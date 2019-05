Une ligne aérienne directe relie enfin Saint-Pétersbourg au lac Baïkal

Hartmut Schmidt/Global Look Press

Vous rêviez de combiner en un seul séjour la visite du centre culturel de la Russie et de la « Perle de Sibérie » ? C’est dorénavant chose fortement facilitée, la compagnie russe S7 Airlines assurant, depuis le 25 mai, des liaisons directes entre la capitale du Nord et Irkoutsk, ville située près du plus grand lac du pays, informe la société sur son site.

Ce trajet, qui avait disparu de l’offre proposée aux voyageurs en 2012, sera ainsi effectué quatre fois par semaine (les lundis, mercredis, jeudis et samedis). Pour un aller-retour, il vous faudra alors débourser généralement entre 22 000 et 26 000 roubles (300-360 euros). Il faudra par ailleurs compter 5h45 de vol pour l’aller et 6h35 pour le retour, avec un décalage horaire de cinq heures.

En suivant ces deux liens, retrouvez justement nos guides touristiques pour Irkoutsk et Saint-Pétersbourg.

