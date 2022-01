En images: voici le «visage humain» des grandes villes russes  

Moscou fatiguée avec des lèvres opérées, Saint-Pétersbourg stylé, ressemblant à un mannequin, et Norilsk à la peau usée, peut-être à cause d'une mauvaise écologie - un réseau de neurones artificiels «peint» avec beaucoup de succès les visages de diverses villes russes.

Le réseau de neurones artificiels du site web Artflow.ai génère le portrait d'une personne à partir d'une description verbale - même quelques mots suffisent. Russia Beyond l'a invitée à dessiner des portraits de villes russes :

Moscou

La capitale de la Russie, à en juger par les résultats du réseau neuronal, est une jeune femme fatiguée de travailler au bureau, avec les yeux rouges et les cheveux ébouriffés. Mais elle a de belles lèvres passées au bistouri, des pommettes comme celles d’Angelina Jolie, et des sourcils pris en charge par les meilleurs esthéticiens de la ville. Il ne reste plus qu'à mettre en forme les cheveux et à corriger la fatigue avec un peu de maquillage - et en route pour un rendez-vous dans l'un des restaurants Michelin de la ville.

Saint-Pétersbourg

Un résultat aussi beau que les nuits blanches, les ponts et la riche architecture de la ville. La journée, il travaille comme mannequin et le soir, il se rend dans les meilleurs bars de la ville pour séduire les filles aux yeux couleur du golfe de Finlande.

Kazan

C'est ainsi que le réseau de neurones représente Kazan, la capitale du Tatarstan, avec sa riche histoire et son mélange de traditions tatares et de valeurs européennes. Avec un tel look, il pourrait certainement jouer un rôle de premier plan dans Game of Thrones.

Sotchi

Un vacancier typique de Krasnaïa Poliana, peut-être la meilleure station de ski de Russie. Pendant la journée, il fait du snowboard, se détend dans un bania (sauna russe) ou une piscine surplombant les montagnes ; et le soir, il se rend à Sotchi ou à Adler pour se promener le long de la mer Noire et goûter au street food local.

Ekaterinbourg

Un travailleur typique d’un quartier ouvrier de la capitale de l'Oural. Il a vu beaucoup de choses dans sa vie, il a sa propre opinion sur tout. Et il semble un peu fatigué…

Krasnoïarsk

C’est le représentant de l'une des plus grandes et des plus anciennes villes de Sibérie. En semaine, il travaille dans une usine locale de construction de machines et le week-end, il se promène dans le parc des Colonnes de Krasnoïarsk. Il marche toujours le long du « sentier du chaman » pour honorer la mémoire de ses ancêtres.

Norilsk

Les irrégularités et les brûlures sur le visage du glacial Norilsk pourraient être moins importantes s’il n’y avait pas tant de problèmes d'environnement. Ou il est possible qu'elle ait été blessée en réalisant un travail dangereux. Cependant, son charme réside dans ses yeux, forts et beaux, comme les tempêtes de neige locales et les aurores boréales, que l'on peut souvent voir dans la ville.

Kostroma

C'est l'incarnation féminine de l'une des plus belles villes de l'Anneau d'Or, sur les rives de la Volga avec des églises à coupoles et des maisons en bois. Pendant la journée, Kostroma confectionne des chemises en lin et, en fin d'après-midi, elle se rend aux offices religieux et se promène dans le quartier de Kostroma Sloboda, le principal parc national local, où l’on trouve d’anciennes maisons en bois.

Vladivostok

Vladivostok, la capitale du Primorié (Extrême-Orient), possède un grand port commercial et une nature luxuriante autour. Son père exporte des voitures du Japon à la Russie ; elle-même mange du crabe presque tous les jours et se promène le long des baies marines.

Yalta

Comme il sied à l'une des stations balnéaires les plus populaires de Crimée, Yalta est fraîche, lumineuse et bronzée. Tôt le matin, elle prend déjà une photo Instagram en bikini sur la plage, pendant la journée, elle se promène près des palais locaux, vestiges de l'époque tsariste, et le soir, elle déguste en terrasse des cafés les meilleurs vins de Crimée.

Dans cette autre publication découvrez cinq villes uniques de Russie dépaysant les Russes eux-mêmes.

