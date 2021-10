Les dix noms de rue les plus répandus de Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En Russie, les noms de rues sont très similaires d’une ville à l’autre. Les toponymes associés à l'Union soviétique sont encore très courants, à l’instar de la rue Komsomolskaïa – rue du Komsomol (Union de la jeunesse communiste), de la rue Oktiabrskaïa – rue d’Octobre (en référence à la révolution d'octobre 1917), ou de la rue Pervomaïskaïa – rue du 1er mai (fête du travail). Toutefois, les noms les plus courants sont simplement associés à la géographie : Ioujnaïa – du Sud, Severnaïa – du Nord, Beregovaïa – de la Rive. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par le plus grand moteur de recherche et navigateur russe, Yandex.

L’enquête révèle que c'est à Moscou que l'on trouve le plus grand nombre de rues au nom unique – 51% des noms de rues de la ville ne se trouvent nulle part ailleurs dans le pays. En revanche, la ville la moins originale en la matière est Samara (17% de noms uniques seulement). Dans le même temps, il existe des noms de rue qui ne sont populaires que dans une seule région. Par exemple, au Tatarstan, il y a environ 100 rues qui portent le nom de la république elle-même. En Tchétchénie, 19 rues portent le nom de Khanpacha Nouradilov, héros tchétchène de la Seconde Guerre mondiale. En Carélie enfin, de nombreuses rues portent le nom de Toivo Antikainen, un communiste finlandais. Alors, quels sont les noms de rue les plus communs dans les villes russes ?

Tsentralnaïa (Centrale)

Konstantin Kokochkine/Global Look Press Konstantin Kokochkine/Global Look Press

Le nom le plus populaire pour une rue russe est Tsentralnaïa. Yandex en a recensé 11 493 à travers le pays ! Bien sûr, le plus souvent, ces rues se trouvent en centre-ville. En général, les noms qui décrivent l'emplacement de la voie sont très courants : en plus de Tsentralnaïa, vous pouvez trouver Verkhniaïa (Supérieure), Nijniaïa (Inférieure), ou encore Koltsevaïa (Circulaire).

Molodiojnaïa (de la Jeunesse)

Legion Media Legion Media

Il y a 9 242 rues Molodiojnaïa en Russie. La plupart du temps, ces rues sont situées près des universités ou des organisations de jeunesse. À Moscou, la rue Molodiojnaïa passe près de l'Université d'État, tandis qu’à Saint-Pétersbourg, il y a une ruelle Molodiojny en hommage au magazine Iouny proletari (Jeune Prolétaire) et, à Nijni Novgorod, il y a une perspective Molodiojny près du Palais de la culture des écoliers.

Chkolnaïa (de l’École)

Legion Media Legion Media

Il existe 8 353 rues dédiées aux écoles dans toute la Russie. Pourtant, la présence d’un établissement scolaire dans une rue portant ce nom n'est absolument pas nécessaire. Les rues Chkolnaïa sont souvent situées dans la partie centrale de leur ville.

Sovetskaïa (Soviétique)

Legion Media Legion Media

On compte 8 121 rues Sovetskaïa en Russie et, dans certaines villes, on peut trouver à la fois une rue Sovetskaïa et un passage Sovetski. Le plus souvent, la rue Sovetskaïa est grande et située dans le centre, à l'exception de Moscou, où l'on trouve cette rue dans la périphérie orientale de la ville.

Sadovaïa (du Jardin)

Legion Media Legion Media

Les rues portant le nom d'éléments du paysage ou de plantes se trouvent dans toutes les villes de Russie. Parmi elles, on trouve les rues Beriozovaïa (du Bouleau), Kholmistaïa (de la Colline) ou Pikhtovaïa (du Sapin). Mais le nom le plus courant est Sadovaïa. Il y a 7 313 rues ainsi nommées.

Lesnaïa (de la Forêt)

Vladimir Trefilov/Sputnik Vladimir Trefilov/Sputnik

Après Sadovaïa, on trouve les rues Lesnaïa. Il y a 7 023 axes de ce type en Russie. En général, on trouve ces rues aussi bien dans le centre-ville qu'en périphérie. À Moscou, par exemple, la rue Lesnaïa est située dans le quartier de la station de métro Belorousskaïa et a reçu son nom au XIXe siècle en raison des entrepôts forestiers qui s’y trouvaient alors. À Samara, elle est située près du quai de la Volga et doit son nom aux jetées forestières voisines.

Novaïa (Nouvelle)

Konstantin Kokochkine/Global Look Press Konstantin Kokochkine/Global Look Press

Il y a également beaucoup de rues portant le nom de Novaïa en Russie – 6 847. On pourrait penser qu'elles se trouvent dans de nouveaux quartiers, mais ces rues sont souvent situées dans le centre historique.

Lenina (de Lénine)

Legion Media Legion Media

Il y a encore beaucoup de lieux et de bâtiments dans le pays rendant hommage à Vladimir Lénine. Il y a des rues Lénine dans 5 776 localités de Russie et c'est le personnage historique le plus populaire dans le domaine des toponymes. La deuxième place revient au cosmonaute Iouri Gagarine.

Mira (de la Paix)

Ilia Varlamov (CC BY-SA 4.0) Ilia Varlamov (CC BY-SA 4.0)

Il y a un grand nombre de rues et avenues Mira en Russie – 5 432. En règle générale, elles sont apparues à l'époque soviétique. À Volgograd (l’ancienne Stalingrad, anéantie par la guerre), la rue Mira a été l'une des premières à apparaître après la Seconde Guerre mondiale ; à Novossibirsk, il s'agit d'une large route bordée d’immeubles construite dans les années 1950 ; à Saint-Pétersbourg, la rue Mira est apparue en 1918 après le changement de nom de la rue Roujeïnaïa (des Fusils) « en signe de la politique pacifique du jeune État soviétique ».

Naberejnaïa (du Quai)

Legion Media Legion Media

De nombreuses villes russes sont construites le long de rivières et de lacs, il n'est donc pas surprenant que les rues de ces quartiers soient baptisées de la sorte. Le plus souvent, ce nom est apparu dans les années soviétiques. Il y en a 5 260 au total.

