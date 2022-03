Comment l'URSS a créé sa première «aile volante»

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans les années 1930, les ingénieurs soviétiques ont expérimenté la création d'avions et de machines « sans queue » sur la base d’un schéma d’« aile volante ». En conséquence, ils ont créé le premier planeur au monde, appelé KHAI-3.

« L'avantage des avions "sans queue" est un plus faible poids du planeur et une pression de l'air réduite sur le plan aérodynamique. Malgré ces avantages, la contrôlabilité de la machine diminue pendant le vol », explique Dmitri Litovkine, rédacteur en chef du magazine Revue indépendante.

Selon lui, les ingénieurs pensaient à l'époque que ces petits avions pouvaient se transformer en « bus volants » - un moyen de transport aérien de masse et bon marché pouvant être librement utilisé par la population. C'est pourquoi l'URSS a ordonné aux concepteurs d'avions de tout le pays de créer un planeur capable de transporter jusqu'à une tonne de fret ou dix passagers à une vitesse moyenne de 120 km/h.

Le KHAI-3 incarnait tout cela.

« Un avion "sans queue" basé sur un schéma d'"aile volante" est une machine lente. On a supposé que ce schéma serait utilisé pour construire une machine économique, peu vorace en carburant et peu exigeante concernant les conditions de décollage et d'atterrissage », ajoute l'expert.

Techniquement, le KHAI-3 se présentait comme suit - 12 sièges passagers étaient disposés l'un derrière l'autre sur deux rangées. Chaque passager était placé dans une sorte de capsule ou cockpit.

Le fuselage lui-même était fabriqué selon le schéma classique de « l'aile volante » - l'équipage, la charge utile, le carburant et l'équipement de l'avion étaient placés à l'intérieur de la structure principale de l'aile.

Dans le même temps, le KHAI-3 ne mesurait que 5,8 mètres de long et sa puissance moteur n'était que de 110 ch. Ainsi, avec une charge complète de deux tonnes, l'avion ne pouvait voler qu'à une vitesse maximale de 130 kilomètres à l'heure.

Les essais du premier prototype du KHAI-3 étaient prévus pour septembre 1936. L'avion a montré une bonne stabilité et une bonne contrôlabilité en vol à pleine charge.

« La conclusion de la commission sur le KHAI-3 a été positive, mais il a été décidé d'affiner et de renforcer la machine - d'installer un moteur supplémentaire et de modifier la cellule pour augmenter la maniabilité de l'avion », a déclaré Litovkine.

Selon lui, une version mise à jour de l'avion aurait pu apparaître à la fin des années 1930, mais en raison d'un manque de financement et de problèmes économiques, le projet a été suspendu jusqu'à des temps meilleurs. Mais ensuite, la Seconde Guerre mondiale a commencé et les dirigeants du pays n'ont pas été en mesure de mener à bien la construction de ce moyen de transport aérien de destiné aux citoyens ordinaires.

Si les avions de ce modèle ne sont pas devenus une partie intégrante de l'aviation civile dans le monde entier, ils ont fait l’objet d’expériences dans les cercles militaires.

En particulier, l'Allemagne a créé en 1943 le premier grand avion « aile volante » au monde - le chasseur-bombardier Horten Ho 229 avec moteurs à réaction. Après la guerre, les concepteurs de cet appareil ont déménagé en Argentine et ont créé plusieurs modèles similaires, mais ils n’ont pas dépassé le stade de prototypes uniques.

Depuis les années 1930, les « ailes volantes » ont été activement testées et créées par la société américaine Northrop. Les premiers prototypes de la société ont été présentés pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le bombardier Northrop N-1M 1 et les chasseurs P-56 Black Bullet sont sortis des hangars. Les deux projets ont été annulés au stade du projet en raison de nombreuses lacunes.

Les concepteurs américains n'ont connu de succès avec « l'aile volante » qu'à la fin des années 1970 avec l'apparition de nouveaux matériaux d'avion qui ont permis aux concepteurs de mettre en œuvre des technologies furtives dans ces avions.

De nos jours, seuls les militaires ont recours à ce schéma, tandis que les constructeurs civils préfèrent le fuselage d'avion classique, plus adapté au transport de passagers.

