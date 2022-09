Une urne cinéraire du Xe siècle découverte près de Smolensk

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les fouilles menées sur le site archéologique de Gnezdovo, près de Smolensk, ont débouché sur la découverte, dans un kourgane (tumulus recouvrant une tombe), d’un pot haut et couvert d’ornements, qui s’est avéré être une urne cinéraire, rapporte le magazineVokroug Sveta (Autour du monde).

L’examen des cendres et des os incinérés contenus à l’intérieur ont permis aux scientifiques de l’Académie des sciences de Russie d’établir qu’il s’agissait des restes d’un homme de plus de 40 ans. Qui plus est, le feu n’ayant pas entièrement détruit ses restes, son ADN est repérable et sera étudié.

Le complexe archéologique de Gnezdovo englobe aussi bien les ruines de l’ancienne Smolensk et autres places fortes, qu’une grande nécropole datant des VIIIe-XIe siècles et ayant compté, au début du siècle passé, quelque 5 000 kourganes. Pour des raisons demeurant inconnues, après l’an 950, cette nécropole a été détruite et des dépendances et ateliers aménagés à cet emplacement.

Ce qui rend cette nouvelle découverte unique, est l’état dans lequel cet objet est arrivé à nos jours. Inhabituel est en outre son emplacement – il se trouvait à l’intérieur d’une fosse ronde sur la hauteur d’un kourgane, et sous lui reposait un peigne. Au fond du récipient a par ailleurs été découverte une flèche. Les scientifiques n’ayant jusque-là jamais eu affaire à de tels rites funéraires en ces lieux, ils espèrent trouver des réponses à de nombreuses questions que suscite cette trouvaille.

Les experts ont associé ce pot à la culture Romny, une culture archéologique du haut Moyen Âge dans des zones de l’Ukraine et de la Russie actuelles. La presse locale souligne que les dernières découvertes du genre remontent à plusieurs décennies.

