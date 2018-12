En 2018, le nombre de touristes russes au Maroc pourrait afficher une hausse de 10%

Cette année, le nombre de touristes russes au Maroc pourrait atteindre les 55 000, soit une hausse de 10% par rapport à 2017, rapporte l’agence de presse RIA Novosti.

Ce succès, Samir Soussi Riah, directeur de l’Office national du tourisme du Maroc à Moscou, l’explique par la croissance du nombre de voyageurs ayant d’ores et déjà visité le Royaume marocain et ayant décidé d’y retourner. Cette catégorie de visiteurs représenterait ainsi aujourd’hui environ 25-30% du total des arrivants en provenance de Russie.

Pour ce qui est des destinations privilégiées par les Russes, sans grande surprise se sont les sites côtiers qui se distinguent le plus.

« Auparavant, c’est la station balnéaire d’Agadir, sur le littoral atlantique, qui bénéficiait de la plus forte demande. Ces derniers temps, il y a toutefois de plus en plus de requêtes pour les stations de la Méditerranée, au nord du Maroc, a-t-il précisé à RIA Novosti. Aujourd’hui, cette région se développe à une telle vitesse, que prochainement sa popularité éclipsera les stations du Sud-Ouest, en dépit du fait que les stations océaniques sont considérées comme à activité annuelle, tandis que les méditerranéennes sont saisonnières ».

