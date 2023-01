En images: l’ours brun de l’Oussouri, l’animal le plus effrayant sur lequel vous puissiez tomber

Par le passé, il a fallu 60 hommes armés pour repousser un tel ours. Où vit cet animal? Pourquoi est-il si féroce? Et qui peut le défier?

Combien d’ours faut-il pour faire fuir tous les habitants d’un village ? Dans l’archipel de Nouvelle-Zemble, un village du nord de l’Arctique a été terrifié par 50 ours polaires, contraints par la faim de s’approcher au plus près des hommes. Et s’il s’agissait l’ours brun de l’Oussouri ? En fait, un seul aurait suffi. Un jour, pour sauver un village, il a fallu toute une équipe de tireurs d’élite composée de 60 hommes armés. Avant d’être abattu (il n’y avait tout simplement pas d’autres options), l’ours a dévoré sept paysans en un mois.

Une reproduction de « Kesagake » (袈裟懸け, l'ours tueur) Babi Hijau Babi Hijau

Cet incident s’est produit en 1915 dans le village japonais de Rokusensawa, près de la ville de Tomamae. Plus d’un siècle plus tard, sa férocité est intacte. L’ours brun de l’Oussouri est toujours l’une des espèces d’ours les plus agressives au monde.

Koda6029 (CC BY-SA) Koda6029 (CC BY-SA)

L’ours brun de l’Oussouri vit dans les forêts, les régions montagneuses et les zones côtières du territoire de l’Oussouri, de la région de l’Amour, de Sakhaline, sur les îles d’Hokkaido et de Kunashir, dans les régions du nord-est de la Chine et sur la péninsule coréenne.

Yuko Hara (CC BY-SA) Yuko Hara (CC BY-SA)

Bien qu’il soit appelé « brun », le pelage de l’ours est plus foncé que celui d’un ours brun ordinaire (voire noir par endroits). Pour cette raison, pendant un certain temps, les scientifiques ont supposé que l’ours de l’Oussouri était un croisement d’ours asiatiques bruns et noirs. Cependant, cette hypothèse n’a pas été confirmée.

bryan..(CC BY-SA)/Legion Media bryan..(CC BY-SA)/Legion Media

L’ours brun de l’Oussouri est un peu plus petit que les ours de l’île de Kodiak. Les femelles pèsent entre 200 et 250 kg, tandis que les mâles sont de vrais poids lourds - en hiver ils peuvent peser 600 kg. Lorsqu’il se tient sur ses pattes arrière, sa hauteur atteint 3 mètres.

Legion Media Legion Media

Un régime alimentaire extrêmement varié contribue à faire de lui un tel mastodonte. Cet ours plus souvent un herbivore qu’un carnivore. Il aime l’argousier, la groseille, l’aronia, l’écorce d’arbre - avec un tel menu, il peut vivre tout l’été. Lorsqu’il y a beaucoup de poissons dans les plans d’eau environnants, ils constituent jusqu’à 30 % de son régime alimentaire. Avant l’hiver, afin de prendre rapidement du poids, la bête visite les cultures agricoles, fréquentant les champs cultivés. Cependant, si nécessaire, il ne dédaignera aucune créature vivante. De temps à autre, il mange des mammifères de toute taille. Les attaques contre de petits oursons ne font pas exception.

bryan...(CC BY-SA) bryan...(CC BY-SA)

Pour cette raison, les femelles de l’ours brun de l’Oussouri ont un comportement assez « dissolu » : très souvent, les oursons d’une même portée ont des pères différents. Après tout, plus la femelle a de partenaires, plus les mâles penseront que les petits sont les siens. Et malgré tout, l’ourse fera tout son possible pour que, pendant les trois premières années, sa portée croise le moins de mâles adultes possible.

trasroid (CC BY-SA) trasroid (CC BY-SA)

L’ours brun de l’Oussouri est un animal solitaire. La plupart du temps, à l’exception de la période d’accouplement, il évolue seul. Mais sa vie n’est pas facile - dans sa zone d’habitat, un autre prédateur rivalise avec lui pour la suprématie : le tigre de l’Amour. Et là où leurs chemins se croisent, une véritable guerre commence.

Watchsmart (CC BY-SA) Watchsmart (CC BY-SA)

Les ours essaient d’éviter une telle rencontre, mais la faim et la réduction de leur habitat due aux activités humaines les poussent de plus en plus souvent à se faire face. Qui gagne à l’issue d’un tel combat ? À partir de cas documentés, il s’avère que dans environ 50 % des combats, le tigre sort vainqueur (nous l’avons déjà expliqué en détail ici). Toutefois, le tigre a tendance à attaquer non pas les puissants ours adultes, mais les individus plus jeunes. En outre, il piège souvent les ours, les attaquant pendant l’hibernation au début de l’hiver. Après avoir tué un ours, le tigre mange principalement les parties de son corps les plus grasses.

bryan...(CC BY-SA) bryan...(CC BY-SA)

Aujourd’hui, l’ours brun de l’Oussouri est considéré comme une sous-espèce menacée (malgré son apparence effrayante). Et ce ne sont pas les tigres qui en sont la cause, mais les humains, en raison du braconnage et de l’expansion des agglomérations urbaines.

