Très semblables aux chats ordinaires, ces félins sauvages vivent dans les étendues de la Kalmoukie, du Daghestan et de la région d’Astrakhan, c’est-à-dire dans le sud de la Russie occidentale. Les scientifiques pensent qu’ils ont été progressivement domestiqués il y a environ 9 000 ans.

Pour la première fois, les chats gantés se sont liés d’amitié avec les hommes au Moyen-Orient, puis ont commencé à les accompagner lors de leurs voyages maritimes, combattant souris et rats sur les navires. C’est ainsi qu’ils se sont répandus dans le monde entier. Le plus souvent, ces chats sauvages vivent en Afrique et en Asie et sont considérés comme très rares en Russie.

Dans le sud du pays, les chats gantés ont commencé à être enregistrés il y a seulement 30 ans et sont inclus dans les Livres rouges des espèces menacées des régions où ils vivent.

Le chat ganté ressemble au сhat sauvage du Caucase. Certes, l’habitant des steppes a une fourrure plus claire et ses jambes sont également plus longues. Dans le même temps, les chats gantés n’ont pas peur de l’eau, ils peuvent même y entrer par temps chaud, mais ils ne supportent pas la neige. Ils vivent dans les crevasses rocheuses.

Dans la réserve naturelle des Terres noires, en Kalmoukie, des chats gantés sont capturés par des pièges photographiques alors qu’ils observent les saïgas avec beaucoup d’intérêt. Peut-être se considèrent-ils comme des tigres ?

