En images: cinq principales rues piétonnes de Moscou

On ne peut pas trouver de vraie grande zone piétonne au centre de la capitale, pourtant il est possible de s’y balader à pied.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La place Rouge et la rue Nikolskaïa

GOuM Legion Media Legion Media

Bien sûr, chaque touriste visitant Moscou se précipite de trouver la place Rouge. Jusqu’en 1930, un tramway traversait cette dernière, mais aujourd’hui, elle est complètement rendue aux piétons. La longueur de la place, en partant du Musée historique jusqu’au quai du Kremlin, est d’un peu plus de 700m. En la parcourant calmement, tout en prenant des photos du Mausolée, de la Tour Spasskaïa, du GOuM et de la cathédrale Saint-Basile, on peut y passer de 15 à 20 minutes environ.

Rue Nikolskaïa Legion Media Legion Media

Depuis la place Rouge, il est possible de se rendre à la rue Nikolskaïa, l’une des plus lumineuses et décorées de Moscou – cette luminosité lui est due à des milliers de lanternes. Même en été, on peut y sentir une ambiance de fêtes de fin d’année.

Pharmacie Ferreyne Uwe Brodrecht (CC BY-SA 2.0) Uwe Brodrecht (CC BY-SA 2.0)

À chaque pas, vous y tomberez sur des bars et restaurants, mais aussi sur des bâtiments historiques. Par exemple, l’ancienne pharmacie Ferreyne et l’imprimerie pseudo-gothique de Moscou (maintenant occupée par l’Institut d’histoire et d’archives). D’ailleurs, autrefois, toute la rue Nikolskaïa était remplie de libraires, justement par proximité avec l’imprimerie.

Passage Tretiakov Legion Media Legion Media

Après avoir traversé la Nikolskaïa presque jusqu’à la place Loubianka, tournez sous l’arche et retrouvez-vous au passage Tretiakov, accessible aux piétons seulement. De là, il est possible de se rendre au théâtre Bolchoï ou au fameux magasin Detski mir (Le Monde des enfants) avec sa magnifique vue panoramique sur le toit.

>>> Cinq idées de road trip d’une journée dans la région de Moscou

La rue Arbat

Rue Arbat Legion Media Legion Media

Le nom de la rue Arbat est tellement célèbre en Russie, qu’il en devient presque un nom commun, beaucoup de villes russes surnommant leurs rues piétonnes principales «arbats locaux». Sa longueur est d’un kilomètre environ, et elle est entourée de deux stations de métro à chaque extrémité. Auparavant, la rue Arbat était remplie de peintres de rue, de musiciens et de vendeurs de souvenirs, à l’instar de chapkas et matriochkas avec Lénine et Staline dessus. Maintenant, ces marchandises sont concentrées dans de véritables boutiques au centre de la rue, laissant de la place aux piétons.

Graffiti représentant Viktor Tsoï Legion Media Legion Media

Il y a beaucoup de choses à voir dans cette rue. Tous les immeubles ont une valeur historique, c’est pourquoi on y trouve beaucoup de musées dédiés aux personnes connues et importantes (par exemple celui d’Alexandre Pouchkine). Parmi tout cela, l’on peut y apercevoir le théâtre historique Vakhtangov, des restaurants pour tous les goûts, et l’un des endroits les plus intéressants de l’underground russe – le mur de Tsoï. Ici, les fans du groupe Kino et de son vocaliste Viktor Tsoï laissent leurs autographes. Dans les ruelles de la rue Arbat, se dresse un vrai monument de l’avant-garde russe – la maison cylindrique Melnikov.

Un artiste de rue sur l'Arbat Legion Media Legion Media

Les moscovites appellent souvent cette rue « l’ancien Arbat », car dans les années 1930, lors de la reconstruction stalinienne de Moscou, le Nouvel Arbat est apparu. À la différence de l’étroit et chaleureux ancien Arbat, celui-ci est une large voie automobile. Pendant longtemps, il était appelé Perspective Kalinine, c’est pourquoi beaucoup de moscovites nés en URSS l’appellent toujours ainsi.

