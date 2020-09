Lustres, candélabres, lanternes: les plus beaux luminaires du métro de Moscou

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Kourskaïa

Antov Denisov/Sputnik Antov Denisov/Sputnik

Le hall de Kourskaïa ressemble de l'intérieur à un temple antique - hautes voûtes, colonnes de marbre géantes, moulures en stuc. Les architectes ont envisagé cette entrée comme une sorte de « Temple de la Victoire » éclairé par d'immenses lustres ronds avec une étoile rouge soviétique.

Novokouznetskaïa

Nikolai Galkin/TASS Nikolai Galkin/TASS

Ouverte en 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, la station Novokouznetskaïa commémore les défenseurs de la Patrie engagés à l'avant et à l'arrière. Habituellement tout le monde remarque les magnifiques mosaïques et bas-reliefs sur des thèmes patriotiques, mais l'éclairage de la station n'est pas moins intéressant.

Alexander Avilov/Moskva Agency Alexander Avilov/Moskva Agency

Novokouznetskaïa est éclairée par d'énormes torches et des lustres inhabituels apparaissent au-dessus des plates-formes. Si vous ne vous précipitez pas dans le train, vous pouvez discerner l'ornement en forme de marteau et de faucille.

Komsomolskaïa (ligne circulaire)

Tatiana Makeeva/TASS Tatiana Makeeva/TASS

Cette station est l'une des plus fréquentées de Moscou, car des gens de tout le pays viennent ici : en surface, il y a trois énormes gares. Et les auteurs du projet l'ont conçue comme la « porte » de la ville. La gare de Komsomolskaïa était censée procurer d'agréables premières impressions de la capitale de l'URSS. Par conséquent, ils n'ont pas lésiné sur les décorations – Komsomolskaïa, avec ses dorures et une abondance de mosaïques et de marbre, peut surpasser n'importe quel palais. Les éléments centraux des voûtes sont des chandeliers géants en forme de candélabres.

Marxistskaïa

Legion Media Legion Media

Les lustres de Marxistskaïa sont notoirement tordus en forme de spirales. Comme l'a rappelé l'architecte de cette gare, Nina Alechina, elle n'a pas pu trouver pendant longtemps un verre adapté à son idée. Et dans une usine de la région de Moscou, elle a vu ce dont elle avait besoin. Il s'est avéré que c’était du verre optique destiné aux chars. Au départ, il faisait 4 cm d'épaisseur, mais pour orner les lustres, il devait être préparé spécialement afin d’être deux fois plus mince. Ensuite, l'artiste a appliqué un motif réalisé à partir d'une bande de métal. Et le résultat est stupéfiant !

Oktiabrskaïa (circulaire)

Tatiana Makeeva/TASS Tatiana Makeeva/TASS

Ouverte en 1950, la gare, telle que conçue par les architectes, était censée rappeler aux Moscovites ceux qui étaient morts pendant la Grande Guerre patriotique. Le pavillon lui-même a la forme d'un arc de triomphe et les lampes sont des torches qui illuminent le chemin vers un avenir meilleur.

Novoslobodskaïa

Nikolai Galkin/TASS Nikolai Galkin/TASS

La station Novoslobodskaïa était le dernier projet du célèbre architecte de métro soviétique Alexeï Douchkine. Il considérait l'éclairage dans le métro comme l'un des paramètres les plus importants dans la construction des stations.

Ruslan Krivobok/Sputnik Ruslan Krivobok/Sputnik

Novoslobodskaïa est décorée de vitraux lumineux, éclairés par une rangée de lustres ronds - l'architecte a ainsi incarné ses fantaisies sur le thème des contes de fées.

Dobryninskaïa

Nikolai Galkin/TASS Nikolai Galkin/TASS

Le hall spacieux de Dobryninskaïa est éclairé par cinq lustres en forme d'assiettes avec des étoiles soviétiques rouges.

Legion Media Legion Media

Des deux côtés des escaliers mécaniques se dressent des lampadaires - les plus grands du métro de Moscou.

Prospekt Mira (circulaire)

Legion Media Legion Media

Jusque dans les années 1960, la station s'appelait « Jardin botanique » en l'honneur du jardin voisin de l'Université d'État de Moscou, et sa conception était basée sur le thème de l'agriculture soviétique. Les ornements floraux sont présents non seulement sur les bas-reliefs et les colonnes en marbre, mais également sur les lustres et les lampes.

Kievskaïa

Legion Media Legion Media

La gare, décorée d'un panneau sur le thème de l'amitié entre les peuples russe et ukrainien, est considérée comme l'une des plus belles de Moscou. Et grâce à ces immenses lustres dorés, le quai et le hall semblent très légers et lumineux.

Slavianski Boulevard

Legion Media Legion Media

Ici, des boutons de fleur font office de lampes ! La station Slavianski Boulevard est richement ornée de fabuleux motifs floraux, et l'éclairage s’inscrit dans ce décor. Il semble que les lampes poussent littéralement sur les bancs et les rambardes !

