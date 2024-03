En images: ces robots extraterrestres et engins fantastiques apparus dans une décharge sibérienne

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le musée d’Alexandre Rastorgouïev est l’un des lieux les plus insolites d’Irkoutsk (Sibérie, aux abords du lac Baïkal). Il est situé près de la décharge de la ville et toutes les pièces exposées sont faites de déchets. Nous avons également décidé de nous pencher sur ces merveilles faites de ferraille.

Des extraterrestres en Sibérie

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

À l’entrée, se dresse un portail en forme d’ancien fort sibérien. Devant lui, deux navires avec des chevaliers armés en armure. Un camion chargé de marchandises passe. Il tourne vers la décharge de déchets solides et nous – vers le musée.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

La première impression est qu’il s’agit d’un immense parc ! Les visiteurs sont accueillis par des machines fantastiques sur chenilles et ressemblant aux héros de la saga Transformers. Le robot le plus important mesure environ 7 mètres de haut et est basé sur un bulldozer à chenilles.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Et voici une escouade de terminators. Les crânes sont créés à l’aide d’une imprimante 3D, tout le reste est soudé à la main.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Nous allons un peu plus loin et arrivons sur le champ de bataille des monstres extraterrestres. Les « Aliens » se battent à mort contre les « Predators », et vous vous retrouvez en quelque sorte observateur involontaire de leur combat.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Ils s’attaquent les uns les autres en embuscade, tirent avec des armes spatiales, encerclent l’ennemi, se battent au corps à corps.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Un effet spécial est créé par des sons qui vous font frissonner. Effrayant ! Néanmoins, tout cela est très curieux à regarder.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

>>> Qu’abrite le Musée de la mort, certainement lieu le plus improbable de Sibérie?

Un hangar chargé d’histoire

Le musée « à la décharge » est apparu à Irkoutsk en 2015 grâce au passionné Alexandre Rastorgouïev.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

« En 2005, je suis venu travailler à la décharge, au site de déchets solides ménagers. J’étais un simple contremaître, puis je suis devenu directeur, raconte Alexandre. Il y avait beaucoup de matériaux à la décharge, et je ne voulais pas les détruire, mais faire quelque chose ».

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Il a alors loué un terrain à côté du site et a décidé d’y ouvrir un musée de l’histoire du temps. Alexandre a dirigé la décharge de déchets solides pendant 16 ans, et il s’occupe désormais de développer le musée.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Tout a commencé par un hangar, qu’Alexandre appelle la Salle de l’histoire. À l’intérieur, se trouvent des centaines d’objets différents provenant des décharges. Tout ce que les habitants d’Irkoutsk ont jeté : des aspirateurs soviétiques, des téléphones à disque à l’ancienne, de vieux balalaïkas et accordéons, des rouets de leurs arrière-grands-mères, des marmites en fonte pour poêles russes, des magnétophones portables, des stations de radio, des bicyclettes, des mannequins pour les boxeurs. Sans oublier de vieilles bouilloires, des jouets et des albums photos. Nous sommes certainement nombreux à avoir jeté ce genre d’objets et à n’avoir jamais pensé qu’ils pouvaient être donnés à un musée.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

C’est ainsi que les créations qu’Alexandre a soudées à partir de la ferraille ont commencé à apparaître ici.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Les premiers ont été les chevaliers qui se tiennent près de la clôture.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Alexandre les qualifie de « petits », mais en fait ils sont aussi grands qu’un homme. Au fil du temps, le maître a fabriqué tellement de chevaliers qu’il y en avait assez pour toute une armée. Une cavalerie de chevaliers contre une cavalerie d’orcs.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

« J’aime personnellement les films sur les Predators, Aliens et Transformers, j’y vois ma propre signification », explique-t-il.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Tout ce que nous voyons ici est fabriqué à partir de matériaux mis au rebut. Alexandre achète déjà du métal dans une autre décharge, un centre de recyclage. « Je décide d’abord de ce que je veux en faire, puis je vais à la décharge et je prends ce dont j’ai besoin ».

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Alexandre a également des assistants, qui s’occupent de l’éclairage, de l’électricité et d’autres tâches techniques, et qui préparent qui plus est de délicieuses crêpes au café du complexe.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

>>> Cinq nouveaux musées qui ont ouvert leurs portes à Moscou pendant la pandémie

De la décharge au musée

Dans le parc, l’on ne voit pas que des batailles fantastiques. Sur le terrain central, Alexandre a réalisé des reconstitutions de batailles de la Seconde Guerre mondiale. Il y a de vrais chars, des avions, de l’artillerie. « Le matériel militaire a été collecté dans tout le pays, de Kaliningrad à l’Extrême-Orient, explique le gérant de ce lieu étonnant. Tout est vendu comme de la ferraille. Bien sûr, tout arrive en mauvais état, cassé, et nous le réassemblons sur place ». Ils les réassemblent d’ailleurs si bien qu’ils emmènent périodiquement les visiteurs faire un tour à bord de ces engins sur le terrain.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Les travailleurs de l’industrie cinématographique connaissent le musée depuis longtemps. Plusieurs films ont été tournés sur ce site (le plus célèbre est celui qui traite de la bataille de Stalingrad, The 321st Siberian), beaucoup d’objets sont ici pris comme accessoires pour des tournages, et les acteurs eux-mêmes viennent s’y inspirer.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

« Actuellement, nous réalisons un panorama intérieur de la bataille de Prokhorovka en 1943, avec tous les détails, afin de transmettre l’horreur de cet affrontement. Avec le son, avec le tremblement du sol. Nous allons essayer de retransmettre cela ». La bataille près de la gare de Prokhorovka (qui fait elle-même partie de la bataille de Koursk) a été la plus grande bataille de chars de la Seconde Guerre mondiale.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Dans cet autre article, découvrez un autre mécanicien russe ayant construit une armée de robots en Sibérie.