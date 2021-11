Un géant russe de la grande distribution teste des exosquelettes pour ses employés

Magnit, l’un des leaders du marché russe de la grande distribution, fort de plus de 25 300 magasins à travers le pays, a débuté une expérimentation d’exosquelettes pour les employés de l’un de ses centres logistiques situé à Kolomna (103 kilomètres au sud-est de Moscou), informe le service de presse de l’entreprise.

Développé par la compagnie Exaurus, résidente du centre d’innovation Skolkovo, sorte de Silicon Valley russe, cet exosquelette pèse 3 kilogrammes et permet de répartir uniformément les charges portées sur la colonne vertébrale du travailleur. Le dispositif est en mesure de compenser la tension lombaire lors du soulèvement et du transport de poids allant jusqu'à 50 kg.

De cette manière, cette invention réduit d’environ 20% la charge supportée par l’employé et augmente en conséquence la capacité de travail individuelle de 10%, tout en améliorant les conditions de labeur.

« Pour Magnit, il est important non seulement d'améliorer l'efficacité des opérations logistiques, mais aussi de préserver la santé de notre personnel et de prévenir les maladies professionnelles. L'exosquelette n'est déjà plus un costume du futur, mais une réalité. Et nous voulons évaluer cette innovation sur le terrain. Les charges physiques élevées nécessitent un soutien supplémentaire, c’est pourquoi nous sommes donc constamment en quête de solutions pour faciliter les processus et nous reproduirons les meilleures expériences », a déclaré Fiodor Pavlovski, directeur de la logistique au sein du groupe.

À noter que l’exosquelette en question s’avère être une solution passive et ne nécessite aucune alimentation extérieure : il fonctionne en stockant et en libérant de l'énergie sans servomoteurs, système hydraulique ou électrique. Grâce à la force de gravité, le travailleur recharge en effet lui-même l'appareil afin de mener à bien ses tâches. Par ailleurs, il peut être utilisé tant pour la manipulation de charges lourdes, que pour des travaux répétitifs, causant eux aussi une usure corporelle, à l’instar du tri manuel de marchandises.

« Il est important pour nous d'obtenir un retour de qualité de la part des employés et d'évaluer l'efficacité de l'utilisation des exosquelettes dans les processus logistiques du réseau. Nous sommes heureux que le chemin difficile de l’introduction de technologies d’avant-garde ne dissuade pas les leaders du secteur sur le chemin inévitable de l'amélioration des conditions de travail pour absolument chaque employé », a de son côté commenté Igor Orlov, fondateur d’Exaurus.

Cet essai pilote se prolongera jusqu’à la fin de l’année, avant d’être potentiellement intégré et élargi de manière durable.

