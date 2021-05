Quels armements défileront à Moscou pour le Jour de la Victoire?

La Russie envisage de montrer les dernières nouveautés de son armée, tels que les systèmes lance-roquettes multiple TOS et les blindés Typhoon-DCA.

Plus de 12 500 personnes accompagnées de 190 équipements militaires défileront dans les rues du centre de Moscou et sur la place Rouge le 9 mai, alors que la Russie célèbre le 76e anniversaire de la fin de la Grande Guerre patriotique.

Forces terrestres

Cette année, 35 types d'engins rouleront dans les rues de Moscou et survoleront la ville. Le défilé sera mené par un T-34, char légendaire qui a contribué à renverser le cours de la Grande Guerre patriotique (nom donné en Russie à la Seconde Guerre mondiale). Ces machines de combat rétro entièrement opérationnelles pourront également être vues dans le parc Patriote, dans la région de Moscou, une fois les frontières rouvertes.

Juste après, les spectateurs se trouvant dans les rues de Moscou pourront voir les dernières acquisitions de l’armée, tels que les véhicules blindés de transport de troupes Boomerang, ainsi que les blindés Typhoon-DCA.

Ces engins seront accompagnés de véhicules de combat d’infanterie, comme le BMP-2 et le BMP-3, avec leur personnel d'infanterie.

Les spectateurs pourront voir en mouvement les complexes de missiles balistiques intercontinentaux les plus puissants du pays, tels que les fameux Iars.

Il était prévu que le défilé 2021 soit l’occasion de dévoiler le système de défense antiaérienne et antibalistique de dernière génération S-500 Promethée (cliquez sur ce lien pour tout savoir sur cette arme de pointe), mais ces rumeurs n’étaient pas fondées : la grande première est reportée d'un an de plus.

Au lieu de cela, les spectateurs admireront à nouveau le système de défense antiaérienne S-400, le système de missiles Iskander-M et les lance-roquettes multiples TOS-1.

Force aériennes

Une particularité du défilé aérien de cette année sera le vol d’un porte-missiles stratégique à longue portée Tu-160, accompagné de chasseurs Su-35S.

En outre, pour la première fois, le volet aérien du défilé sera ouvert par trois hélicoptères de transport lourd Mi-26, suivis par des hélicoptères de transport et de combat Mi-8, des hélicoptères d'attaque Mi-35, des Ka-52 et la patrouille d’acrobatie aérienne Berkout à bord de Mi-28N.

Le show aérien impliquera également des bombardiers porte-missiles stratégiques Tu-160 et Tu-95MS, des avions ravitailleurs Il-78, des avions de transport militaire Il-76, des chasseurs Su-35S, des bombardiers Su-34 et Su-24M, ainsi que d'autres types d’avions.

Le défilé se terminera avec le survol des avions MiG-31K et Su-57 et de trois groupes de voltige – le Centre d’aviation de Lipetsk, ainsi que les patrouilles Rousskie Vitiazi (Preux russes) et Striji (Martinets).

