Quels pays ont acheté des armes à la Russie en 2021?

À la fin de 2021, la Russie avait obtenu pour 55 milliards de dollars de contrats d'armement dans le monde, grâce à la vente d'avions, de systèmes de défense aérienne et de fusils d'assaut Kalachnikov.

En 2021, la Russie a conservé sa place dans la liste des cinq principaux exportateurs d'armes au monde, aux côtés des États-Unis, de la Chine, de l'Allemagne et de la France. La part de Moscou dans les livraisons d'armes au niveau mondial est restée autour de 20% au total.

Malgré la pandémie, la Russie a réussi à obtenir 10 milliards de dollars (8,7 milliards d’euros environ) supplémentaires de contrats d'armement en 2021, comme l'a déclaré le directeur du Service fédéral de coopération militaro-technique (FSVTS) Dmitri Chougaïev à la mi-novembre.

Le total des contrats militaires russes est estimé à environ 55 milliards de dollars (48 milliards d’euros) et le pays livre l'équipement conformément au calendrier.

Voici les plus grosses transactions financières de l'année écoulée qui ont été révélées au public.

Inde

L'accord entre le holding Kalachnikov et l'armée indienne a fait les gros titres de 2021. Le fabricant d'armes a signé un contrat de 590 millions de dollars (515 millions d’euros) avec New Delhi pour la production de fusils d'assaut AK-203 dans une usine de Korwa (Uttar Pradesh).

La société lancera une production à grande échelle sous licence de ces armes, qui seront utilisées par les forces militaires du pays.

Selon l'accord, New Delhi produira jusqu'à 671 427 fusils d'assaut AK-203. Le coût de chaque arme sera d'environ 958 dollars (837 euros environ).

AK-203 est une série de fusils d'assaut Kalachnikov spécialement créée pour l'armée locale. Cette arme est chambrée avec des cartouches de 7,62 x 39 mm et présente plusieurs ajustements ergonomiques par rapport aux autres AK modernes.

« L'AK-203 a été doté d’une précision de tir accrue. Il a également reçu une nouvelle poignée, une crosse rétractable pliante, des rails Picatinny en haut et en bas pour installer toute la gamme de viseurs, de poignées et de lampes de poche utilisés par l'armée indienne », explique Vladimir Onokoï du département de coopération militaire et technique du groupe Kalachnikov.

Il note également que le fusil a un nouveau cache-flamme, qui a été spécialement créé pour l'armée locale. Il a été conçu de manière à permettre à un utilisateur d'installer rapidement un silencieux par-dessus, sans retirer le cache-flamme.

L'Inde reste l'un des principaux acheteurs d'armes russes. Un autre énorme accord a été annoncé en 2018 lorsque les deux parties ont signé un contrat de 5,8 milliards de dollars sur la production de systèmes de défense aérienne S-400. D'ici la fin de cette année, Moscou aura livré le premier lot de cette unité.

« Actuellement, le S-400 reste le système de défense aérienne le plus avancé au monde. Il est capable d'abattre toutes les cibles aériennes actuelles et futures, des bombes aux avions de combat furtifs en passant par les missiles de croisière », a déclaré Ivan Konovalov, directeur du développement de la Fondation pour la promotion des technologies du XXIe siècle.

Comme le note l'expert, l'Inde est devenue le premier partenaire étranger de la Russie à recevoir le système.

Afrique et Moyen-Orient

En 2021, la Russie a signé un accord d'armement de 1,7 milliard de dollars (1,48 milliard d’euros environ) avec 17 pays africains.

Rosoboronexport (la société en charge de toutes les livraisons d'armes à l'étranger) ne précise pas exactement quelles armes et à quel pays elle livre dans la région. Toutefois, elle a déclaré qu'il s'agissait d'hélicoptères, de systèmes de défense aérienne, d'équipements navals, de véhicules blindés légers, ainsi que d’armes à feu pour les forces de l'ordre.

« Depuis début 2021, toutes les ventes d'armes à des pays étrangers sont classées "secret d'État". Ainsi, la plupart du temps, Rosoboronexport ne dévoilera que toute la gamme d'équipements qu'ils ont livrés dans une région, à moins que des informations sur un accord ne soient divulguées dans la presse via les médias étrangers », explique Dmitri Litovkine, rédacteur en chef de la Revue militaire indépendante.

