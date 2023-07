Sept faits sur le tigre de l’Amour, l’habitant le plus féroce de l’Extrême-Orient russe

Le tigre de l’Amour est la plus grande sous-espèce de tigres au monde. Cet habitant de l’Extrême-Orient russe n’a peur ni de l’homme ni de l’ours brun et peut avaler jusqu’à 40kg de viande en une fois.

Il vit en Extrême-Orient

Vitali Ankov/Sputnik Vitali Ankov/Sputnik

95% de la population des tigres de l’Amour vit en Russie : dans les territoires du Primorié, de la région de Khabarovsk, de celle de l’Amour et de la région autonome juive. Le reste évolue dans le nord-est de la Chine et en partie en Corée du Nord. C’est pourquoi on l’appelle aussi tigre de l’Oussouri, de Sibérie, de Mandchourie ou de Chine du Nord.

Le plus grand des tigres

Vitali Ankov/Sputnik Vitali Ankov/Sputnik

Parmi les six sous-espèces existantes de tigres, celui de l’Amour est le plus grand et le plus fort. Ce prédateur rayé grandit tout au long de sa vie, mesure plus de deux mètres de long et peut peser plus de 250kg. En comparaison, le tigre de Sumatra est plutôt petit : un mâle adulte pèse « seulement » jusqu’à 140kg.

Bien adapté aux hivers rigoureux

Vitali Ankov/Sputnik Vitali Ankov/Sputnik

Il est le seul tigre à accumuler une couche de graisse de 5 à 6cm sur son ventre en hiver, en plus d’avoir la fourrure la plus épaisse. Avec de tels atouts, il ne craint ni les fortes gelées, ni les hivers rigoureux, ni les congères.

Il contrôle un territoire de la taille d’une petite ville

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

Qui dit roi des tigres, dit étendues royales ! Le tigre de l’Amour contrôle un territoire moyen individuel de 100 kilomètres carrés. En une journée, il peut parcourir jusqu’à 41 kilomètres, mais il en parcourt généralement dix. La vitesse de pointe de l’animal peut en outre atteindre 72km/h, mais il fatigue rapidement – au bout de 30 secondes – d’un tel rythme. Il effectue aussi des sauts de 10 mètres de long et de 5 mètres de haut. Si son attaque éclair est infructueuse, le tigre préfère s’allonger pour se reposer plutôt que de poursuivre sa proie au loin. Enfin, le tigre n’attaque pas l’homme, mais s’intéresse à ses déplacements : il contrôle son territoire.

Il cherche sa nourriture la nuit

Viatcheslav Prokofiev/TASS Viatcheslav Prokofiev/TASS

C’est un omnivore : il peut même manger un ours, mais il préfère le cerf, le sanglier et le poisson. Pour un régime alimentaire complet, il a besoin de 50 à 70 ongulés par an, et il peut avaler 20 à 40kg de viande en une fois – la norme journalière étant toutefois d’environ 10kg. Il préfère chasser le soir, la nuit et tôt le matin, et se repose pendant la journée.

Protégé par l’État

Vitali Ankov/Sputnik Vitali Ankov/Sputnik

Le tigre de l’Amour a été décrit pour la première fois en 1844. Au XIXe siècle, un millier de spécimens vivaient en Russie. Dans les années 1930, ils étaient déjà moins d’une trentaine. En 1947, l’URSS a néanmoins interdit la chasse au tigre de l’Amour. L’animal a également été inscrit dans le Livre rouge des espèces menacées. Aujourd’hui, la chasse et la détention illégales d’espèces inscrites à ce registre sont punissables. Les mesures de protection de ce prédateur rare ont ainsi contribué à l’augmentation de sa population. En 2022, environ 750 tigres de l’Amour ont été recensés en Russie. La « densité de population » la plus élevée se trouve dans le parc national de la Terre du léopard et dans la réserve de Kedrovaïa Pad (Vallée du Pin), dans le Primorié.

Tout ce qu’il sait, il l’a appris de sa mère

Alexeï Pavlichak/Sputnik Alexeï Pavlichak/Sputnik

L’espérance de vie moyenne d’un tigre à l’état sauvage est d’environ 15 à 18 ans. À quatre ans, ils entrent en âge de s’accoupler. Les petits tigres se nourrissent du lait de leur mère pendant six mois, restent près de leurs parents jusqu’à deux ans et commencent alors à chasser. Le père vit également à proximité, mais ne participe pas à l’éducation de sa progéniture.

