIIe siècle, des canaux ont été creusés à Saint-Pétersbourg. En conséquence, au début du XIXe siècle, il y avait 101 îles dans la ville. Par la suite, une partie des canaux a été comblée et de petites îles ont donné naissance à des îles plus grandes.

Selon le registre des noms géographiques, il y a 33 îles dans le Saint-Pétersbourg moderne. En même temps, certains sites de l'archipel de Kronstadt – qui comprennent plusieurs forts – ne sont pas pris en compte. Il s'avère qu'il y a en fait plus de quarante îles.

Celles qui sont situées au centre de la ville, à proprement parler, ne sont pas perçues comme des îles, grâce à un système développé de ponts sur les rivières et les canaux. Par exemple, le pont Bleu, en plein centre de Saint-Pétersbourg, fait 97,3 m de largeur et est considéré comme faisant partie de la place Saint-Isaac.

1. La plus « fondamentale »

Île Zaïtchi Andrew Shiva/Wikipedia (CC BY-SA 4.0) Andrew Shiva/Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Le noyau historique de la ville est l’île Zaïtchi (île aux Lièvres). C'est ici que le 27 mai 1703, la première pierre de la forteresse Pierre-et-Paul, considérée comme le moment fondateur de la ville, a été posée. Des sites clés de l'époque impériale se trouvent ici - comme la Monnaie, la sépulture des grands-ducs Romanov ou les casemates du bastion Troubetskoï (principale prison politique).

2. La plus célèbre

Île Vassilevski A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Vassilevski peut être considérée comme l'île la plus célèbre - d'innombrables œuvres littéraires lui sont consacrées. Sous le nom de « Vassiliev », l'île est mentionnée dans une chronique de Novgorod de 1500, et aujourd'hui les habitants l'appellent affectueusement « Vaska ». Le centre historique de Saint-Pétersbourg jouxte sa pointe orientale – la Strelka, facilement reconnaissable grâce à ses colonnes rostrales. Lors des grandes fêtes de la ville, elles retrouvent leur fonction historique de phare.

3. La plus grande

Pont Liteïny Legion Media Legion Media

La plus grande île du delta de la Neva occupe 16,2 km carrés et, ironie du sort, s'appelle Bezymianny (« sans nom »). Pas moins de 47 ponts le relient à d'autres îles et au reste de la ville. Elle a été formée avec l'avènement du canal de contournement, qui a commencé à être posé en 1769-1780. C'est le plus grand canal de Saint-Pétersbourg : il fait 8 km de long et sa largeur varie entre 21 et 42 mètres.

4. La plus petite

Île Serny

La superficie de la plus petite île - Serny - n'est que de 0,03 km carré, et un seul pont y mène. L'île tient son nom de sa fonction au XIXe siècle : on y trouvait des entrepôts de soufre.

5. Les plus vertes

Pour ce titre de notre classement, deux îles sont en lice – le Jardin d’été et Elaguine.

Le Jardin d'été est situé dans la partie historique de la ville, et tout son territoire (0,12 km2) est occupé par un opulent ensemble de jardins et de parcs avec des pavillons, des fontaines, des labyrinthes verts et des copies de sculptures de maîtres italiens de la fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle. Le jardin a été créé comme résidence d'été de Pierre : en 1710-1714, un palais a été construit ici, et le tsar y a passé chaque été jusqu'à la fin de sa vie.

Jardin d’été Nikolaï Boulikine (CC BY-SA 4.0) Nikolaï Boulikine (CC BY-SA 4.0)

L'île Elaguine dépasse largement le jardin d'été en superficie, mais c'est aussi une ancienne résidence impériale. Son premier propriétaire était l'impératrice douairière Maria Feodorovna (épouse de Paul Ier, arrière-petit-fils de Pierre le Grand). L'architecte italien Carlo Rossi, alors peu connu à Saint-Pétersbourg, a travaillé sur les solutions spatiales et paysagères de l'île : la reconstruction du palais Elaguine a été sa première grande œuvre dans la capitale de l’Empire russe.

