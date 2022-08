En images: le métro de Moscou désormais peuplé de poissons géants... en mosaïque

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les premiers « résidents » de la future station de métro Nagatinski zaton, dans le sud de Moscou, ont commencé à y élire domicile, et il ne s’agit point de passagers impatients, mais de poissons. D’impressionnantes mosaïques représentant ces créatures aquatiques sont en effet en cours d’installation, apprend-on sur le site de la mairie.

« L'élément artistique central du design de la station sera constitué de 12 panneaux représentant des poissons provenant des plans d'eau de la région de Moscou. Les plus grands d'entre eux [des panneaux, pas des poissons véritables] sont le "Brochet" de 13,4 mètres sur 3,6 et la "Lotte" de 13 mètres sur 3,5 », a précisé Andreï Botchkariov, adjoint au maire en charge des questions de politique urbanistique et de construction.

Parmi ces œuvres murales, l’on trouvera ainsi également des hommages à des espèces telles que le carassin, le gobie, la perche, la brème ou encore le goujon de l’Amour.

« Toutes les images sont réalisées en pierre naturelle et en matériau décoratif smalt selon la technique du panneau mosaïque. La concrétisation de l'idée des architectes est un travail long, minutieux et exigeant. Les "poissons" sont livrés de l’atelier à la station démontés, le panneau est alors assemblé en une seule composition, puis installé sur un mur spécialement préparé », a de son côté souligné Iouri Kravtsov, directeur général de Mosinzhproekt, concepteur et maître d’œuvre pour la construction de nouvelles lignes et stations du métro de Moscou.

Pour information, le design de la station Nagatinski zaton a été imaginé par le bureau d’architectes Za bor, qui a décroché ce rôle à l’issue d’un appel d’offres. Cette nouvelle « gare souterraine » fera quant à elle partie de la Grande ligne circulaire vouée à entourer la capitale russe et devant être achevée à l’horizon fin 2022 – début 2023.

