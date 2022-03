En images: dix McDonald's et KFC insolites situés en Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Il devrait également y avoir des douves et des archers sur la tour », plaisantent les habitants de la ville de Kazan, la capitale de la République du Tatarstan. Oui, il est rare de voir un restaurant rapide dans un château « médiéval » en Russie – ou n'importe où, d'ailleurs ! Les locaux racontent qu'il y a dix ans, ce bâtiment abritait un restaurant à thème appelé Lancelot, mais ensuite McDonald's y a emménagé.

Erwann Pensec Erwann Pensec

À Petrozavodsk, la capitale de la Carélie, un restaurant KFC est situé dans un bâtiment de l'ère soviétique incroyablement beau. Auparavant, c'était le cinéma Pobeda qui, après l'effondrement de l'URSS, essayant de survivre, louait son espace à des boîtes de nuit, des expositions, etc. Et maintenant, tout le rez-de-chaussée est occupé par la chaîne américaine.

Irina P/tripadvisor.ru Irina P/tripadvisor.ru

Un McDonald's de Sotchi est situé près du quai, dans l'un des endroits les plus touristiques de la ville. De plus, le bâtiment lui-même, avec sa fontaine extérieure, n'a pas à pâlir face aux restaurants de luxe à proximité. Et étant sur la terrasse du premier étage, vous pourrez profiter d'une vue tout simplement imprenable sur la mer Noire et le port !

max.shuhrat/yandex.ru max.shuhrat/yandex.ru

À Penza, une ville ancienne située dans la Russie centrale, un McDonald's occupe une ancienne poissonnerie construite en 1900. Cet endroit est l'un des plus beaux de la ville et le bâtiment est considéré comme une curiosité locale.

Nikita Savvateev Nikita Savvateev

S'il y avait un KFC dans la Russie ancienne, il ressemblerait probablement exactement à ça ! Souzdal est l'une des villes les plus célèbres de l’itinéraire touristique de l'Anneau d'or de la Russie, qui compte encore de nombreux bâtiments historiques. Jusqu'à récemment, il n'y avait ici pas une seule chaîne de restauration rapide, car l'administration municipale voulait préserver l'authenticité de la cité. Cependant, en 2021, la première franchise KFC a ouvert ses portes en centre-ville dans un bâtiment en bois. Les visiteurs remarquent qu'il s'agit du restaurant rapide le plus insolite qu'ils aient jamais vu !

Legion Media Legion Media

Ce KFC est situé juste à l'intérieur de la gare de Kazan, dans le centre de Moscou. Le bâtiment lui-même a été conçu par le célèbre architecte russe Alexeï Chtchoussev dans les années 1910 et la franchise KFC est apparue ici près d'un siècle après.

Sergueï Malichev/wikimapia.org Sergueï Malichev/wikimapia.org

Le restaurant McDonald's sur l'île Vassilievski de Saint-Pétersbourg est installé dans un bâtiment du milieu des années 1990. Les architectes l'ont conçu dans le style postmoderne afin qu'il ne contraste pas avec les bâtiments voisins de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Ils l'ont même décoré d'une belle tour-horloge !

o.davidjan/yandex.ru o.davidjan/yandex.ru

En 2020, un grand restaurant McDonald's a pris possession de trois étages d'un manoir du XIXe siècle situé sur l'une des plus grandes artères de la capitale russe, le Nouvel Arbat. À l'époque soviétique, il y avait ici une maternité, qui a survécu à toutes les restructurations urbaines, tandis que de nombreux autres bâtiments anciens ont été démolis.

maxim.omekhin/yandex.ru maxim.omekhin/yandex.ru

Dans la ville russe d'Ivanovo, un KFC est situé dans un bâtiment construit en 1900. Au départ, c'était un immeuble résidentiel, puis un hôtel avec des magasins. À l'époque soviétique, des appartements y étaient situés, et en 2019, un restaurant rapide a enfin ouvert ses portes à cet endroit.

maksim tsyganov/Google Maps maksim tsyganov/Google Maps

« L'une des meilleures vues de Nijni Novgorod ! », c'est ainsi que les habitants de cette ville décrivent un McDonald's situé sur le quai Nijne-Voljskaïa. Le bâtiment a été construit en 2019 et est immédiatement devenu très populaire parmi les locaux. En particulier, en raison de son emplacement exceptionnel !

Dans cet autre article, nous revenions sur la façon dont le premierMcDonald's soviétique a fait fureur à Moscou.

