À quoi ressemblaient les premiers robots soviétiques?

Pionnier de la robotique

Robot V2M Archives Archives

Comme Vadim Matskevitch l’a lui-même écrit plus tard dans le magazine Iouny tekhnik (Le Jeune technicien), il s’est intéressé aux robots après avoir vu le film Mort d’une sensation. Il a fait part de son idée à des adultes de la station régionale des jeunes techniciens, qui lui ont alors donné 20 feuilles d’étain blanc et une douzaine de roulements à billes. Son « B2M » mesurait 1,2 mètre, pouvait exécuter 8 commandes (notamment lever la main, se déplacer vers la lumière) et était contrôlé par une télécommande. Le robot a beaucoup impressionné l’administration régionale et, dès 1937, le « B2M » a été présenté à l’Exposition universelle de Paris.

Un «homme mécanique» construit par des écoliers de Moscou, 1959 N. Rakhmanov/Archives principales de Moscou/Mos.ru N. Rakhmanov/Archives principales de Moscou/Mos.ru

Matskevitch s’est toute sa vie intéressé à l’ingénierie aéronautique et, à la fin des années 1950, il a pris en charge le patronage d’un club de jeunes techniciens à Chtchelkovo, près de Moscou. En 1959, les jeunes techniciens ont déjà présenté leur nouveau robot au parc VDNKh. Une scène spéciale a été construite devant le pavillon de l’Électrification, où le robot se produisait toutes les deux heures. Il mesurait 1,8 mètre de haut, exécutait 18 commandes par radio, voyait et entendait.

Un robot à VDNKh O. Lazarenko/TASS O. Lazarenko/TASS

Le « descendant » de ce robot n’a pas intéressé que les citoyens soviétiques – il a aussi été présenté à l’exposition Expo-70 à Osaka, au Japon. Il mesurait 2,6 mètres de haut, pesait 220 kg et exécutait 27 commandes. Il pouvait même danser !

Leon Dubilt/Sputnik Leon Dubilt/Sputnik

Les meilleurs robots de l’Union soviétique

À partir des années 1960, l’URSS a commencé à automatiser massivement l’industrie et de plus en plus d’ingénieurs, novices ou expérimentés, se sont mis à développer la robotique.

Boris Ouchmaïkine/Sputnik Boris Ouchmaïkine/Sputnik

Au Мusée polytechnique de Moscou, en 1962, un robot guide touristique a même fait son apparition.

Quatre ans plus tard, le magazine Tekhnika – molodioji (La Technique à la jeunesse) a annoncé un concours du meilleur robot humanoïde. Le premier prix était une moto et les meilleures œuvres ont été exposées à Moscou un an plus tard.

L'inventeur soviétique Boris Grishin G. Makarichev/Sputnik G. Makarichev/Sputnik

Boris Grichine, un professeur de dessin de Kalouga, a alors assemblé un « robot-secrétaire automatique » (« ARS »). Il l’a conçu à l’origine comme une aide-ménagère pour sa mère âgée. Le robot ARS prenait les appels, enregistrait les messages, ouvrait la porte aux invités et réveillait sa mère le matin. Il disposait également d’une table de service. Le robot a été reconnu comme le plus complexe et a survécu jusqu’à aujourd’hui – il est exposé au Musée d’État de l’histoire de la cosmonautique à Kalouga.

G. Chtcherbakov/Sputnik G. Chtcherbakov/Sputnik

Les gagnants du concours ont cependant été des robots créés par des passionnés sous la direction de Boris Vassilenko, un enseignant de l’école technique de Kaliningrad. Ils ont présenté un robot « Neptune » de deux mètres, équipé d’une combinaison de plongée. Il pouvait se déplacer à une vitesse allant jusqu’à 5 kilomètres par heure, avertir d’un danger (il disposait d’un compteur pour détecter la radioactivité) et contourner les obstacles à l’aide d’un dispositif de localisation sonore.

K. Kaspiev/Sputnik K. Kaspiev/Sputnik

Des robots pour tous les emplois

Les scientifiques soviétiques ont en outre mis au point des robots pour presque tous les secteurs de l’économie nationale. En 1980, le pays comptait 6 000 robots industriels, soit plus de 20% du total mondial. Les robots travaillaient dans les usines automobiles, les centrales nucléaires, sous l’eau et, bien sûr, dans l’espace.

V. Baranovski/Sputnik V. Baranovski/Sputnik

C’est en URSS qu’ont été mis au point les premiers rovers au monde : tout d’abord lunaires, puis martiens et même vénusiens.

Dans de nombreux instituts, l’on trouvait des facultés, où l’on étudiait la robotique, ainsi que des bureaux d’études, où l’on créait de nouveaux engins.

Lunokhod 1 Getty Images Getty Images