Île Elaguine Legion Media Legion Media

En 1932, un parc central de la culture et des loisirs a été ouvert sur l'île. Des terrains de sport et de jeux, des attractions et des compositions sculpturales sur le thème du sport sont apparus. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île Elaguine a été gravement endommagée. En fait, la reconstruction de son aspect historique a été menée dans la mesure du possible pendant près d'un demi-siècle, mais elle est devenue particulièrement active au tournant des XXe-XXIe siècles. Aujourd'hui, nous sommes au plus près d’admirer les intentions architecturales initiales de Rossi.

6. La plus romantique

Île de la Nouvelle-Hollande A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

L’île de la Nouvelle-Hollande combine harmonieusement le romantisme de l'architecture industrielle et celui de l’espace urbain moderne (à proprement parler, ce sont deux îles qui forment une seule composition). Le nom « Hollande » renvoie au fait que le tsar Pierre le Grand a créé la Flotte du Nord sur les bords de la Neva et invité à cet effet des constructeurs navals hollandais dans la capitale. Les îles situées à proximité des chantiers navals étaient à l'usage de l'Amirauté, il y avait des entrepôts pour stocker le bois des navires. Au milieu du XIXe siècle, une prison navale surnommée la « Bouteille » a été construite à Nouvelle-Hollande.

Dans la deuxième décennie du XXIe siècle, ce monument d'architecture industrielle est devenu un espace public à la mode avec des restaurants, des pavillons de conférence, une scène et un parc paysager.

7. La plus sportive

Gazprom Arena A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Traditionnellement, ce titre est attribué à l'île Krestovski. Elle héberge le plus grand stade de football de Saint-Pétersbourg (et plusieurs stades plus petits), un complexe sportif, une piste cyclable, une arène d'athlétisme et un club d'aviron. La majeure partie de l'île est occupée par le parc de la victoire Primorski, un lieu populaire pour les amateurs de rollers, les cyclistes et les joggeurs. On y trouve également un grand parc d'attractions.

L'histoire sportive de l'île commence au milieu du XIXe siècle. En 1859, le Yacht Club Nevski est apparu ici, en 1889 - la Société d'aviron de Saint-Pétersbourg, en 1894 - un club de tennis sur gazon.

Il vaut la peine d'aller à Krestovski pour voir le stade du FC Zenit, la Gazprom Arena, une œuvre de l'architecte japonais Kisho Kurokawa avec un toit rétractable (le projet était surnommé le « vaisseau spatial »). La Gazprom Arena a accueilli les matchs du Championnat d'Europe 2020 et de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, pour lesquels une station de métro, désormais appelée Zenit, a été ouverte à proximité du stade. Lors d'événements sportifs, le stade peut accueillir près de 65 000 spectateurs, et jusqu'à 80 000 lors d'événements théâtraux et musicaux. L'arène a été construite sur le site d'une autre installation sportive grandiose du XXe siècle - le stade Kirov, qui était considéré comme l'un des plus grands du monde : avant sa première modernisation, en 1950-1978, il accueillait 100 000 spectateurs.

8. Les plus isolées

Kronstadt Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

Séparée du delta de la Neva se dresse l'île de Kotline, sur laquelle se trouve la ville fortifiée de Kronstadt. Kotline est reliée au continent par un ensemble de structures qui protègent Saint-Pétersbourg des inondations. Ce sont 11 barrages d'une longueur totale de 23,4 km, qui ont été construits pendant plus de 30 ans, jusqu'en 2011. Dans le même temps, une voie de communication directe a été ouverte le long du barrage.

Autour de Kotline se trouvent de nombreux forts. Ces structures protégeaient la ville des attaques venues de la mer. L'un des forts - Alexandre Ier - a été exclu des structures défensives à la fin du XIXe siècle. Un laboratoire bactériologique où l’on produisait du sérum anti-peste y a vu le jour.

Dans cette autre publication, découvrez cinq choses à savoir sur Peterhof, luxueuse résidence des tsars censée faire de l’ombre à Versailles.

