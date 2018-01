15 nuances d’hiver à Vladivostok

Le quai Sportivnaïa, ou quai du port sportif est un endroit aussi populaire chez les locaux qu’auprès des touristes. Les premiers baigneurs s’y installaient autrefois : les eaux du golfe de l’Amour étaient célèbres pour leur salinité élevée et étaient considérées comme médicinales. Au début du XXe siècle, le marché de la ville s’y trouvait et vendait poissons et fruits de mer frais.

