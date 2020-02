Kaliningrad placée par Tripadvisor en tête des 25 destinations émergentes à visiter

Russia Beyond

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Ayant analysé les destinations que les « voyageurs avisés enregistrent déjà sur Tripadvisor », ce site offrant des avis et des conseils touristiques a dressé la liste des 25 destinations émergentes à visiter en 2020 et c’est la ville de Kaliningrad « petit morceau de Russie coincé entre la Lituanie et la Pologne sur la mer Baltique » qui domine le palmarès.

« De nos jours comme depuis des siècles, elle est renommée pour son ambre et produits dérivés, la plus grande partie des réserves mondiales d’ambre se trouvant toujours au large de ses côtes. L’un des principaux sites à visiter de la ville est la cathédrale de Königsberg, du XIVe siècle », c’est en de tels termes qu’on y décrit cette ville fondée au XIIIe siècle par les chevaliers teutoniques.

La ville albanaise de Sarande se classe deuxième, suivie de Beyrouth (Liban), Louxor (Égypte), et Naoussa (Grèce).

L’Île d’Oléron, la plus grande de la côte Atlantique française, arrive 11e : « un lieu peu connu où se détendre et déguster des fruits de mer frais en profitant de plages de sable fin et de vagues idéales pour le surf ».

Tanger (Maroc) suit en 16e position et Anvers (Belgique) en 25e.

Dans cette autre publication nous expliquons les citoyens de quels pays peuvent visiter Kaliningrad avec un visa électronique

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.