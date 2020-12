La Russie teste un vaccin combiné contre la Covid-19 et la grippe saisonnière

Patrick van Katwijk/Dutch Photo Press/Global Look Press

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’Institut de médecine expérimentale (IME) de Saint-Pétersbourg et la compagnie biotechnologique Biokad œuvrent en ce moment-même au développement d’un vaccin efficace à la fois contre la grippe saisonnière actuelle et la Covid-19, informe l’agence de presse TASS, s’appuyant sur les propos d’Alexandre Dmitriev, docteur en sciences biologiques et directeur de l’IME.

« Nous présumons que ce vaccin protègera des deux agents infectieux – tant du coronavirus que du virus de la grippe saisonnière. Son mode d’inoculation – sous la forme de gouttes intranasales – minimise substantiellement les situations traumatologiques, surtout pour les enfants de moins de trois ans », a précisé ce dernier.

Et d’ajouter qu’étaient en cours les essais précliniques et d’exprimer son espoir de les voir se terminer « très rapidement ».

Dans cet autre article, nous vous annoncions le début de la vaccination des Moscovites contre la Covid-19.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.