Vue sur la rue Arbat Legion Media Legion Media

Les ruelles Lavrouchinski et Klimentovski

Église Clément de Rome Konstantin Kokochkine/Global Look Press Konstantin Kokochkine/Global Look Press

Un autre incontournable de Moscou est la visite de la galerie Tretiakov. C’est ici que sontgardées les plus importantes peintures russes, comme par exemple la toile d’Ilia Répine Ivan le Terrible et son fils Ivan le 16 novembre 1581 (plus communément appelée « Ivan le Terrible tue son fils »).Voici un court guide des peintures principales, si vous n’avez qu’une heure devant vous. Après la visite de la galerie, il est indispensable de prendre l’air.

Galerie Tretiakov Legion Media Legion Media

La ruelle Lavrouchinski, adjacente à la galerie, est piétonne. On peut l’emprunter pour se rendre au quai du canal Vodootvodny, prendre un café raf dans l’un des coffee shops du square Chmelev, puis se rendre à la rue Bolchaïa Ordynka et enfin se retrouver dans la ruelle Klimentovski, remplie de restaurants et de terrasses.

Ruelle Klimentovski Legion Media Legion Media

Ici, il est indispensable de pénétrer dans l’une des plus belles églises de la ville – celle de Clément de Rome. (Et par l’occasion, comparer les burgers de McDonald’s à ceux de son clone – « Délicieux. Point »).

Ruelle Lavrouchinski Legion Media Legion Media

>>> En images: à quoi ressemble l’architecture contemporaine de Moscou?

Du quai Vorobievsky jusqu’au quai de Crimée

Téléphérique au-dessus de la rivière Moskova Konstantin Kokochkine/Global Look Press Konstantin Kokochkine/Global Look Press

Pour les amateurs de longues promenades, au centre de Moscou, un itinéraire de 8 kilomètres est prévu. On peut commencer sa ballade depuis la station de métro Vorobiovy Gory, où se tient un téléphérique au-dessus de la rivière Moskova. Au bord de celle-ci, l’on trouve des allées cyclables et piétonnes.

Quai de la rivière Moskova près du parc Gorki Agence Moskva/Legion Media Agence Moskva/Legion Media

Même les Moscovites les plus snobs aiment se promener ici, le long du jardin Neskoutchny, du parc Gorki, où l’on peut boire un café, un verre de vin, visiter un énième festival ou le musée d’art moderne Garage, puis continuer sa route vers le parc Muséon, avec ses bancs et ses fontaines.

Quai aux abords de la Nouvelle galerie Tretiakov Legion Media Legion Media

L’on peut visiter la Nouvelle galerie Tretiakov, où est exposé l’art russe du XXe siècle, comme celui de Kasimir Malevitch, mais on peut tout aussi bien prendre le pont du Patriarche, se promener aux côtés de la nouvelle Maison de la culture GES-2 et la sculpture polémique Big Clay N°4, et enfin finir son chemin à la Cathédrale du Christ-Sauveur.

Jardin Neskoutchny Legion Media Legion Media

Rue Chkolnaïa

Rue Chkolnaïa Legion Media Legion Media

Non-loin du centre, à l’est de Moscou, depuis peu, un autre axe est devenu piéton – la rue Chkolnaïa. Contrastant avec les grands immeubles alentour, cette rue de maisons à un étage semble spectaculaire.

Rue Chkolnaïa Legion Media Legion Media

Au XIXe siècle, elle servait, parmi d’autres, d’entrée dans la ville, et beaucoup de chariots marchands s’y arrêtaient. Il y a toujours dans les anciennes bâtisses des portails caractéristiques dédiés aux chevaux et aux chariots. D’ailleurs, jusqu’au XVIIe siècle, cette rue s’appelait Telejnaïa (littéralement – rue des Chariots), puis s’est fait appeler Première Rogojskaïa et enfin Chkolnaïa (rue de l’École) au temps soviétique.

Rue Chkolnaïa Legion Media Legion Media

Pour amplifier son expérience de l’ancienne Moscou, il faut absolument se rendre au monastère Andronikov du Sauveur – juste de l’autre côté de la rue. On y trouve l’une des églises les plus anciennes de Moscou – la cathédrale de l'icône Acheropoïete, où des fragments de fresques d’Andreï Roublev (peintre d’icônes du Moyen Âge) sont encore gardés. On y trouve aussi le Musée de la peinture russe ancienne.

Cathédrale de l'icône Acheropoïete Legion Media Legion Media

Dans cet autre article, admirez les plus pittoresques rues pavées de Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.