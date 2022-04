Le romantisme du Leningrad soviétique à travers l’objectif d'Ilya Narovlianski

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Ilya Narovlianski (1921-2000) est né à Petrograd, a étudié et vécu à Leningrad et a terminé sa vie à Saint-Pétersbourg, trois noms d’une même ville à différentes périodes historiques. Il a commencé à prendre des photos dans les années 1930 : ses premiers clichés de paysages urbains ont été réalisés avec un ancien Kodak en bois et un appareil photo Pionir fait maison. Immédiatement après avoir terminé l'école, Narovlianski est allé sur le front soviéto-finlandais, puis a participé à la Seconde Guerre mondiale et a traversé toute la guerre. À partir des années 1950, il a travaillé dans la branche de Leningrad de l'agence de presse TASS.

Ilya Narovlianski/ROSPHOTO

« Je suis né en 1921, je me souviens de l'inondation géante de 1924, se souvenait-il. Je me souviens de l'époque de la nouvelle politique économique - le marché abondant en nourriture de la place Sennaïa, les calèches circulant sur les trottoirs en bois et pavés des avenues Nevski et Voznessenski. Il se souvenait également du Leningrad assiégé, et de comment le 9 août 1942, année particulièrement tragique, l'orchestre symphonique a interprété la Septième symphonie Leningrad de Dmitri Chostakovitch à la Philharmonie ».

Les photographies de Narovlianski sont une tentative de capturer le changement des époques et la vie tranquille de la ville, dans des images délibérément « non idéales ». Contrastant avec les images qu’exigeait la photographie soviétique officielle, son style unique et sa véritable compétence artistique sont visibles.

Leningrad au matin

Ilya Narovlianski/ROSPHOTO

Nuit Blanche, Pont du Palais, 1958

Ilya Narovlianski/ROSPHOTO

Sphinx près de l'Académie des Arts, 1963

Ilya Narovlianski/ROSPHOTO

Matin sur le canal Ekaterininski (l'ancien nom du canal Griboïedov), 1958

Ilya Narovlianski/ROSPHOTO

Nuits Blanches, 1966

Ilya Narovlianski/ROSPHOTO

Fontanka, années 1950

Ilya Narovlianski/ROSPHOTO

Pont Anitchkov, 1965

Ilya Narovlianski/ROSPHOTO

Pont du Lion en hiver, 1960

Ilya Narovlianski/ROSPHOTO

Démonstration d'expérience avec le pendule de Foucault au musée de la cathédrale Saint-Isaac, années 1960

Ilya Narovlianski/ROSPHOTO

Sans titre, années 1960

Ilya Narovlianski/ROSPHOTO

Sans titre, années 1960

Ilya Narovlianski/ROSPHOTO

Sphinx en hiver, 1975

Ilya Narovlianski/ROSPHOTO

Place Lénine, années 1980

Ilya Narovlianski/ROSPHOTO

L'exposition de photos d'Ilya Narovlianski Romantisme de Pétersbourg dans les années 40-80 se tiendra au musée et centre d'exposition Rosphoto du 12 avril au 22 mai 2022.

