La Sibérie en hiver: quatre sports de saison dans un décor de rêve

Si vous vivez à cent à l’heure, un séjour hivernal en Sibérie vous est tout indiqué. Les versants des montagne d’un blanc éclatant, le pittoresque des refuges dans la forêt et de sapins et de cèdres emmitouflés dans leur manteau de neige ne sont pas uniquement le fond rêvé pour photos et selfies, mais également un admirable terrain pour les accros de poussées d’adrénaline.

Il est en Sibérie des personnes qui ne tiennent pas en place. Quatre d’entre elles expliquent à RBTH comment elles passent les longs et rigoureux hivers de la région loin de leur nid douillet.

1. La planche à neige tractée ou le paraski

Elena, experte en promotion commerciale, 33 ans

« La planche à neige tractée n’est pas un sport très populaire à Krasnoïarsk (Sibérie orientale) ni dans l’ensemble de la Sibérie, bien que les paysages y soient entièrement adaptés. Quand la retenue d’eau de Krasnoïarsk se couvre de glace et que la saison débute, la plupart des adeptes de snowkite (kite sur neige, ndlr) de la région s’y retrouvent. Certains optent pourtant pour les champs ou la périphérie de la ville.

Pour moi, la planche à neige tractée est une possibilité de diversifier la gamme des sports d’hiver, d’apprendre la technique de la glisse et de perfectionner mes pratiques du ski de piste.

Ce sport rassemble des gens créateurs, indépendamment de leur statut, qui aspirent à apprécier leur liberté et à vivre de nouvelles sensations. Et pour le pratiquer, il n’y a pas plus beau que la Sibérie qui fera le bonheur de ceux qui vivent à cent à l’heure, mais aussi de ceux qui prennent le temps d’admirer les montagnes et les réserves naturelles ».

: plan d’eau de Novossibirsk, plan d’eau de Krasnoïarsk et lac Baïkaln

2. La planche à neige

Vitalia Vorobiova, travailleur indépendant, 24 ans

« Je suis fana de ski depuis mon plus jeune âge et ma vie s’articule autour de l’hiver. Je n’ai presque pas sur mon portable de photos prises en été.

Pour mes dernières vacances je suis allée dans la région d’Irkoutsk, à la montagne Mamaï (station de ski en Sibérie orientale qui regroupe la majorité des amateurs de freeride – pratique libre –, ndlr). Ici, on souffre, on sue et on déteste le monde entier, mais on continue d’escalader la montagne rien que pour une seule descente !

Oui, on monte à pied, sans employer le remonte-pente pour constater tout en haut qu’on a vraiment mérité ce versant, cette piste. En un mot, j’aime souffrir et rencontrer ceux qui ne peuvent pas tenir en place ».

Où pratiquer ce sport : station de ski Chereguech dans la région de Kemerovo (Sibérie occidentale), station Mamaï dans la région d’Irkoutsk, montagne Iergaki dans le Saïan occidental (sud-ouest de la Sibérie) et le parc de Bobrovy Log à Krasnoïarsk. Centre de distraction Biriouzovaïa Katoun en République de l’Altaï (Sibérie occidentale), montagne Gladenkaïa à Saïanogorsk (Khakassie, sud de la Sibérie centrale).

3. Le vélo

Anton Tyrkov, 41 ans, chef d’un entrepôt de pièces détachées pour autos

« Le vélo est pour moi le moyen de locomotion qui m’emmène dans les endroits les plus intéressants et les coins les plus beaux de la nature, souvent inaccessibles en auto ou à pied. En hiver, nombreux sont ceux qui troquent leur vélo pour des skis de fond, des skis de piste ou un snowboard. Mes amis et moi, nous enfourchons nos fatbikes.

Le fatbike est un vélo tout terrain dont les pneus sont très larges pour assurer une bonne adhérence sur des terrains difficiles comme la neige, le sable ou la boue. Ce qui nous permet de rester fidèles au vélo en hiver. Il est évident que le fatbike n’est pas capable de partir à l’assaut des terres en friche et nous empruntons essentiellement les sentiers pratiqués par les skieurs et les motoneiges.