Une relique en provenance de l’Exposition universelle de 1878 à Paris déterrée à Moscou

Lors de fouilles archéologiques menées sur la rue Sretenka, l’un des principaux axes historiques du centre de Moscou, a été découverte une petite plaque ouvragée provenant de l’Exposition universelle de 1878 à Paris, informe sur son site la mairie de la capitale russe.

Ainsi âgé de 143 ans, réalisé dans un alliage de métaux non ferreux et d’une dimension de 10x5 centimètres, cet objet représente le palais du Trocadéro, érigé spécialement pour l’événement, puis détruit en 1937 afin que soit bâti à cet emplacement le palais de Chaillot.

« C'est un objet des plus intéressants, en fait un souvenir d’une exposition internationale des réalisations scientifiques, techniques et culturelles qui s'est tenue il y a 143 ans. Nos spécialistes suggèrent que la plaque était attachée à une boîte ou était une estampille pour une marchandise rapportée de Paris. Au revers, sont conservées les broches de fixation. La restauration de la plaque reste à effectuer. Ensuite, nous la transmettrons à l'un des musées de la capitale », a commenté Alexeï Emelianov, directeur du Département du patrimoine culturel de Moscou.

Pour information, s’étant tenue du 1er mai au 10 novembre 1878, l’Exposition universelle de Paris a accueilli plus de 13 millions de visiteurs. Le pavillon russe comprenait quant à lui, entre autres, des œuvres présentées par l’Académie impériale des beaux-arts, dont les célèbres toiles Nuit ukrainienne d’Arkhip Kouïndji et Les Bateliers de la Volga d’Ilia Répine. Par ailleurs, l’éclairage de l’exposition était assuré grâce à une innovation russe, la bougie Jablochkoff, inventée deux ans auparavant et n’ayant pas tardé à être utilisée dans le monde entier.

