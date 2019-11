Moscou sacrée «Meilleure destination touristique» parmi les villes du monde aux World Travel Awards

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Hier, 28 novembre, à Mascate (Oman), Moscou a reçu le titre de « Meilleure destination touristique » parmi les villes du monde, dans le cadre de la cérémonie des World Travel Awards, considérés comme les Oscars du secteur touristique, apprend-t-on sur le site de l’événement.

« Nous avons décroché l’une des plus prestigieuses distinctions de l’industrie du tourisme. Vient tout juste de s’achever la cérémonie de remise des prix, où nous a été attribuée l’"Oscar" touristique dans la principale nomination. C’est une haute appréciation de notre travail et de tous les Moscovites », a à ce propos commenté Sergueï Sobianine, maire de la capitale russe, sur Instagram, précisant que cette année Moscou avait accueilli 19,5 millions de visiteurs (sans compter quelque 45 millions de voyageurs de passage pour une seule journée), un chiffre que les fêtes de fin d’année devraient faire encore bondir.

À noter qu’aux côtés de Moscou, étaient en lice pour cette récompense Paris, Marrakech, Londres, New-York, Lisbonne, Sidney, Rio de Janeiro, ou encore Saint-Pétersbourg.

Justement, de son côté, cette dernière a été consacrée « Meilleure destination culturelle du monde », et ce, pour la cinquième année consécutive, devançant ainsi Paris, Venise, Rome ou encore New York et Pékin. À noter que la « Venise du Nord » avait elle aussi, en 2017, été nommée Meilleure destination touristique.

En outre, c’est d’ailleurs à Moscou que se tiendra l’édition 2020 des World Travel Awards, institution de référence établie en 1993.