Il précise que lors d'un salon militaire à la mi-2021, la Russie a présenté des véhicules blindés de transport de troupes BTR-80, toute la gamme des derniers fusils d'assaut AK (AK-12, AK-15, AK-19, AK-308, etc.), ainsi que des missiles antichars Kornet. La liste des ventes potentielles pourrait donc inclure ces armes.

Lors d'expositions militaires au Moyen-Orient, la Russie a également conclu pour 1,3 milliard de dollars de contrats et soumissionné pour de futures livraisons qui lui rapporteront plus de 2,5 milliards de dollars après signature. Le pays y a dévoilé son nouvel avion de combat monomoteur de cinquième génération Checkmate, ainsi que des drones de combat qui ont été testés en Syrie et le nouvel avion de ligne à moyenne portée MC-21.

Munitions pour les États-Unis

Sergueï Averine/Sputnik Sergueï Averine/Sputnik

Malgré les sanctions américaines, les producteurs militaires russes ont établi un record de livraisons de munitions aux États-Unis.

Selon les données concernant le commerce extérieur du Bureau américain du recensement, citées par le quotidien économique russe RBC, au cours des dix premiers mois de l'année, les entreprises américaines ont importé pour 157,9 millions de dollars de munitions d'armes légères russes. Cela représente à peu près 7,7 millions de cartouches pour les carabines AK sur le marché civil.

« Les sanctions américaines imposées en août 2021 restreignent l'octroi de licences supplémentaires pour l'achat d'armes à feu et de munitions en provenance de Russie. Les entreprises américaines essaient donc d'acquérir autant de munitions que possible pour leurs clients avant que les sanctions ne soient totalement en vigueur. Dans quelques années, de nouvelles restrictions interdiront totalement les livraisons de munitions russes aux États-Unis et leurs entreprises devront rechercher de nouveaux fournisseurs de munitions pour les fusils AK », explique Litovkine.

Pays de la CEI

Ministère russe de la Défense/Global Look Press Ministère russe de la Défense/Global Look Press

Rosoboronexport ne révèle pas la valeur des contrats militaires avec les pays de la CEI. Pourtant, en 2021, Moscou est resté le principal fournisseur d'armes des pays de la CEI. L'exportation d'armes vers ces pays reste un élément important de la coopération militaire entre Moscou et ses alliés dans la région.

Les principaux importateurs d'armes sont le Kazakhstan et la Biélorussie.

Le premier pays a reçu cinq divisions de défense antiaérienne S-300PS et 16 chasseurs polyvalents Su-30 génération 4+. La Russie a également prolongé ses contrats sur les livraisons de chasseurs Su-30SM au Kazakhstan.

Ces dernières années, les exportations d'armes russes vers la Biélorussie ont triplé par rapport au milieu des années 2010. Il s'agit principalement de systèmes de défense aérienne et d'avions.

Il a été révélé que Minsk avait reçu des unités de défense antiaérienne S-300 et des avions d'entraînement au combat Yak-130.

Amérique latine et du Sud

Ministère russe de la Défense Ministère russe de la Défense

Depuis le début des années 2000, la Russie vend des armes (et cède des licences de production) à sept pays d'Amérique du Sud - l'Argentine, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, l'Uruguay et le Venezuela.

« Moscou produit et vend des hélicoptères, des véhicules blindés légers, des systèmes de défense aérienne et des armes à feu pour les forces de l'ordre locales. Notre plus gros client dans la région est le Venezuela. Son armée est principalement équipée d'armes de fabrication russe », explique Litovkine.

Comme il le note, Moscou et Caracas ont conclu des contrats d'armement pour plusieurs milliards de dollars, qui incluent toute la gamme de véhicules terrestres, d'armes à feu et d'hélicoptères.

Selon des données de sources ouvertes, le Venezuela a acheté des blindés de soutien d'infanterie, notamment des véhicules de combat d'infanterie BMP-3M et des véhicules blindés de transport de troupes BTR-80A.

Caracas a également conclu des contrats pour l’achat de systèmes d'artillerie, tels que le Msta-S, et les systèmes de lance-roquettes multiples Grad.

Le pays a également signé pour l’achat de chars T-72B1 et de systèmes de défense aérienne S-300VM, Buk-M2 et Tor-M1.

Les forces aériennes vénézuéliennes ont également acquis des hélicoptères de combat et de transport russes, tels que le Mi-17-1B Panare, le Mi-26T2 Pemon et le Mi-35M2 Caribe, ainsi que des avions de chasse polyvalents Su-30MK2B.

