En quoi diffèrent les conflits modernes et les combats de la Seconde Guerre mondiale?

Pendant la Seconde Guerre mondiale - en excluant la période initiale, la plus difficile pour l'Union soviétique - les hostilités étaient, en règle générale, de nature positionnelle : des hostilités se déroulant lentement sur la ligne de front dans les tranchées, où les troupes sont protégées des armes légères et l'artillerie. Pour percer la défense ennemie en profondeur, il fallait un recours massif à l'artillerie, aux chars et aux avions de combat. Pour capturer la côte des mers Noire et Baltique, on recourait à des débarquements maritimes et aéroportés par le biais de forces pas plus importantes qu'un bataillon, principalement à des fins de sabotage ou pour tenir à court des sites importants situés derrière les lignes ennemies.

Bataille de Koursk Anatoli Chaïkhet/MAMM/MDF/russiainphoto.ru Anatoli Chaïkhet/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

L'objectif principal de la confrontation militaire était la prise de territoires. Dans le même temps les dommages causés aux infrastructures industrielles ou agricoles étaient peu pris en compte. Le niveau des pertes parmi le personnel militaire ou la population civile n'avait pas non plus d'importance sérieuse. L'essentiel était de gagner, et le prix à payer n'avait pas beaucoup d'importance.

Une caractéristique de la guerre menée par l'Union soviétique était l'utilisation de méthodes de lutte partisanes. Ceci, d'une part, a créé une vulnérabilité dans les communications allemandes et leur administration dans les territoires occupés de l'URSS. D'autre part, ceci a considérablement augmenté les pertes parmi la population civile soviétique, qui, dans son écrasante majorité, avait une attitude négative envers les autorités allemandes d'occupation.

Des signaleurs soviétiques mènent une ligne de communication à travers la rivière durant la Grande Guerre patriotique de 1941-1945. Vladimir Baranov/Sputnik Vladimir Baranov/Sputnik

Pour la reconnaissance, des moyens aériens et maritimes, ainsi que des systèmes de surveillance au sol étaient utilisés. Des raids étaient activement menés derrière les lignes ennemies. Pour ce genre de missions, l'Union soviétique optait pour des détachements de partisans.

Les canaux de contrôle de combat étaient assez vulnérables face aux actions de la partie adverse. Cela s'appliquait tout d'abord aux lignes téléphoniques terrestres, principale voie de communication au niveau tactique.

Malgré des opportunités réelles, les deux parties pendant la Seconde Guerre mondiale se sont abstenues d'utiliser des armes chimiques, alors que pendant la Première Guerre mondiale, de telles armes avaient été utilisées, y compris sur le front russo-allemand.

À quoi ressemble la guerre du XXIe siècle ?

MOD Russia/Global Look Press MOD Russia/Global Look Press

L'expérience des guerres modernes montre que désormais, les opérations de combat sont menées par des groupes tactiques de bataillons mobiles, ce qui nécessite une interaction non seulement au sein d’un même type d’arme (par exemple, entre l'artillerie et les unités militaires blindées), mais aussi une interaction interarmes, principalement entre les forces terrestres, d'une part, et l'aviation de combat et le système zonal de défense aérienne, d'autre part. Seules les forces armées de la Russie et des États-Unis détiennent en totalité toutes ces options. Ces deux pays sont capables de se battre en temps réel, ce qui repose sur l'utilisation de canaux de communication spatiaux extrêmement larges.

Désormais, la reconnaissance est largement effectuée par des moyens spatiaux, aériens, maritimes et terrestres, en utilisant avant tout des systèmes radar. Les véhicules aériens sans pilote (drones) sont largement mobilisés à ces fins. Ces derniers sont impliqués de façon croissante pour attaquer des cibles au sol. La pratique consistant à utiliser divers types de systèmes robotiques se développe, ce qui peut considérablement réduire les pertes de personnel.

Les guerres modernes se développent rapidement, ce qui complique le recours à la mobilisation. En conséquence, en Russie, ont vu le jour des unités militaires bénéficiant d’un haut niveau de préparation au combat, qui devraient être utilisées dans des opérations se passant de la mobilisation des populations.

Potentiellement, non seulement la Fédération de Russie, les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne et la France, mais aussi l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord sont capables d'utiliser des armes nucléaires dans la guerre. La liste des pays qui disposent de stocks d'armes chimiques et bactériologiques ou sont capables d'en créer assez rapidement est encore plus longue.

L'équipement du personnel sur le champ de bataille a également beaucoup évolué. Désormais, il comprend non seulement des casques qui étaient utilisés pendant la Grande Guerre patriotique (il s'agit maintenant d'un casque de protection en tissu-polymère), mais également des gilets pare-balles intégrés, par exemple, avec des lunettes, des appareils de vision nocturne, des moyens de communication spatiale modernes et divers types d'armes légères. Tout cela facilite l'organisation non seulement de l'artillerie, mais également du soutien aérien pour les opérations. Des uniformes et des chaussures militaires confortables permettent à un soldat d'être protégé de manière fiable contre les intempéries en 2021.

Que se passerait-il si les forces spéciales du XXIe siècle se retrouvaient en pleine Seconde Guerre mondiale ?

Evgueni Biatov/Sputnik Evgueni Biatov/Sputnik

Si une unité de forces spéciales modernes se retrouvait sur un champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale, elle pourrait résoudre avec plus de succès des tâches tactiques grâce à sa bonne formation militaire, ses armes et son équipement. Mais elle ne serait pas en mesure de révéler pleinement son potentiel en raison du manque de moyens modernes de communication, spatiaux notamment. Les anciens canaux de contrôle de combat obligeraient les forces spéciales modernes à utiliser des talkie-walkies extrêmement encombrants et lourds (selon les critères actuels). La précision des tirs d'artillerie ou des frappes des avions d'attaque et des bombardiers pour soutenir les opérations de combat au sol ne serait pas si élevée. En revanche, une bonne protection leur permettrait de réduire considérablement les pertes sur le champ de bataille.

Dans l’ensemble, les forces spéciales russes modernes ne sont efficaces que dans le cadre de l’armée actuelle, qui dispose de moyens de destruction modernes et de larges canaux de communication par satellite et autres.

Vladimir Evseïev, chef du département de l'intégration eurasienne et du développement de l'OCS de l'Institut des pays de la CEI, candidat ès sciences techniques.

