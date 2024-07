Le barzoï, ou lévrier russe, chien le plus rapide du pays… et le plus plat

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans les siècles passés, la noblesse russe aimait chasser le loup et l’ours. La bête était traquée à l’aide de chiens. Pour cela, il fallait les plus rapides et les plus robustes d’entre eux. Ce sont donc les lévriers russes qui étaient engagés à cette tâche. « Борзой » (prononcé barzoï), autre nom de cette race, signifie justement « rapide ».

Chasse avec des barzoïs, années 1840, trouvé dans la collection du Musée d'État Léon Tolstoï, Moscou

Ces chiens étaient courants dans les pays où la chasse était populaire. Les lévriers russes ont été créés grâce au croisement du saluki (nom donné aux lévriers persans) et du laïka russe.

Reconstitution d'une partie de chasse à courre

Les propriétaires terriens gardaient des dizaines de chiens dans une même cour, et dès le XVIIe siècle, la race des lévriers russes s’est formée. Contrairement aux salukis, qui poursuivent leurs proies sur de longues distances dans la steppe, les barzoïs peuvent rattraper les bêtes sur de courtes distances dans les clairières des forêts.

Legion Media Legion Media

Le premier standard du lévrier russe a été adopté en 1888. Il a un museau étroit et allongé, de longues pattes et un pelage soyeux. C’est l’un des chiens les plus grands du monde : sa hauteur au garrot atteint 85 cm. C’est aussi le plus rapide de tous les chiens élevés en Russie. Le lévrier développe une vitesse de plus de 50 kilomètres par heure.

Legion Media Legion Media

Cependant, lorsque le barzoï n’est pas en train de chasser, il a un caractère très calme et indolent. Il aime surtout se reposer, les pattes étendues. Lorsqu’il s’allonge, il semble même particulièrement plat !

Legion Media Legion Media

Bien qu’il semble très calme, les éleveurs recommandent de l’occuper par des jeux actifs en plein air pendant au moins une heure par jour.

