En images: cette installation soviétique abandonnée qui créait des éclairs artificiels géants

Une installation abandonnée dans les forêts près de Moscou est l’un des plus grands générateurs de haute tension. Il était utilisé pour tester la résistance des avions. Or, maintenant, il est populaire auprès des photographes et amateurs de lieux abandonnés.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cette imposante structure futuriste est située près de la ville d’Istra, dans la région de Moscou. À but scientifique, il s’agit d’un site d’essai, aménagé ici en 1968, à l’époque soviétique. Alors, l’installation était secrète, mais après l’effondrement de l’URSS, elle est restée abandonnée pendant longtemps.

Son nom officiel était « Stands d’essai du Centre de recherche scientifique sur la haute tension de l’Institut électrotechnique panrusse ». Toutefois, son surnom populaire était plus simple : « Bobines Tesla ».

C’était l’un des générateurs de haute tension les plus puissants construits en URSS. Il pouvait produire une tension comparable à une seconde de la production de toutes les centrales électriques du pays.

Son objectif principal était de tester la résistance à la foudre et aux puissants rayonnements électromagnétiques des appareils électriques et des avions. Ces tests ont été réalisés pour étudier les effets de l’électricité sur divers objets. Par exemple, un coup de foudre sur un avion a été simulé ici, après quoi les effets d’un tel impact sur le fuselage ont été étudiés. La taille des éclairs variait de très petits à imposants, reproduisant les véritables éclairs naturels.

Les « Bobines Tesla » d’Istra n’ont en fait aucun lien avec l’invention de Nikola Tesla. Elle est appelée ainsi en raison d’une certaine ressemblance, mais il ne s’agit pas d’une véritable bobine Tesla par principe de fonctionnement.

L’installation se compose de trois énormes cascades de transformateurs, d’une plateforme et d’une structure auxiliaire. La plus haute tour est également le générateur le plus puissant et est capable de produire des décharges électriques allant jusqu’à 9 millions de volts. C’est la tension de la foudre naturelle réelle. La tour est un générateur de Marx (invention de l’ingénieur allemand Erwin Otto Marx en 1924). L’électricité est transmise à une petite boule suspendue au-dessus de la plateforme, et la foudre artificielle frappe les objets placés en dessous. À une occasion, il a été possible d’obtenir une décharge de 150 mètres de long en utilisant ce générateur.

Cependant, la partie la plus photogénique de la structure, que les photographes aiment particulièrement, s’avère être la cascade de transformateurs de 3,6 millions de volts et l’installation de tension continue de 2,2 millions de volts. Or, elles n’ont de leur côté jamais produit d’éclair. Elles étaient nécessaires pour tester les lignes électriques et vérifier la durabilité de toutes sortes de câbles.

Après l’effondrement du pays et le sous-financement de la science, l’installation d’essai a été délaissée. Aujourd’hui, l’ensemble du site est la propriété de la société d’État Rosatom, et il y a un contrôle de sécurité à l’entrée. Cependant, les « Bobines Tesla » près d’Istra sont de nos jours pratiquement inutilisées en raison du coût élevé de l’ensemble du processus.

Néanmoins, l’endroit, en raison de son allure quasi extraterrestre, est très populaire auprès des photographes, ainsi que des amateurs de l’extrême et de science-fiction. Il figure dans de nombreuses listes des lieux et sites les plus étranges de la région de Moscou.

Dans cet autre article, découvrez en images 50 des meilleurs sites abandonnés de Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.