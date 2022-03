En images: cet artiste qui peuple l'URSS de créatures mythiques et d'aliens

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L'URSS de l'artiste Andreï Tkatchenko est différente de ce qu'elle était en réalité. Dans sa version à lui de la réalité soviétique, le pays était peuplé d'extraterrestres et de créatures mythiques, tandis que les Soviétiques se servaient de robots et de véhicules futuristes dans la vie de tous les jours.

Des nomades et un observateur. Péninsule de Taïmyr, 1973 ©Tkachenko/@grimm40 ©Tkachenko/@grimm40

Dans le même temps, dans ses peintures se retrouvent des détails subtils de la vie quotidienne familiers à de nombreuses personnes témoins de l'époque soviétique.

Attraper des fantômes de glace dans les étendues de Sibérie ©Tkachenko/@grimm40 ©Tkachenko/@grimm40

Le résultat final est un curieux mélange de science-fiction et d’influence soviétique, qui a captivé l'attention des fans de Tkatchenko et des adeptes des réseaux sociaux.

Une amazone de l'Oural. Ekaterinbourg, 1965 ©Tkachenko/@grimm40 ©Tkachenko/@grimm40

À l’aide de sa page Instagram, de son site web et de ses imprimés, Tkatchenko crée ce qu’il appelle une « URSS parallèle », un pays qui n’a jamais existé, mais qui n’en est pas moins fascinant.

Le retour d'un vagabond spatial ©Tkachenko/@grimm40 ©Tkachenko/@grimm40

L’artiste explique : « C’est mon fantasme. J’étais un enfant à l’époque. Pour moi, l’URSS n’est pas un système politique. Ce sont plutôt des souvenirs chaleureux de mon enfance. Je me souviens des voitures et des gens qui m'entouraient et j'utilise ces souvenirs pour créer des peintures aujourd'hui ».

Un village russe qui a son propre robot ©Tkachenko/@grimm40 ©Tkachenko/@grimm40

L'artiste travaille comme designer industriel. Lors de son temps libre, il se livre à des imaginations mettant en scène des extraterrestres, des créatures mythiques et des véhicules de science-fiction.

Une jeune femme de la capitale, 1971 ©Tkachenko/@grimm40 ©Tkachenko/@grimm40

L'art de Tkachenko semble sans frontières : il y a des huttes folkloriques russes mobiles se déplaçant sur des pistes de chars, des créatures biomécaniques s'échappant de laboratoires soviétiques secrets, des robots vivant dans la campagne russe, Goliath en Sibérie, la cabane de Baba-Yaga fonctionnant à l'essence et des sirènes observant avec désinvolture des soucoupes volantes, pour n'en nommer que quelques-unes.

Un géant venu de la taïga ©Tkachenko/@grimm40 ©Tkachenko/@grimm40

« J'aime beaucoup les œuvres d'Arcadi et Boris Strougatski et d'autres romans de science-fiction soviétiques. Mes dessins reflètent cette passion. J'écris moi-même des trames de fond pour mes photos. Parfois, j'ai une image ou une histoire dans la tête, puis je l’exprime sur papier sous la forme d'un dessin », explique Tkachenko.

Ilia Mouromets. L'éveil d'un bogatyr (guerrier russe) ©Tkachenko/@grimm40 ©Tkachenko/@grimm40

L'artiste rêve d'entrer dans l'industrie du cinéma et de mettre en pratique son talent. Il a déjà eu l'expérience d’un studio de cinéma hollywoodien.

Région de Krasnodar. L'artel robot-mécanique d'Ivan Motorov teste un "marcheur rouge" ©Tkachenko/@grimm40 ©Tkachenko/@grimm40

« J'ai été choisi pour être concepteur de voitures dans le film d'animation Fast and Furious : Les Espions dans la course de DreamWorks Animation Television, basé sur la franchise Fast&Furious », relate-t-il.

Un pompiste pour Baba Yaga (vieille sorcière russe qui vit dans une hutte sur pattes de poulet) ©Tkachenko/@grimm40 ©Tkachenko/@grimm40

Pourtant, ses ambitions semblent être plus grandes encore : « J'aimerais travailler avec le réalisateur russe Fiodor Bondartchouk, car il a eu de l'expérience avec des films basés sur le travail des frères Strougatski. Je suis ouvert à toutes les offres », déclare Tkatchenko.

Frontière du Baïkal ©Tkachenko/@grimm40 ©Tkachenko/@grimm40

La perspective de se lancer dans le cinéma n'est peut-être pas si lointaine pour l'artiste, qui est tout aussi populaire en Russie qu'à l'étranger. Tkatchenko explique cela par de nouvelles idées qui sous-tendent son monde parallèle de l'URSS.

Un marcheur occasionnel. Région de la Volga, 1979 ©Tkachenko/@grimm40 ©Tkachenko/@grimm40

« Comme m'a dit un fan étranger, c'est quelque chose de nouveau. Si vous prenez les intrigues des films hollywoodiens, elles sont en quelque sorte gravées dans la pierre, tout est clair. Il y a des clichés qui vont d'un film à l'autre. Le parallèle de l’URSS est quelque chose de nouveau (pour un public étranger) : c'est une nouvelle époque et un nouveau pays pour eux, que je dépeins sous un jour nouveau », conclut l'artiste.

Début de la route d'Irkoutsk, 1970 ©Tkachenko/@grimm40 ©Tkachenko/@grimm40

"Sur des sentiers inexplorés" (une référence au сonte d'Alexandre Pouchkine, Rouslan et Ludmila). "Probablement, il va pleuvoir" ©Tkachenko/@grimm40 ©Tkachenko/@grimm40

Dans les latitudes septentrionales. Palais marchant de Kochtcheï (un méchant des contes traditionnels russes) ©Tkachenko/@grimm40 ©Tkachenko/@grimm40

Une attaque inattendue sur une amazone de l'Oural, participante à la course de moto Brest-Vladivostok ©Tkachenko/@grimm40 ©Tkachenko/@grimm40

Contact dans le marécage de Vassiougan ©Tkachenko/@grimm40 ©Tkachenko/@grimm40

Captivité de Kochtcheï par les combattants de la DOSAAF et du président de Tcheliabinsk ©Tkachenko/@grimm40 ©Tkachenko/@grimm40

Géante sibérienne Dounia, 1979 ©Tkachenko/@grimm40 ©Tkachenko/@grimm40

Repaire des mécanismes, Ioujnoïe Boutovo (district municipal de la ville de Moscou), 1978 ©Tkachenko/@grimm40 ©Tkachenko/@grimm40

