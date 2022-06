«Délicieux. Point»: quel est le goût du «nouveau McDonald’s» russe?

Placés sous l’enseigne «Vkousno – i totchka» (Délicieux. Point), les anciens restaurants du groupe McDonald's en Russie ont commencé à rouvrir leurs portes. Outre le changement de nom et de logo, le menu a été révisé et certains plats, dont le fabuleux Big Mac, n’y figurent plus. Russia Beyond a cherché à savoir si les Moscovites avaient apprécié les nouveaux hamburgers et si ce vieux classique leur manquerait.

Le 12 juin, 15 anciens McDo, désormais rebaptisés Vkousno - i totchka, ont repris du service. Le géant mondial de la restauration rapide a en effet vendu son activité dans le pays à l’entrepreneur russe Alexandre Govor (qui possédait d’ores et déjà plus de 20 restaurants franchisés McDonald's en Sibérie). Depuis l’annonce de la nouvelle, de nombreux Russes avaient attendu avec impatience la réouverture pour voir à quoi allaient ressembler les « nouveaux » anciens restaurants et surtout pour goûter la cuisine qui y serait proposée.

Par conséquent, le jour J, des foules se sont formées devant les établissements et la plus importante d’entre elles s’est massée devant celui de la place Pouchkine, où le tout premier McDonald’s de Russie avait ouvert ses portes en décembre 1990. Sur les réseaux sociaux, certains Russes ont d’ailleurs avoué avoir eu le sentiment d’être remonté dans le temps – tout comme il y a 32 ans, le personnel saluait l’arrivée des clients avec des ballons.

Le menu reste pratiquement le même, mais le nom des plats proposés a changé. Ainsi le Filet-O-Fish est devenu le Fish Burger, le Royal Deluxe est désormais le Grand Deluxe et le McChicken Premiere est tout simplement le Chicken Premiere.

Les clients peuvent donc y commander des hamburgers, frites, glaces et milkshakes comme ceux proposés par les McDonald’s habituels. Comme avant, tout est préparé selon les recettes traditionnelles et avec des ingrédients locaux (leur taux arrivait à 85% chez McDonald’s). Le goût est-il ainsi resté identique ? « Le chickenburger est le même, mais la viande du cheeseburger a un goût un peu différent », témoigne le client Andreï, ajoutant que, selon lui, il manquait de sel. Quant au pain, il est resté inchangé.

Les Big Mac, Big Tasty et Mcflurry ne sont plus au menu, car enregistrés comme marques commerciales et ne peuvant donc pas être vendus par la nouvelle chaîne. Ce détail a réellement déchanté un client qui s’est rendu au restaurant situé place Pouchkine avec la pancarte disant : « Rendez-nous le Big Mac ». Cependant, sur les réseaux sociaux les Russes ont considéré, qu’avant tout, cet homme cherchait à attirer l’attention du public.

En outre, le café glacé, très populaire parmi les Russes en été, a disparu du menu. Cependant, la chaîne a promis qu’il serait de retour dans quelques semaines, quand la section café aura ouvert. Si l’on peut toujours commander du Coca-Cola, prochainement il pourrait être remplacé par du Pepsi ou une boisson de marque russe.

En termes du contrat, le logo de Vkousno – i totchka ne doit pas ressembler à celui de McDonald’s. Il représente donc un cercle rouge et deux barres orange en diagonale sur un fond vert, censés symboliser un hamburger et des frites. Toutefois, le designer Ilia Gimmelfarb trouve que ce logo ressemble à celui du fabricant portugais d'aliments pour animaux Matos Mix.

La présentatrice et ex-candidate à la présidence Ksenia Sobtchak ne l’a quant à elle point apprécié, le qualifiant de « dépressif » et « monstrueux » dans son blog sur Telegram.

« Le cercle est une orange et les deux barres ne ressemblent pas à des frites, mais plutôt à des chips. Et le logo ressemble plutôt à celui d’un service de livraison », estime enfin un certain Alexeï sur la page de la compagnie sur VK.

Le nom de la chaîne a également attisé des critiques. « Notre peuple aime abréger les noms durant la conversation, je pense donc qu’il sera appelé Vkousno ou Totchka », estime Anastassia.

D’ailleurs, tout comme dans la locution française « point barre ! », « i totchka » peut signifier « La discussion est finie » ou « Il n’y a rien à ajouter ». « Cela signifie : "Mange ce qu’on te donne sans discuter" », ajoute Ekaterina.

Quoi qu’il en soit, la plupart des gens considère que les restaurants continueront à être appelés McDonald’s au sein de la population.

Les Russes jugent que ce qui est essentiel ce n’est pas de maintenir le nom, mais les emplois. Or, selon le contrat, aucun des quelque 60 000 employés ne peut être renvoyé d’ici deux ans.

Dans d’autres régions du pays, quelque 200 restaurants placés sous l’enseigne Vkousno – i totchka ouvriront avant fin juin. D’ailleurs, le propriétaire a pour ambition de faire passer leur nombre de 850 à 1 000.

Toutefois, le contrat stipule également que McDonald’s se réserve le droit de racheter la chaîne d’ici 15 ans. Le nouveau propriétaire n’a pas précisé le montant de l’acquisition, se contentant de le qualifier de « petit ».

