GAZ-3105: la voiture «capitaliste» de l'URSS

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

C'était une voiture unique pour la fin de l'Union soviétique, mais il n'y a eu que 50 unités assemblées et le projet a été interrompu après l'effondrement de l'URSS.

Au départ, le modèle était trop prometteur pour l'industrie automobile soviétique qui, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, produisait des modèles inférieurs en gamme aux constructeurs automobiles européens et américains.

Valentin Sobolev/TASS Valentin Sobolev/TASS

Dans les années 1980, l'usine automobile Gorkovski (GAZ) a travaillé sur le développement d'une nouvelle voiture qui serait plus avancée que tout autre modèle fabriqué en URSS à l'époque. Le résultat de leur travail était la GAZ-3105. La voiture comprenait les dernières technologies disponibles à l'époque : une suspension indépendante à cercle McPherson, une direction à crémaillère assistée, des freins à disque sur les deux essieux, un tout nouveau moteur et une transmission fondamentalement inédite.

>>> Ural, la moto soviétique que l’on achète partout sauf en Russie

Pour l'industrie automobile soviétique, assembler ce modèle équivalait à une énorme percée technologique qui aurait pu lui permettre de concurrencer les constructeurs automobiles des pays capitalistes.

Sergueï Subbotine/Sputnik Sergueï Subbotine/Sputnik

À la fin des années 1980, quelques prototypes de la Volga GAZ-3105 étaient déjà en cours d'assemblage. La voiture avait un intérieur peu orthodoxe : ses vitres étaient plus grandes que d'habitude avec la partie inférieure ouvrante, tandis que la partie supérieure restait fixe. Cette solution pas si pratique donnait à la voiture un tout nouveau look peu commun parmi les autres modèles de fabrication soviétique.

De plus, la voiture ressemblait beaucoup à l'Audi 100, qui a servi de source d’inspiration aux ingénieurs soviétiques. Si ces derniers se sont référés à la voiture allemande pour fabriquer la GAZ-3105, ils ne l'ont néanmoins pas entièrement copiée. Parallèlement, le moteur V8 de la voiture a été créé à partir de zéro.

Comparé à d'autres voitures de fabrication soviétique, il s'agissait d'une percée technologique. La GAZ-3105 était équipée de sièges électriques et de rétroviseurs, de fenêtres et d’antennes électriques. Même les sièges arrière étaient électriques et équipés d'un système de chauffage.

Iouri Abramotchkine/Sputnik Iouri Abramotchkine/Sputnik

Les espoirs de production en série de ce modèle se sont évanouis en même temps que l'URSS. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée et que la Russie nouvellement indépendante peinait à reconstruire son économie fracturée, le financement public de l'usine automobile Gorkovski a cessé. Les ingénieurs ne pouvaient pas continuer à travailler sur la voiture sans moyens pour l’assembler.

En 1994, le premier président russe Boris Eltsine a signé un décret stipulant que l'usine automobile Gorkovski devait produire au moins 250 voitures par an. Cependant, l'État n'a pas fourni un financement suffisant pour produire le nombre stipulé et les voitures ont été fabriquées dans de mauvaises conditions financières. Cela a grandement affecté leur qualité, car les ingénieurs ont dû économiser chaque copeck lors de l’assemblage.

Maksim Sidorov (CC BY 3.0) Maksim Sidorov (CC BY 3.0)

Le résultat laissait à désirer. Les voitures étaient assemblées avec différentes pièces, dont certaines portaient la mention « fabriqué en URSS », tandis que d'autres étaient produites en Russie. L'intérieur était en plastique bon marché, parfois avec des couleurs dépareillées. Des pièces mineures, comme les clés de contact et les bouchons de réservoir d'essence, ont été empruntées à une autre société de production automobile - Lada - et marquées en conséquence. Les ingénieurs ont également utilisé certaines pièces trouvées à l'origine dans l'Audi 100.

>>> Les cinq meilleurs véhicules russes de tous les temps

La GAZ-3105 devait devenir une voiture emblématique marquant un tournant entre deux époques - la fin de l'Union soviétique avec ses plans ambitieux et son système politique et économique dysfonctionnel, et la Russie moderne du début des années 1990, qui a dû se réinventer et résoudre les problèmes structurels hérités de l’URSS. Malheureusement, le Volga GAZ-3105 n'a pas survécu à ce changement.

Dans cette autre publication, découvrez comment les citoyens soviétiques utilisaient leurs garages.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.