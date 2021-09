«L’ours se réveille»: une société spatiale privée russe s'apprête à entamer un vol suborbital record

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La corporation spatiale privée russe Success Rockets procèdera, en novembre, au lancement d’une fusée suborbitale baptisée NEBO 25 depuis la région d’Astrakhan, bordée au sud par la mer Caspienne, informe l’agence TASS. En cas de réussite, la mission, nommée « The bear wakes up » (L’ours se réveille), permettra l’établissement d’un nouveau record national.

« Le but du lancement imminent est d’établir un nouveau record national en termes de hauteur de vol parmi les compagnies privées », a en effet souligné le service de presse de la société, précisant ambitionner de dépasser une altitude de 20 kilomètres.

Au cours du vol, il est prévu que la fusée à étage unique et combustible solide recueille des informations télémétriques, ainsi que des données et enregistrements de divers indicateurs à son bord, avant d’effectuer un atterrissage sécurisé. À noter que l’appareil, dont l’élaboration a débuté en août 2020, apparaît de dimension modeste : d’une longueur de 3,5 mètres et de calibre 110 millimètres, sa masse initiale s’élève à 65 kilos seulement.

« La fusée sera équipée d'un moteur à réaction de 50 kN/sec en pleine poussée. Le moteur aura un temps de fonctionnement de huit secondes. La fusée devra accélérer à deux fois la vitesse du son (Mach 2) et atteindre une altitude de 20 km. Quant à l'équipement de télémétrie, la fusée sera dotée de deux modules de télémétrie de recherche. La tâche de cet équipement est principalement de transmettre les coordonnées de l'emplacement de la fusée pour la retrouver ensuite », détaille Oleg Mansourov, fondateur et directeur général de Success Rockets.

À noter que la corporation a d’ores et déjà réalisé des tests préliminaires, et notamment le lancement d’un prototype de sa fusée. Elle avance par ailleurs que le moteur utilisé pour cette opération s’avère être le plus puissant jamais élaboré par une entreprise spatiale privée de Russie.

Pour information, Success Rockets se fixe pour objectif de participer à la démocratisation du cosmos, de le rendre plus accessible et rentable, et ce, en permettant l’apparition de conditions favorables au lancement régulier de petits satellites, ce que facilite les fusées de faibles dimensions de la compagnie.

Ainsi, fin 2020, l’entreprise avait exprimé son désir de proposer à de potentiels clients ses lanceurs très légers, dont le coût maximal n’excède pas les 2,8 millions de dollars. Success Rockets projette enfin de créer une plateforme de conception de satellites à buts divers.

