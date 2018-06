Saransk: que faire dans la ville adoptive russe de Gérard Depardieu?

Si vous venez à Saransk (513 kilomètres au sud-est de Moscou) pour assister à un match de la Coupe du Monde, où qu’il s’agit d’un simple point de passage sur votre carnet de voyage à travers le plus vaste des pays, ne vous inquiétez pas : bien que petite, cette cité peut s’enorgueillir de son hospitalité et de son désir de faire découvrir la culture mordve aux touristes.

Il est vrai que la Mordovie et sa capitale, Saransk, ne figurent pas au sommet des destinations populaires de Russie. Avant d’être sélectionnée pour accueillir le championnat, cette ville était connue pour être une terre de prisons (c’est notamment ici qu’a été détenue Nadejda Tolokonnikova, du groupe Pussy Riot). Saransk a également fait parler d’elle lorsque le tonitruant Gérard Depardieu y a été enregistré en tant que résident.

Les visiteurs seront agréablement surpris par la propreté de ses rues, par ses fascinants sites historiques, ainsi que par son amicale population. Voici quelques conseils pour rendre votre séjour encore plus mémorable.

Appréciez la vue panoramique depuis le toit de l’Université d’État de Mordovie

En vous baladant dans le centre-ville vers la place du Millénaire (Tyssiatcheletiya) et sa fontaine musicale, vous ne pourrez pas rater ce qui semble être une copie en taille réduite de l’Université Lomonossov de Moscou. Rendez-vous alors sur la plateforme d’observation située à son sommet et contemplez la vue s’offrant à vous sur l’horizon. De là, vous pourrez apercevoir le nouveau stade ainsi qu’une fontaine en forme de note musicale, près du Théâtre d’opéra et de ballet.

Découvrez les sculptures de Stepan Erzia au Musée des beaux-arts de Mordovie

Non loin de l’université se trouve l’édifice vert de cet établissement renfermant une importante collection d’œuvres d’artistes locaux, notamment de Stepan Erzia (1876-1959), célèbre pour ses incroyables sculptures en bois.

Né dans un village voisin, ce dernier a pris le pseudonyme « Erzia » afin d’honorer son ethnie, les Erzias étant un sous-groupe du peuple mordve. Ses travaux ont été exposés en France ainsi qu’en Italie, et il a vécu quelques années en Amérique latine, où il est tombé amoureux des arbres locaux et en a même ramené quelques-uns en Union soviétique. Vous ne pouvez visiter Saransk sans voir cela ! Réservez également une heure ou deux pour observer les nombreux tableaux colorés y dépeignant la vie locale.

Apprenez-en plus sur le passé de la Mordovie au Musée d’histoire local

Les Mordves ont de tout temps vécu en harmonie avec les autres peuples voisins de Russie, et en 2012, la République a célébré le millénaire de cette amitié. Les locaux font de leur mieux pour honorer leur passé et vous pourrez le constater au sein du Musée d’histoire de la ville, situé sur la route longeant le parc Pouchkine, près de la rivière Saranka. Vous pourrez vous y familiariser avec la nature de la région, avec les traditions mordves ainsi qu’avec la contribution de la Mordovie dans la victoire de la Seconde Guerre mondiale.

Savourez la cuisine locale au restaurant Mordovskoïé Podvorié

Traversez la rue du musée, vous verrez immanquablement le bâtiment en bois du Mordovskoïé Podvorié. Il vous sera possible d’y déguster des plats traditionnels mordves, tels que la « Medvejia lapa » (« Patte d’ours »), les pelmenis mordves (à la viande de sanglier), la soupe « Selianka », ou encore d’appétissantes crêpes. Ne ratez donc pas cette opportunité de goûter à ces délicieux mets locaux dans un décor purement mordve.

Assistez à une projection au cinéma Gérard Depardieu

Pourquoi ne pas ensuite faire un saut au cinéma récemment restauré et placé sous le patronat de ce cher Gérard Depardieu ? Ce dernier a en effet, comme vous le savez sûrement, reçu la citoyenneté russe en 2013 et a été enregistré comme résident de Saransk. Alors que certains affirment qu’il dispose d’un logement en centre-ville, le fait est qu’il ne s’y rend jamais. Cependant, en 2016, il a rénové le cinéma Rossiya, qui a depuis été renommé en son honneur. Les locaux peuvent par conséquent à présent visionner des films à un prix abordable. Il est toutefois situé dans la partie la plus au sud de Saransk. Prenez donc le taxi depuis le centre-ville et en 15 minutes vous serez confortablement installé dans l’un de ses fauteuils !

