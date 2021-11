La Poste de Russie teste dans l’Arctique des drones-hélicoptères pour la livraison de colis (vidéo)

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans le district autonome de Iamalo-Nénétsie (Sibérie septentrionale), la Poste de Russie, en collaboration avec la société Aeromax, a mené avec succès des vols d’essai d’un drone-hélicoptère sans pilote destiné à la livraison de marchandises, a annoncé son service de presse.

L’appareil, affichant un poids maximal au décollage de 350 kilogrammes (dont 100 de cargaison), une autonomie de vol de 5 heures et une vitesse maximale de 90 kilomètres par heure, a en effet parcouru l’itinéraire séparant Salekhard, la capitale régionale, et le village d’Aksarka, à 53 kilomètres de là, avant d’effectuer le trajet retour. Une innovation dont l’application s’avère prometteuse dans l’Arctique.

« Nous constatons qu'un moyen d'accélérer la logistique est le développement des technologies sans pilote. Elles sont particulièrement pertinentes pour la livraison dans les recoins reculés de Russie, où le climat rend souvent la logistique aussi difficile que possible. C'est pourquoi, au stade actuel, nous développons la livraison autonome, principalement pour les habitants des lieux de population situés dans des zones éloignées et difficiles d'accès, afin qu'ils puissent recevoir rapidement tous les envois postaux », a déclaré Sergueï Sergouchev, directeur adjoint en charge de la logistique de la compagnie postale.

Cette technologie ne manque, il est vrai, pas d’atouts, puisqu’elle permet, selon les estimations de la Poste de Russie, de doubler la vitesse des processus logistiques locaux, de multiplier par plus de dix les flux de marchandises, tout en réduisant les coûts de moitié. Enfin, autre avantage, et non des moindres, elle offre la possibilité d’éviter les risques que représentent pour un équipage humain les vols ordinaires en ces latitudes aux conditions météorologiques délicates.

« Aujourd'hui, cette machine a démontré sa capacité à acheminer du fret postal dans des zones reculées, au bénéfice de la Poste de Russie et des habitants de la région. Grâce à notre travail conjoint ultérieur, l'accessibilité des transports aux zones reculées du district devrait s'améliorer considérablement », a de son côté assuré le directeur général d'Aeromax, Sergueï Akhmetchine.

À noter que, d’ici fin 2024, il est prévu d’inaugurer plusieurs dizaines d’itinéraires de livraison de ce type dans ce district du Grand Nord russe, ainsi que dans trois autres régions à faible densité de population et au rude climat : le Kamtchatka, la Tchoukotka et le district de Khanty-Mansiïsk.

Dans cet autre article, nous vous présentions ces robots autonomes lancés dans les rues de Moscou par la Poste de Russie pour les livraisons.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.