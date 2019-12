Pourquoi les camions KAMAZ sont les meilleurs au monde

Red Bull Content/Global Look Press

Considéré par beaucoup comme l'un des camions les plus résistants au monde, KAMAZ ne se limite pas à transporter des chargements. C'est un soutien indispensable pour l'armée et la police, tout en étant multiple champion du rallye Dakar.

1. KAMAZ-5320

Le tout premier KAMAZ est apparu en 1976. C'était le légendaire KAMAZ-5320, dont la production a duré pendant près de 25 ans. Les concepteurs soviétiques étaient à l'époque pressés de satisfaire les besoins de l'industrie soviétique. La première année, 21 camions sortaient chaque jour de la chaîne de montage. Le camion a également été commandé pour desservir les troupes soviétiques en Allemagne de l'Est.

Le KAMAZ-5320 était facile à conduire, avait une cabine plus confortable que celle des autres camions et fonctionnait bien sur des terrains accidentés. Cependant, la qualité des pièces des premiers camions laissait à désirer. Cela conduisait à des pannes fréquentes, auxquelles même les réparations ne pouvaient pas remédier. Cet inconvénient a été corrigé dans les modèles ultérieurs.

2. KAMAZ-4310

Ce cheval de bataille de l'armée soviétique est en production depuis 40 ans. Les troupes stationnées en Afghanistan étaient particulièrement satisfaites de ce camion. Fiable et confortable, il convient aussi bien au transport de marchandises que pour les soldats. Le KAMAZ-4310 muni d’un canon anti-aérien était une arme puissante, parfaite pour couvrir les colonnes de transport.

3. KAMAZ-4326-9 VK

Multiple champion de nombreux rallyes, le KAMAZ-4326-9 VK est le véhicule principal de l'équipe de sport automobile KAMAZ Master depuis plus de 10 ans. Le camion de 9 tonnes accélère facilement à une vitesse de 140 km/h sur un terrain accidenté, tout en restant étonnamment silencieux en fonctionnement.

4. KAMAZ-6350

Le KAMAZ-6350 est généralement reconnu comme l'un des camions KAMAZ les plus performants de tous les temps. Il fonctionne efficacement à la fois dans un froid extrême et sous une chaleur intense, c'est pourquoi il est très populaire parmi les troupes arctiques russes et les forces armées royales saoudiennes.

La modification 63501 du camion, connue sous le nom d’« Ours », a été conçue pour transporter facilement des canons d’artillerie lourds d’un poids total allant jusqu’à 12 tonnes, munitions et équipage compris.

5. KAMAZ-63968 Typhoon

L'expérience amère des guerres afghanes et tchétchènes a démontré que le transport de soldats dans des camions habituels peut souvent faire de nombreuses victimes, au cas où ces véhicules vulnérables seraient pris en embuscade. C’est pourquoi KAMAZ a conçu les véhicules blindés « Typhon» », qui sont bien protégés contre les engins explosifs et les mitrailleuses lourdes.

Le Typhon est actuellement utilisé par la police militaire russe, les mineurs, les services de renseignement militaire et les unités des forces spéciales.

