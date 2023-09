En images: miche de pain, copeck et autres surnoms loufoques des voitures soviétiques

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

VAZ-2101 – «Copeck»

Dmitri Donskoï/Sputnik Dmitri Donskoï/Sputnik

La VAZ-2101 a été la première voiture véritablement « populaire », car elle a été produite en grande quantité en URSS. Au départ, les gens l’appelaient « numéro un » (edinitchka) parce que c’était le première de la série, mais c’est le surnom de « copeck » (en référence à la pièce d’un copeck) qui est resté. Cette voiture était l’une des plus économiques, même si elle coûtait relativement cher : 5 600 roubles soviétiques, alors que le salaire moyen était de 100 à 150 roubles par mois.

VAZ-2106 – «Numéro six» ou «Chakh»

Andreï Solomonov/Sputnik Andreï Solomonov/Sputnik

Cette voiture sortie en 1976 était une modification des précédentes versions de VAZ. Les gens lui ont attribué le surnom « numéro six » - en référence au dernier numéro du modèle. On l’appelait aussi « chakh » : ce terme issu de l’argot des voleurs désignait le six de trèfle lorsque l’on jouait aux cartes.

UAZ-452 – «Miche de pain»

Sozimov/Sputnik Sozimov/Sputnik

La voiture culte UAZ-452 était communément surnommée « miche de pain » en raison de sa ressemblance avec cet objet. En passant, ce modèle est toujours produit (il a récemment eu 65 ans) et il ressemble toujours à ladite miche.

>>> Pourquoi le minivan soviétique Boukhanka est-il toujours si vénéré?

GAZ-M1 – «Corbeau noir»

Sputnik Sputnik

Si cette voiture apparaissait dans une cour d’immeuble soviétique, tout le monde comprenait qu’il y avait du souci à se faire. La GAZ-M1 était la voiture de prédilection des officiers du NKVD (police politique) et elle a reçu son surnom au plus fort de la Terreur de 1937. Selon une version, elle a été surnommée « corbeau » en raison de la croyance populaire selon laquelle le croassement des corbeaux augure des malheurs ; comme les premières voitures de ce modèle étaient uniquement noires, ces associations lugubres ont « collé à la peau » de cette voiture.

VAZ-2107 – «Je veux être une Mercedes»

Vsevolod Tarassevitch/Sputnik Vsevolod Tarassevitch/Sputnik

De nombreuses voitures soviétiques tirent leur surnom du dernier chiffre du modèle. Le VAZ-2107 est donc simplement nommée « numéro sept ». Mais un autre surnom est resté : « KhBM », acronyme russe de « Je veux être une Mercedes ». La voiture a reçu un surnom aussi étrange en raison du design de sa grande calandre chromée, qui rappelait les modèles Mercedes-Benz.

VAZ-2108 – «Burin»

V.Kniazev/Sputnik V.Kniazev/Sputnik

Le VAZ-2108 a été créé en étroite coopération avec le constructeur automobile allemand Porsche et était le premier modèle VAZ à traction avant. Le design ayant été développé par Porsche, il était donc très différent des précédentes voitures de fabrication soviétique. Elle a reçu le surnom de « burin » (« zoubilo » en russe) en raison du design effilé de sa carrosserie.

GAZ-69 – «Toutou»

Vladimir Kondratiev (CC BY-SA 4.0) Vladimir Kondratiev (CC BY-SA 4.0)

Presque tous les 4x4 soviétiques étaient communément appelés « toutous » (« bobik » en russe), et le modèle le plus courant était le GAZ-69. Il existe plusieurs versions concernant l’origine de ce sobriquet : la première affirme que de nombreux kolkhoziens étaient indignés lorsque les gens sillonnaient leurs champs avec une telle voiture et disaient que cette dernière fonçait à travers champs comme un bobik (les chiens errants et des rues étaient souvent appelés ainsi). Selon une autre version, les 4x4 GAZ étaient souvent utilisés par les policiers, c’est-à-dire par les serviteurs (« toutous ») de la loi. Ce modèle avait également un surnom moins courant, « chèvrette » (« kozlik »), car même sur de petites bosses, la voiture sautait brusquement et avec une forte amplitude.

>>> Ural, la moto soviétique que l’on achète partout sauf en Russie

ZIL-111 - «Transporteur de membres»

Cette longue voiture, qui rappelle une limousine, était utilisée par des membres de haut rang du parti, d’où son surnom un brin sinistre de « transporteur de membres » (« tchlenovoz »). Lors de la conception du ZIL-111, ses créateurs ont tenté de copier les modèles étrangers les plus populaires : Cadillac, Chrysler et Lincoln. L’analogue soviétique était fabriqué uniquement sur commande et embarquait les technologies les plus avancées de l’époque. Par exemple, la climatisation n’était disponible que dans ce modèle de la gamme ZIL.

Tous les modèles Zaporojets – «Constipation»

Vladimir Akimov/Sputnik Vladimir Akimov/Sputnik

L’usine du Zaporojié était l’une des principales entreprises automobiles d’URSS, mais les voitures qui sortaient de ses chaînes ont eu du fil à retordre à cause de leur nom : les gens ont commencé à les surnommer de façon offensante « zapor » (« constipation »), une abréviation du nom du tout premier modèle, appelé Zaporojets.

ZAZ-968 – «Grandes oreilles»

TASS TASS

Cependant, un modèle de l’usine du Zaporojié a eu plus de chance – son surnom était plus agréable à entendre. La ZAZ-968 était surnommée « grandes oreilles ». Le moteur de ce modèle était situé à l’arrière de la voiture, et pour faciliter le refroidissement, les ingénieurs ont réalisé sur les côtés des orifices spéciaux dans lesquels l’air froid s’engouffrait pendant la conduite. Ces trous ressemblaient beaucoup à des oreilles.

Dans cette autre publication, découvrez cinq voitures électriques fabriquées en URSS.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.