Cette darse conçue par Pierre le Grand est restée fonctionnelle jusqu’au XXIe siècle!

En Russie, la toute première cale-sèche a été conçue en 1752, d’après des croquis de Pierre le Grand, et elle est devenue l’installation hydrotechnique la plus progressive parmi ses analogues en Europe. D’ailleurs, elle est restée opérationnelle jusqu’en 2008!

Pendant les années 1720, Kronstadt (située sur l'île de Kotline, à environ 20 km de Saint-Pétersbourg) est devenue la principale base navale de la Flotte russe de la Baltique. Comptant parmi les fortifications de la baie de la Neva, elle flanquait Saint-Pétersbourg du côté du golfe de Finlande et servait de pépinière pour les marins et de port aussi bien militaire que commercial et de plaisance.

Très vite, la ville s’est retrouvée dans le besoin d’une cale-sèche pour réparer la partie inférieure des navires. Les constructions analogues existant à l’époque en Europe avaient un gros défaut : plus d’un mois était nécessaire pour en retirer l’eau, si bien que les travaux de réparation prenaient beaucoup trop de temps. L’ambitieux tsar Pierre le Grand a décidé de trouver une solution et a lui-même conçu le projet d’une darse russe.

Son idée était de vidanger l’eau au lieu de la pomper. Il a donc imaginé un système de réservoirs de différentes profondeurs. Ainsi, celle de la cale était de 10-12 mètres et celle du bassin situé plus à l’est de 16.

L’eau devait être évacuée en une journée via un déversoir, puis s’accumuler dans le bassin, où elle pénétrait via un canal spécial, pour en être ensuite pompée à l’aide de machines à cheval et de moulins à vent.

Plus de trois décennies ont séparé l’idée de sa réalisation et c’est la fille de Pierre le Grand, Élisabeth Ire, qui l’a mise en service en 1725.

Réalisée en forme de croix, la cale sèche faisait 383m de long et 30 de large et pouvait accueillir simultanément 10 embarcations.

En 1774, une machine à vapeur écossaise capable de pomper l’eau et de sécher entièrement le bassin en 9 jours a été installée. Ensuite, elle sera remplacée par des pompes électriques et restera opérationnelle jusqu’en 2008 !

