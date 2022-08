Ces voitures qui ont bouleversé le monde de la course automobile en URSS

Bien que le premier championnat de course automobile de l'URSS n'ait eu lieu qu'en 1950, ce sport s'est rapidement développé dans le pays au cours des années suivantes.

La Première Guerre mondiale et la révolution russe de 1917 ont entravé les courses automobiles qui s'étaient développées activement au crépuscule de l'Empire russe.

Ce n'est qu'à la fin des années 30 que les nouvelles autorités soviétiques ont reconnu que cette discipline pouvait profiter à l'industrie automobile en URSS, car les voitures de course expérimentales permettraient de tester de nouvelles pièces et de nouveaux systèmes avant qu'ils ne soient introduits dans la production en série des voitures nationales.

GAZ-GL-1 Photographie d'archives Photographie d'archives

La première voiture de course soviétique est apparue en 1938 et s'appelait GAZ-GL-1, équipée d'un moteur de 65 chevaux. La deuxième génération, dotée d'un moteur de 100 chevaux, est celle qui a établi le premier record de vitesse officiel de l'URSS, en 1940. Elle a en effet atteint 161,87 km par heure. Bien que ce nouveau record soit plutôt modeste et ne surpasse pas les exploits des coureurs de la Russie tsariste, il constitue néanmoins une véritable percée pour les amateurs de sports mécaniques soviétiques.

Sergueï Korovkine 84 (CC BY-SA 4.0) Sergueï Korovkine 84 (CC BY-SA 4.0)

La Seconde Guerre mondiale a à son tour mis fin aux courses automobiles dans le pays pendant encore une demi-décennie. Après le conflit, certaines voitures de sport allemandes ont été apportées en URSS à titre de réparations. L’une d’elles, l’Auto Union Tour 650, a alors été transformée en un modèle soviétique appelé Sokol-650.

Sokol-650 John Chapman (CC BY-SA 3.0) John Chapman (CC BY-SA 3.0)

La Moskvitch-400 produite en URSS à la fin des années 1940 et au début des années 1950 était de son côté identique à l'Opel Kadett K38, une autre automobile assemblée en Allemagne entre 1937 et 1940.

Le premier championnat de course automobile de l'Union soviétique n'a eu lieu qu'en 1950. Il s'agissait d'une course de 300 kilomètres utilisant comme piste la voie publique de Minsk, à l'ouest de la région de Moscou.

La première course sur circuit en URSS n'a quant à elle eu lieu que cinq ans plus tard, en 1955. Entretemps, la Fédération internationale de l'automobile a accepté le Club central automobile de l'URSS comme membre.

En 1956, trois types de voitures ont participé à une course sur circuit : les modèles Moskvitch 401 et 402, la GAZ-20 Pobeda et des voitures de sport personnalisées.

Le pilote Mikhaïl Metelev a franchi la ligne d'arrivée en premier et est devenu champion d'URSS. Il conduisait une GAZ-SG-1, également connue sous le nom de Pobeda-Sport (« Victoire-Sport »). La voiture avait une carrosserie ouverte et un moteur de 80 chevaux.

Championnat d'URSS de course automobile, 1956 Sergueï Vassine/МАММ/MDF/russiainphoto.ru

Voici la voiture arrivée deuxième ce jour-là. Le pilote Viatcheslav Mossolov conduisait également le même modèle Pobeda-Sport.

Le troisième pilote à avoir franchi la ligne d'arrivée était Boris Kourbatov, qui était au volant de la ZIS-112/1. Avant que la voiture n'entre sur le circuit de 1955, les ingénieurs ont dû améliorer son système de freinage car il surchauffait fortement lors des premières versions.

D'autres modifications de ces voitures ont également participé à la course et ressemblaient à ceci :

Cette voiture au premier plan était connue sous le nom de Minsk. Bien qu'elle ait roulé sur le circuit ce jour-là, elle ne concourait pas pour le podium.

Petit à petit, le sport automobile a pris de l'ampleur en Union soviétique. Des compétitions de sports mécaniques ont été organisées dans diverses disciplines : rallye, course sur circuit, karting, etc.

Coupe de l'Amitié Roman Denissov, Valeri Zoufarov/TASS Roman Denissov, Valeri Zoufarov/TASS

Les pilotes des pays socialistes se disputaient régulièrement la Coupe de l'Amitié. Diverses courses régionales étaient également fréquemment organisées.

En 1971, les pilotes soviétiques ont participé aux 24 heures de Spa, une course d'endurance de 24 heures organisée en Belgique. Deux modèles de voitures soviétiques Moskvich-412 ont terminé à la dernière place, mais le fait qu'ils aient atteint la ligne d'arrivée après une course de 24 heures était déjà considéré comme un exploit.

VAZ 2101 Dmitri Donskoï/Sputnik Dmitri Donskoï/Sputnik

Les différents modèles de voitures fabriqués par l'usine automobile VAZ sont rapidement devenus populaires parmi les coureurs soviétiques. Aujourd'hui encore, l’on trouve des milliers de fans de LADA dans le monde entier.

HADI-9 Mikhaïl Tour/TASS Mikhaïl Tour/TASS

En dehors des circuits de course, les ingénieurs soviétiques ont travaillé à la création d'une voiture capable d'atteindre la vitesse du son – 1 190 km par heure. C'est ainsi que la seule voiture soviétique à turbojet, appelée HADI-9, équipée du même moteur qu'un avion de chasse MiG-19, a été assemblée à Kharkov, en Ukraine soviétique. En raison de multiples difficultés, l’automobile n'a néanmoins jamais été testée à sa pleine capacité. Elle n'a ainsi jamais atteint la vitesse du son.

HADI-9 Mikhaïl Tour/TASS Mikhaïl Tour/TASS

Dans cet autre article, nous vous expliquions comment la course automobile s'est implantée en Russie impériale.

