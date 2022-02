La Russie envoie son nouveau drone de reconnaissance dans les airs

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le drone lourd de reconnaissance et de frappe Sirius effectuera son premier vol en mai 2022 et, six mois plus tard, entrera en production en série pour être utilisé dans l'armée russe. C'est ce qu'a déclaré fin janvier 2022 Sergueï Bogatikov, PDG de la société de développement Kronchtadt (l'un des principaux producteurs de drones en Russie).

Ce véhicule aérien sans pilote constitue un « oiseau » capable de transporter 300 kilogrammes de bombes et de missiles non guidés. Toutefois, selon le producteur, la mission principale de Sirius sera de collecter des renseignements sur les champs de bataille.

« L'arme est créée pour les patrouilles, la reconnaissance et la collecte de photos et de vidéos des mouvements des troupes ennemies. Elle est également capable de "brouiller" les ordinateurs ennemis avec des systèmes de guerre radio-électronique », déclare la société.

Ce qui fait la spécificité de Sirius

« Le drone diffère des autres car il constitue un outil parfait pour le Système de gestion des liaisons tactiques. Il coordonne les unités sur le champ de bataille et aide à faire pencher la balance en faveur de son propriétaire », déclare la société.

Pour le dire simplement, le drone joue le rôle de « hub » qui fournit en permanence des renseignements aux troupes et unités d'artillerie sur le champ de bataille.

Dans le même temps, Sirius ne sera armé d'aucune bombe spécifique et utilisera toutes les armes aériennes de petite taille actuelles. Sa capacité à utiliser presque toutes les petites armes modernes est considérée par la société comme un autre atout sur les analogues étrangers.

« Il a un énorme potentiel de modernisation, et il est capable d'utiliser une gamme plus large de systèmes d'armes plus petits que les autres appareils », selon la société.

Sirius accompagnera les drones Okhotnik (Chasseur) et Grom (Tonnerre) dans leur mission. Ces derniers serviront d’« ailiers » qui voleront au premier rang aux côtés des avions de chasse et utiliseront les informations fournies par cette unité de reconnaissance.

« Au début, nous n'avions pas prévu d'ajouter des armes à Sirius et nous voulions que ce soit un petit "oiseau" qui voit tout et n'est vu par personne. Mais pendant la production, les ingénieurs ont relevé la possibilité d'y ajouter des systèmes d'attaque aérienne, nous avons donc décidé d'ajouter des "dents" à notre Sirius », conclut la société.

Comparaison avec les analogues étrangers

Sirius est au même niveau que les meilleurs analogues étrangers des États-Unis et d'Israël, déclarent des experts russes.

« Il n'y a qu'une seule différence – il est moins cher et donc plus abordable qu’eux. C'est un avantage, mais, d'un autre côté, c'est un revers, car Sirius manque de technologies furtives que certains drones américains et israéliens possèdent. Ainsi, le drone russe sera plus visible dans le ciel par les unités de défense aérienne modernes si on le compare aux meilleures unités étrangères », a déclaré Vladimir Evseïev, chef du département de l'intégration eurasienne et du développement de l'OCS à l'Institut des pays de la CEI.

Comme il le souligne, l'armée russe s'est concentrée sur la création d'un drone abordable qui augmentera les capacités de ses forces terrestres.

« Il a été créé pour gérer efficacement les unités terrestres, en particulier dans un contexte de combat en temps réel. C'est un excellent outil pour augmenter la précision des unités de missiles et d'artillerie », suggère Evseïev.

Il déclare également que Sirius est une version profondément modifiée du drone Orion, avec une charge utile et une portée considérablement accrues.

« Son objectif principal est la reconnaissance et la fourniture de données aux unités sur le champ de bataille. C'est un élément des armées technologiques qui augmente l'efficacité des armes de haute précision », conclut l'expert.

En 2023, la société Kronchtadt lancera la production en série du drone Sirius à destination de l'armée. La société ne révèle pas le nombre exact de machines que l'armée russe obtiendra et déclare qu'elle pourra commencer les livraisons à d'autres pays une fois qu'elle aura rempli son contrat avec le ministère de la Défense.

