Ferme cyberpunk: et si la campagne russe n’était pas celle que vous pensiez?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Robots trayeurs ou bergers, kombucha OGM et volières à drones, telle est la campagne russe présentée dans une vidéo faisant actuellement le buzz en Russie, publiée sur YouTube et s’inspirant de l’univers du jeu vidéo Cyberpunk 2077. Mise en ligne le 19 novembre, elle a d’ores et déjà accumulé quelque trois millions de vues.

« C’est un mensonge que nous sommes un pays techniquement arriéré », y assure un agriculteur fier de nous présenter son exploitation, animée par des ouvriers-robots, et d’inviter tout travailleur désireux de se joindre à lui, et ce, dans un anglais à l’accent à couper au couteau.

Jouant sur l’ironie des clichés liés à la Russie, il s’y exclame par exemple : « Ils disent qu’on a des mauvaises routes. C’est des conneries, on en a juste pas besoin ! », au volant de son véhicule volant.

Tandis qu’un vaisseau extraterrestre survole la région et attend, selon notre fermier, d’être désassemblé par le ferrailleur, l’on découvre enfin que ce village futuriste se trouve en réalité sur Mars.

La Russie parviendra-t-elle à coloniser de la sorte la Planète rouge ? Seule l’avenir nous le dira.

Dans cet autre article, découvrez comment la jeunesse russe réinvente la vie à la ferme, et ce, dans le monde bien réel.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.