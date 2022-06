Cinq projets d'avions soviétiques étranges qui n'ont jamais décollé

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

SAM-4

Domaine public Domaine public

Le concepteur d'avions soviétique Alexandre Moskalev aurait pu ruiner sa carrière en raison de son amour pour les solutions radicales. Diplômé de l'Université d'État de Leningrad, il s'est lancé dans une série de projets qui étaient soit trop en avance sur leur temps, soit tout simplement trop peu pratiques pour être réalisés.

Certains des avions de Moskalev ont été produits, mais la plupart des projets du concepteur aéronautique sont restés sur le papier.

Par exemple, son avion SAM-4 n'a survécu que sous la forme d'un croquis. L'avion conçu entre 1933 et 1934 ressemblait à l'avion furtif bimoteur américain F-117 Nighthawk et au Northrop B-2 Spirit. Cependant, on ne sait pas si l'idée régissant la conception de Moskalev était similaire à ce que la technologie furtive ultérieure aspirait à réaliser.

Le SAM-4 ressemble à une feuille et possède deux stabilisateurs verticaux fixés aux extrémités des ailes. Pour son époque, l'idée de Moskalev était sans doute trop radicale : le concepteur prévoyait de placer deux moteurs de 760 ch dans les ailes de l'avion.

SAM-7

Domaine public Domaine public

L'acronyme « SAM » signifie samoliot, le mot russe désignant un avion. La plupart des avions de Moskalev étaient désignés comme des SAM, qu'ils soient ou non passés du papier au ciel.

Bien que le SAM-7 n’ait jamais volé, il s'agissait néanmoins d'une tentative intéressante de créer une machine de guerre prometteuse. La principale caractéristique du SAM-7 était sa capacité à tirer à la fois vers l'avant et vers l'arrière, car sa conception offrait de l'espace pour une mitrailleuse dans la section arrière de l'avion, en plus de deux mitrailleuses de calibre 7,62 mm montées le long du moteur avant.

La principale caractéristique de SAM-7 était son poids relativement faible - à peine 1 000 kg - et ses ailes en forme de flèche, atypiques pour les avions soviétiques des années 1930.

Le concepteur avait prévu d'équiper ce modèle d'un moteur de 850 ch qui aurait dû, théoriquement, lui permettre d'atteindre la vitesse de 600 km/h. Cependant, l'avion SAM-7 n'a jamais atteint la phase de test.

SAM-13

Domaine public Domaine public

Moskalev a tenté de concevoir un nouvel avion au début des années 1940. Son SAM-13 a été fortement influencé par le néerlandais Fokker D.XXIII.

L'avion russe ressemblait à cet appareil et était principalement composé de bois. Le modèle équipé de deux moteurs Renault de 220 ch construits sous licence s'est bien illustré lors des vols d'essai. Il a atteint une vitesse de 520 km/h.

Cependant, au début de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants soviétiques ont donné la priorité à la construction d'avions de guerre existants plutôt qu'à des modèles expérimentaux. Le prototype SAM-13 a été détruit par les travailleurs de l’institut de recherche aéronautique Gromov alors que les forces nazies se rapprochaient de Moscou.

SAM-16

Domaine public Domaine public

Outre les avions de guerre, Moskalev a également travaillé sur un hydravion. La construction du SAM-16, un prototype d'avion naval de reconnaissance à courte portée, a commencé juste avant la guerre en 1940.

Tout comme la Seconde Guerre mondiale a « tué » le SAM-13 de Moskalev, elle a également empêché la production de l'avion amphibie. Bien qu'il fût presque prêt pour les vols d'essai en 1941, le prototype n'a jamais été finalisé, en raison de la guerre.

SAM-23

Domaine public Domaine public

Le SAM-23 n'a certes existé que sur le papier, mais c'était peut-être la plus curieuse des inventions de Moskalev. Cet avion d'attaque au sol devait être équipé d'un seul moteur de 150 ch et armé de deux canons de 20 mm, de deux mitrailleuses de 7,62 mm et de quatre missiles air-sol.

Pourtant, la particularité de ce projet ne résidait pas dans son armement, mais dans la conception très inhabituelle de son train d'atterrissage. La roulette de queue était attachée à une série de tiges dépassant du nez. L'ensemble de la construction devait être mobile. La chose la plus inhabituelle à propos de cet avion était la façon dont il était censé être utilisé au combat.

Ce système très étrange devait permettre à l'avion de « planer » au-dessus du sol et d'attaquer l'ennemi depuis une hauteur de seulement quatre ou cinq mètres. Les tiges mobiles et la roulette de queue ont été conçues pour aider le pilote à suivre toutes les irrégularités du terrain en touchant le sol avec ladite roulette.

Inutile de dire que le projet n'a existé que sur le papier.

