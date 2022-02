Une amulette en os humain découverte par des archéologues en Sibérie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Lors de fouilles menées en 2021 préalablement à l’extension d’une voie ferrée dans le district d’Askiz, en République de Khakassie (sud de la Sibérie), des chercheurs de l’Institut d’archéologie et d’ethnographie de la Division sibérienne de l'Académie des sciences de Russie ont fait une découverte inédite, apprend-on d’une récente publication dans la revue Naouka v Sibiri (Science en Sibérie). Ils ont en effet déterré une amulette constituée, comme l’ont montré les analyses, de matière osseuse humaine, provenant plus précisément d’un sternum.

Or, cet objet est le premier de ce type mis au jour en ces lieux, et les scientifiques demeurent pour l’instant prudents quant à la signification de cet accessoire.

« C'est un phénomène qu'il est trop tôt pour appréhender scientifiquement, a ainsi averti Konstantin Pavlenok, docteur en histoire et directeur adjoint de l’établissement mentionné en charge du travail scientifique et organisationnel. Les recherches génétiques permettront de déterminer si le porteur de l'amulette était un parent de la personne à qui appartenaient les ossements, s'il appartenait à un autre groupe ethnique ou si l'ornement était un trophée de guerre. Il existe un grand nombre d'hypothèses, dont nous discuterons lorsque nous disposerons de plus de faits ».

À noter que cette trouvaille a été effectuée au sein d’une sépulture appartenant à la culture de Tagar, ayant évolué du VIIIe au IIIe siècle avant notre ère dans cette région considérée comme une « Mecque archéologique » en raison des nombreux peuples qui s’y sont côtoyés, notamment durant les âges du fer et du bronze. D’ailleurs, selon les chercheurs, l’année 2021 s’est révélée sans précédent en matière de découvertes archéologiques locales, permettant aux spécialistes d’entrevoir une meilleure compréhension de la riche histoire de la Sibérie méridionale, carrefour de multiples civilisations.

