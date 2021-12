Des scientifiques russes créent un filet explosif pour détruire les drones

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les ingénieurs du Centre nucléaire de la corporation Rosatom ont dévoilé en novembre 2021 un nouveau produit - un filet « explosif » qui découpe les drones dans les airs.

En ce moment, les scientifiques terminent les premiers prototypes de cet appareil et le préparent en vue des tests.

Le projectile contient un boîtier avec un ensemble de systèmes de lancement disposés le long d’un filet. Chacun de ces systèmes contient des explosifs et des poids métalliques reliés à des éléments coupants par une liaison élastique. Après le tir, ces blocs explosent dans les airs et s'étirent pour former un filet capable de découper les drones.

On s'attend à ce que le projectile soit capable de combattre les petits drones ou les bombes aériennes guidées avec plus d’efficacité que les munitions existantes, car il possède une plus grande zone de contrôle.

Quels systèmes utiliseront ce filet ?

« Ce nouvel appareil est créé pour les systèmes d'artillerie modernes et sera utilisé avec le système d'artillerie antiaérienne automoteur Derivation qui est en cours de développement pour les unités de défense antiaérienne », a déclaré Dmitri Litovkine, rédacteur en chef de la Revue militaire indépendante.

Derivation est un système de défense antiaérienne d'infanterie conçu pour abattre des avions, des hélicoptères, des drones volant à basse altitude, ainsi que pour détruire des bombes et des missiles à basse altitude. Si nécessaire, le complexe est également capable de détruire des véhicules terrestres légèrement blindés et des objets de surface avec son canon d'artillerie automatique de 57 mm et sa mitrailleuse de 7,62 mm.

L'expert explique que le nouveau projectile sera utilisé aux côtés des obus explosifs utilisés par Derivation contre des cibles aériennes.

« Pour le moment, Derivation possède des munitions qui explosent dans les airs, créant un nuage de fragments métalliques [capable de] détruire plusieurs cibles aériennes lors de l’impact. Les nouvelles munitions offriront à l'armée la possibilité non seulement d'endommager les drones, mais aussi de les désactiver et de les capturer à des fins de renseignement », note l'expert.

Il suggère que les ingénieurs créeront plusieurs projectiles de ce type - les plus puissants pour l'élimination des drones et les moins puissants pour clouer les drones au sol et les « capturer ».

« Si la conception se passe bien, ce filet constituera un ajout utile pour l'armée, car les unités de défense antiaérienne pourront attraper les drones ennemis et recueillir des informations », déclare Dmitri Litovkine.

Selon lui, la conception et tous les tests requis prendront 4 à 5 ans avant adoption par l'armée.

D'ici là, l'armée utilisera d'autres moyens antidrones, tels que des véhicules radio-électroniques capables d'« aveugler » les signaux GPS et radio dans leur zone d’action, ainsi que des canons électromagnétiques, comme le REX-1.

Analogues étrangers

« Il n'y a pas de filets coupants de ce type à l'étranger. Les armées étrangères ont des pièges automatiques qui tirent des filets et capturent des drones qui entrent dans leur zone opérationnelle. Ces pièges sont conçus pour les drones de taille petite et moyenne. Par exemple, le Predator américain ou le Bayraktar turc TB2 ne peuvent pas être capturés par un tel filet », explique Ivan Konovalov, directeur du développement de la Fondation pour la promotion des technologies du XXIe siècle.

Comme il le suggère, les ingénieurs russes sont allés un peu plus loin et ont fabriqué un filet qui découpe les drones et sera probablement capable de capturer des drones stratégiques. Les capacités finales de cette nouvelle arme ne seront toutefois claires qu’après les tests de combat.

